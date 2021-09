Parisuhdeuupumus voi aiheuttaa jopa fyysisiä oireita – psykiatri kertoo vähemmän tunnetusta ilmiöstä

Uuvuttavassa parisuhteessa kommunikaatio on joko huonosti toimivaa tai sitä ei ole ollenkaan.

Yhteinen matka kulkee kuin kuivassa erämaassa, jossa ei keitaita näy.

Näin kuvaa parisuhdeuupumusta psykiatri Juhani Mattila tuoreessa kirjassaan Uupumuksesta takaisin elämään (Kirjapaja).

Työuupumus on monelle tuttu ilmiö, mutta Mattila muistuttaa, että uupumustapauksissa erittäin merkittävä taustatekijä voi olla myös parisuhdeuupumus.

– Ihminen on riippuvainen työstään mutta sitäkin enemmän läheisistä ihmissuhteistaan ja etenkin puolisostaan, jos elää parisuhteessa, psykiatri kirjoittaa teoksessaan.

Parisuhdeuupumuksen tyypillisiä syitä ovat esimerkiksi se, että toinen puolisoista on kroonisesti väsynyt tai masentunut, tai hänellä on hallitsematon päihde- tai peliongelma.

Yhtä lailla uupumusta voi aiheuttaa myös vaikkapa puolison mustasukkaisuus, joka rajoittaa normaalia elämää, tai taipumus nöyryyttää kumppaniaan.

Näin patoutuneet tunteet vaikuttavat

Minkälaista sitten on elää uuvuttavassa parisuhteessa?

– Lyhyesti sanottuna: tyydyttämätöntä, psykiatri vastaa.

Ongelmat saavat alkunsa siitä, kun tyydyttymättömyys parisuhteessa herättää toisessa osapuolessa jatkuvasti ja pitkäaikaisesti pettymystä, vihaa, katkeruutta ja loukkaantuneisuutta.

– Varsinaisesti nämä tunteet eivät vielä ole ongelma vaan se, kun ne patoutuvat ihmisen sisälle, Mattila kertoo IS:lle.

Kommunikaatio uuvuttavassa parisuhteessa on joko huonosti toimivaa tai sitä ei ole ollenkaan.

– Ajan mittaan patoutuneet tunteet, joista ei pystytä puhumaan, aiheuttavat epämääräisen pahan olon ja ahdistuksen.

Tunteista puhumattomuuden seuraukset voivat olla jopa fyysisiä.

– Loppujen lopuksi ihmiselle tulee hirveä väsymys, sillä jatkuva tunteiden tukahduttaminen ja krooninen pettymys kuluttavat voimia.

”On kiva fantasia, että kumppani ymmärtäisi sanattomasti toiveet seksin suhteen”

Yksi suurimmista parisuhteen stressitekijöistä on toimimaton seksielämä, josta ei keskustella.

– Tilanne voi jatkua molempien kannalta epätyydyttävänä vuosia, mutta silti toisen uskottomuus voi yllättää.

Mattila sanoo, että on kiva fantasia, että kumppani ymmärtäisi sanattomasti toiveet seksin suhteen. Käytännössä näin ei kuitenkaan tapahdu.

– Kun läheisyyden toiveisiin ja eroottisiin tunteisiin liittyvät väärinkäsitykset jätetään puhumatta, ongelma siirtyy johonkin muuhun kohtaan parisuhteessa. Silloin ikään kuin haukutaan väärää puuta: käsitellään vääriä asioita, vaikka varsinainen kipu on toisaalla.

Yksimielisyys siitä, ettei kommunikaatio toimi, voi olla tekijä, joka motivoi molempia parantamaan tilannetta.

Molemmat voivat motivoitua korjaamaan tilannetta

Psykiatri korostaa, että minkäänlainen uupumustila ei koskaan synny hetkessä. Siitä ei myöskään toivuta nopeasti, joten jo varhaisiin merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

– En suosittele odottamaan umpikujaan ajautumista.

Ensimmäinen askel on keskusteluyhteyden kohentaminen.

– Usein on niin, että jos toinen osapuoli parisuhteessa on sitä mieltä ettei kommunikaatio toimi, niin lähes varmasti samaa mieltä on toinenkin. Tästä voi löytyä yhteinen tekijä, joka motivoi molempia parantamaan tilannetta.

Jos välit ovat kiristyneet puhumattomuuteen saakka, psykiatri suosittelee käymään edes kerran tai pari asiantuntijan puheilla, mielellään yhdessä.

– Ulkopuolinen helposti näkee, missä kohtaa kommunikaatiossa on solmu ja kuinka sitä voisi avata.

Parisuhdeuupumukseen saattaa salakavalasti tottua

Uupumus on myös olotila, johon on helppo salakavalasti tottua.

– Usein uupumukseen hukkuu eikä tiedä, mihin suuntaan tulisi lähteä.

Ulkopuolinen ei voi määrittää sitä rajaa, missä kohtaa uuvuttavan parisuhteen lopettaminen on paras ratkaisu.

Psykiatri kehottaa miettimään asiaa sen kautta, että juuri koskaan epätyydyttävät asiat eivät korjaannu, jos niille ei tehdä mitään.

– Siinä toivossa ei kannata elää, että kyllä tämä tästä itsestään hyväksi muuttuu. Jos muutosta ei ole näköpiirissä, kannattaa miettiä mitä hyvää voi saada, jos luopuu suhteesta – ja myös sitä, mitä hyvää mahdollisesti menettää, jos jatkaa suhdetta.