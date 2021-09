Kaisa ja Harri kertovat, miksi seksi loppui suhteessa – ja miltä se tuntuu

– Monta vuotta sitä oli helppo selitellä kiireellä, Kaisa, 42, kertoo. Harri, 55, kaipaa seksissä läheisyyttä, hellyyttä, kohtaamista, erotiikkaa ja tunnetta siitä, että on haluttu.

Kaisan ja Harrin kokemuksissa on yhtenäistä muun muassa sairauksiin liittyvät syyt, jotka ovat vaikuttaneet seksielämään. Molemmat ovat oppineet elämään parisuhteissaan ilman seksiä.

Olen ollut mieheni kanssa yhdessä parikymmentä vuotta. Suhteen alussa seksiä oli useita kertoja viikossa. Olen kokenut sen, millaista on, kun seksi kiinnostaa ja on itse seksuaalisesti virittynyt.

Vuosien kuluessa oma mielenkiintoni seksiin on kuitenkin hävinnyt. Monta vuotta sitä oli helppo selitellä kiireellä. Lapset olivat pieniä, huolet painoivat ja parisuhdetta rasittivat ristiriidat. Seksiä oli ehkä kerran viikossa. Viime vuosina seksiä ei ole enää ollut lähes ollenkaan. Tauot ovat kuukausien pituisia.

” Seksiä oli ehkä kerran viikossa. Viime vuosina seksiä ei ole enää ollut lähes ollenkaan. Tauot ovat kuukausien pituisia.

Olen tuntenut haluttomuudestani huonoa omaatuntoa monta vuotta. Tuntuu, että minun kuuluisi tarjota seksiä kumppanilleni ja harrastaa sitä. Ehkä juuri sen takia, että seksistä on tullut itselleni pakollista suorittamista, myös kumppanini kiinnostus on hävinnyt. Hänen halutessaan olen pyrkinyt vähintään tyydyttämään hänet, mutta hän on kertonut, ettei se ole ihan samanlaista kuin jos kaikki tapahtuisi minun suuresta halustani. Nyt olemme pisteessä, jossa seksi ei enää kiinnosta miestänikään. En tiedä johtuuko hänen haluttomuutensa hänestä itsestään vai siitä, että minä en ole ollut kiinnostunut seksistä niin pitkään aikaan.

” En tiedä johtuuko hänen haluttomuutensa hänestä itsestään vai siitä, että minä en ole ollut kiinnostunut seksistä niin pitkään aikaan.

Tällä hetkellä tilanteeseen tuo pientä toivoa se, että minulta on löytynyt sairaus, joka aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta. En tiedä, miten pitkään sairaus on ollut minulla ja mikä osa haluttomuudestani on sitä. Totta kai toivon, että lääkitys toisi apua tilanteeseen.

Olen haluttomuudessani huolissaan ainoastaan siitä, jos se ajaa parisuhteeni sellaiseen tilaan, että toinen osapuoli kärsii tästä. Olen yrittänyt ottaa asian puheeksi monta kertaa ja keksiä erilaisia ratkaisuja ja keinoja. Mutta jos kumppanini ei itse halua pureutua asiaan tai avata omia tuntemuksiaan, niin en voi tehdä sitä hänen puolestaan. Erilaisia ratkaisuja varmasti voisi löytyä, jos tämä olisi hänelle iso ongelma, mutta nykypäivänä tuntuu siltä, että ainakin toistaiseksi tämä on meidän tapamme olla.

” Mutta jos kumppanini ei itse halua pureutua asiaan tai avata omia tuntemuksiaan, niin en voi tehdä sitä hänen puolestaan.

Jos saisi valita, niin totta kai olisi ihanaa, että olisi hekumallinen seksielämä. Mutta nyt kun sitä ei ole, en koe, että jään mistään paitsi. Ja onhan meillä seksiä joskus. Silloin suurin vaikeus on aloittamisessa. Fiiliksen päälle saaminen on niin pitkissä puissa ja hankalaa, että se jää molemmin puolin helposti tekemättä. Olemme tyytyneet nauttimaan parisuhteessa niistä asioista, jotka siinä toimivat.

” Jos saisi valita, niin totta kai olisi ihanaa, että olisi hekumallinen seksielämä. Mutta nyt kun sitä ei ole, en koe, että jään mistään paitsi.

– Kaisa, 42

”Kohta kaksi vuotta sitten se loppui”

Minulle seksi olisi valtava voimavara. Se olisi juuri se asia, jossa pystyy kohtaamaan puolisonsa täysin, unohtamaan itsensä ja hukkumaan yhdessä puolison kanssa johonkin itseään suurempaan.

Nykyisessä, muutaman vuoden kestäneessä suhteessani seksielämämme oli aluksi ihan hyvää. Kohta kaksi vuotta sitten se ensin vähän hiipui ja sitten loppui kokonaan. Syy seksin loppumiseen on naisystäväni mielenterveysongelmat ja lääkitys, jotka ovat tehneet hänen kohtaamisensa ihmisenä käytännössä mahdottomaksi niin henkisesti kuin fyysisesti.

Kaipaan seksissä läheisyyttä, hellyyttä, kohtaamista, erotiikkaa ja tunnetta siitä, että olen haluttu. Positiivisena hetkenä ajattelen, että eihän seksuaalisuutta ole viety minulta pois. Se kyllä palaa takaisin, kun tilanne sen sallii. Synkällä hetkellä olen todella surullinen siitä, että en pysty jakamaan kaikkea itsestäni toisen ihmisen kanssa. Kun itsestään sammuttaa joitain puolia, se heijastuu muuhunkin olemiseen ja tunteisiin.

” Kaipaan seksissä läheisyyttä, hellyyttä, kohtaamista, erotiikkaa ja tunnetta siitä, että olen haluttu.

Tällä hetkellä en voi tehdä asialle mitään. Naisystäväni tilanne on niin vakava, ettei seksuaalisuus ole tällä hetkellä tärkeintä. Kumppanilleni tilanne näyttäytyy aivan normaalina. Hän ei reagoi tai puhua asiasta millään tavalla.

Itse yritän vain elää päivä kerrallaan ja katsoa, mitä tapahtuu. En halua pettää, mutta nautin siitä, että pystyn yhä löytämään itsestäni seksuaalisen kipinän. Elämässäni on ihminen, joka herättää minussa seksuaalisia tunteita, mutta en toteuta niitä käytännössä.

” Elämässäni on ihminen, joka herättää minussa seksuaalisia tunteita, mutta en toteuta niitä käytännössä.

Nautin toisen naisen kauneuden katsomisesta, mutta pysyn kuitenkin täysin platonisella tasolla. Yritän ottaa seksuaalisuuden pilkahdukseni positiivisena voimana. Se tuo toivoa ja haavetta erilaisesta tulevaisuudesta.

Parisuhde voi mielestäni teoriassa toimia ilman seksiä. Käytännössä se on kuitenkin silloin mielestäni suhde, josta puuttuu todella, todella paljon. Nykyisessä suhteessani ongelma on, että muutakaan aidon kohtaamisen sisältävää läheisyyttä ei ole. En ole tullut kuulluksi ja nähdyksi pariin vuoteen millään tavoin.

” En ole tullut kuulluksi ja nähdyksi pariin vuoteen millään tavoin.

– Harri, 55