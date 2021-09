”Ystävät järjestävät juhlia, meitä ei koskaan kutsuta” – aikuisiän ystävyyssuhteet puhuttavat

Ystävyyksien muodostaminen ja ylläpitäminen lapsiperhearjessa voi olla vaikeaa, ilmenee Vauva.fi:n keskustelusta.

– Olemme kutsuneet useita ystäviä kylään, olemme tarjonneet hyvän kahvitarjoilun tai ruoat ja lapset ovat leikkineet. Miksi meitä ei kutsuta koskaan kenenkään luo? Tai pyydetä mihinkään?

Näin pohtii nainen Vauva.fi:ssä. Teemmekö jotain väärin? hän pohtii.

– Miten olla parempi ystävä?

Lapsen kummit eivät naisen mukaan juurikaan ole kutsuneet heitä käymään. Eikä perhe saa kutsua lapsen ystävän vanhemmiltakaan, vaikka he ovat käyneet perheen luona syömässä.

– Lapsuudenystävät järjestävät isoja rapujuhlia toisella paikkakunnalla, meitä ei koskaan kutsuta. Sisarukset perheineen, on yritetty pyytää meille päin ja yhteisille lomille, aina kieltäytyvät. Pitkä matka ja toisilla aina jotain muita suunnitelmia, vaikka asutaan samalla paikkakunnalla.

Yksi ystäväperhe onneksi on. Perhe, joka tulee käymään ja kutsuu luokseen.

Masentuneen oloinen nainen ei enää kehtaa ehdottaa mitään, koska se on aina yksipuolista. Naisen mukaan heillä on siistiä, hän harrastaa sisustamista sekä tykkää laittaa tarjoilut kauniisti.

– Ette siis usko, miten olen surrut tätä. Olen miettinyt, miten ollaan loukattu, olemmeko sanoneet jotain tyhmää, haukkuneet jotain, onko mies päästänyt jonkun typerän vitsin, puhunut päälle. Olen hakenut vikoja vaikka mistä.

Muiden ihmisten tapaamisen ei aina yksinkertaisesti riitä voimia.

Moni samaistuu keskustelunaloittajan tarinaan.

– Ei ole lapsuudesta tai opiskeluista tuttua kaveripiiriä, joten on pitänyt yrittää hankkia kavereita. Ei siitä tule mitään. Vauvavuonna babyshowereillani oli 10-15 ihmistä, nyt ei yksikään pidä yhteyttä eikä vastakutsu mihinkään omiin juttuihinsa. En ole tehnyt heille mitään, mutta esimerkiksi useampi ei edes onnitellut kun lapsi syntyi. Kyllä, masentaa todella. Ensin syynä oli korona, mikäs nyt?

”Kaikkien kanssa ei vain toimi”

Keskustelu aiheesta on ollut vilkasta.

– Henkilökohtaisesti ajattelen, että vika harvoin on kaltaisissasi ihmisissä. Kannattaa yrittää hankkia uusia ystäviä. Ehkä niitä voisi löytyä lapsen kautta, jonkin harrastuksen tai vaikka työkuvioiden parista? ehdottaa eräs keskustelija.

– Jotkut eivät halua vieraita kotiin. Yritä ehdottaa näkemistä vaikka kahvilassa. Tällöin ei tule stressiä näkemisestä ja kumpikin maksaa omat kahvinsa, tuumaa toinen.

Useampikin keskustelija tunnustaa, että itsellä ei yksinkertaisesti ole voimia pyytää muita vierailulle.

– Kaikkien ihmisten kanssa ei vain toimi. Ei vaikka olisi kuinka saman tapaiset olosuhteet ja muut asiat. Itsestä tiedän myös, että minulla ei ole oikeasti aikaa ja mielenkiintoa järjestää yhtään mitään juhlia vapaa-ajalla. Voin osallistua ehkä jonkun toisen juhliin, mutta energiaa ja haluja ei riitä miettiä omia. Jos on, niin kutsun niihin vain ne varmat mukavat tyypit ja vähemmän on enemmän siinäkin, eli mitä vähemmän porukkaa, sitä mukavampaa. En myöskään ole innostunut esittelemään toisilleen vieraita pariskuntia ja perheitä keskenään, sillä jokaisen porukan kanssa on ne omat toimivat jutut, ja sitä tietää jo ennen juhlia, että kaikki onnistuu ja on mukavaa.

Eräs keskustelija kertoo, että aiemmin hän on ollut hyvinkin sosiaalinen, mutta nyt voimia ei enää riitä muiden tapaamiseen.

– Lapsiperhearki on uuvuttavaa, työt päälle ja vielä toisen lapsen erityisyys, niin ei riitä jaksamiset mihinkään kyläilyihin. Yksiä kyläilijöitä olen vältellyt onnistuneesti koko korona-ajan, mutta pian sekin tekosyy on historiaa. Joskus jos joku meidät kutsuu, kaivamme kaikki jaksamiset ja menemme, mutta kammoan jo valmiiksi pakkoa kutsua vastavierailulle.

Hän pohtii, mahtavatko keskustelun aloittajan tuttavat olla yhtä poikki.

– Itse en jaksa uusia tuttavuuksia yhtään, vaikka olisivat kuinka kivoja ihmisiä. Ihan pakollisilla mennään. Olen helpottunut, että korona teki stopin melkein kaikille synttäreille ja muille. Tarvitsen viikonloput palautumiseen. Toivottavasti en ole pahoittanut kenenkään mieltä, sillä tämä johtuu ihan vaan omasta uupumuksesta.

