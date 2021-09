Suomalaiset kertovat, mitä seksikumppanin olisi oikeasti hyvä ymmärtää: ”Naisen tärkein nautinnon lähde...”

Moni kaipaa seksiin lisää monipuolisuutta, heittäytymistä ja hellää huomiointia.

Avoimuus on monen lukijan mielestä avain tyydyttävään seksielämään.

Aina ei haluta ja se pitää hyväksyä!

Muun muassa tämän 34-vuotiaan nainen soisi seksikumppaninsa ymmärtävän.

– Klitoris on naisen tärkein nautinnon lähde, ja se jää penetraatiossa vaille stimulaatiota. Naisen nautinnon kannalta tärkeitä ovat siis käsi- ja suuseksi tai lelut, ei niinkään se, kuinka pitkään mies "kestää" ja kuinka pitkä vehje on, sanoo puolestaan 25-vuotias nainen Ilta-Sanomien kyselyssä.

Kysyimme kesällä, mitä lukijat haluaisivat kumppaneittensa seksistä ymmärtävän.

Kaikkein arvokkaimpia ovat 25-vuotiaan vastaajan mukaan läsnäolo, kommunikaatio, toisen kuuntelu ja kyseleminen sekä turvallisen ja paineettoman tilan luominen.

34-vuotiaan miehen mukaan ”elämä on liian lyhyt samoihin kaavoihin takertumiseen”.

– Kannattaa kokeilla uusia asioita. Kun parisuhteessa on tarpeeksi hyvä luottamus, seksiä voi harrastaa myös muiden kanssa. Nykyinen avomieheni on samaa mieltä. Olemme sopineet, että jos tarjoutuu tilaisuus harrastaa seksiä parisuhteen ulkopuolisen henkilön kanssa, siihen voi tarttua. Kumppanilta on kuitenkin kysyttävä lupa, ja turvallisuus pitää tarkistaa myös.

Moni kaipaa uusia kokeiluja.

– Että kaikkea sellaista voi kokeilla, mikä ei tunnu pahalta jommankumman mielestä. Toiveita ja fantasioita voi myös kertoa toisille, ja yhteiset sellaiset saattavat olla varsinaisia nautinnonräjäyttäjiä. Mitä selvemmin ilmaisee toiselle haluavansa seksiä ja mitä selvemmin osaa kertoa mistä pitää, sitä kuumempaa seksi on. Pätee myös pitkään avioliittoon. - Mies, 53

– Perusseksi ei ole aina se tyydyttävin, mutta ajaa asiansa. Joskus tulisi mahdollisuuksien mukaan irrottautua tutusta hyvästä kaavasta ilman, että kokemus muuttuu vaivaannuttavaksi. Seksi on iloinen asia. Sitä voi harrastaa miljoonilla eri tavoilla, ja tuoda nautintoa kumppanille todella pienilläkin teoilla. jotka eivät välttämättä itsestä ole niin ihmeellisiä. - Mies, 42

Seksi on muutakin kuin yhdyntää

Seksi saisi monen mielestä sisältää muutakin kuin yhdyntää. Nelikymppisen nainen toivoisi myös, että seksiä olisi useammin.

– Seksillä on paljon hyviä vaikutuksia. Ihan yleinen kiukuttelu helpottaa, jos saan usein hyvää seksiä. Seksin ei tarvitse aina olla yhdyntäkeskeinen.

35-vuotias mies näkee niin ikään seksin olevan itseään isompi asia.

– Saan mielihyvää kun näen ja tunnen toisen nauttivan. Koen onnistumisen tunnetta. Puran stressiä ja saan paljon läheisyyttä. Haluaisin sen takia myös useammin seksiä.

Pitkät lämmittelyt, kiitos

Muista tarpeeksi pitkä esileikki, kirjoittaa 48-vuotias nainen.

– Minä en ainakaan syty siitä, että heti ensimmäisen suudelman aikana sormi yritetään työntää alapäähän.

Nainen perää kumppaniltaan myös hyvää hygieniaa. Avain hyvään seksiin on myös hetkessä oleminen.

– Kohtaa ihminen yksilönä, äläkä vertaile tosielämän seksiä katsomaasi pornoon. Heittäydy. Älä ajattele seksiä liikaa suorituksena.

56-vuotias nainen kaipaa myös kunnon lämmittelyä

– Nainen ei välttämättä lähde käyntiin "nappia painamalla" - eikä siitä, että käsi työnnetään suoraan haaroihin. Itse ainakin olen yleensä täysin lämmennyt vasta kun toinen jo lopettelee. Eli malttia kehiin. Peräänkuulutan myös toisen lukemisen taitoa.Tee toiselle sitä mitä haluat itsellesi tehtävän.

– Halukkuus ei ole itsestäänselvää, eikä se kytkeydy päälle nappia painamalla. Paras kokemus syntyy, kun toinen malttaa rauhassa herätellä kumppanin haluja, painostamatta yhdyntään. Seksissä olennaista ei ole yhdyntä vaan läheisyys. - Nainen, 23

– Hyvä seksi alkaa jo edellisenä iltana tai aamulla viestein, kuvin, vihjauksin. Päivällä viestitään mitä ja miten tehdään. Kun kohdataan, ollaan niin kuumana, että vaatteet heti pois. - Nainen, 58

Avoimuutta ja uskallusta

45-vuotiaan miehen mukaan seksuaalisuus vaihtelee jatkuvasti.

– Joskus on ihanaa rakastella ilman, että kumpikaan saavuttaa tai pyrkii orgasmiin. Toisena hetkenä pikapano on maailman parasta. Välillä taas sanat ja keskustelut rakastelukertojen välillä ovat avain nautinnolliseen seksiin. Jos siis ei ole tilaa ja uskallusta avautua, ei voi odottaa uskomatonta seksiä.

Kommunikaatio on merkityksellistä muillekin.

– Seksin kuuluu olla hauskaa ja nautinnollista. Liian moni ottaa seksin suorituksena eikä poistu mukavuusalueeltaan. Puhetta, kommunikaatiota, aktiivisuutta ja spontaaniutta! Niistä saa aikaan hyvää seksiä, sanoo 27-vuotias mies.

– Haluaisin kumppanini ymmärtävän sen, ettei minun kanssa ole tabuja. Kaikesta voi puhua enkä tuomitse, sillä fetissit ovat fetissejä. Olen avoin ja vapaa kokeiluille. Haluaisin verrata seksiä taiteeseen, eritoten maalaukseen. Jokainen maalaus on erilainen ja uniikki, kuvailee 22-vuotias nainen.

Hellää huomiointia

Hyvänkin seksin voi pilata se, jos homman jälkeen ei enää ole läsnä.

– Vaikka orgasmi ei tärkein asia minulle seksissä olekaan, olisi mukava, että sen jäädessä aktin aikana puuttumaan, mies voisi jatkaa tyydyttämistäni muutoin. Eikä vain kääntää kylkeä. - Nainen, 33

– Usein mies tulee todella nopeasti. Ei seksin tarvitse loppua siihen vaan olisi ihanaa, jos hän voisi hoidella minut loppuun eikä lähteä aina pesulle. - Nainen, 42

Tyly käytös ei kuulu herkälle alueelle.

– Minulle naisena seksi on todella tärkeä. Se on herkkä asia, joten jos kumppanini ei tee mieli seksiä, eikä hän jaksa myöskään minua tyydyttää, toivoisin ystävällistä kieltäytymistä, eikä tylyä "ei huvita nyt.". -Nainen, 30

– Mitä enemmän antautuu tilanteelle ja unohtaa estonsa, sitä enemmän myös saa. Naiset ovat nykyään turhan ja liiankin kriittisiä omasta vartalostaan. Kaikkien kukkien pitäisi antaa kukkia. - Mies, 42

– Naisen haluaisin tajuavan, ettei rintojen koolla tai pimpin tiukkuudella, painoindeksillä tai ulkonaisella kauneudella ole oikeasti väliä. - Mies, 50

Hellyyttä ja läheisyyttä

– Mieskin tarvitsee läheisyyttä ja stimulointia, sanoo 44-vuotias lukija.

Samaa kertovat monet muutkin.

– Mieskin pitää herkkien kohtien suukottelusta ympäri kehoa, lähentyen hiljalleen alapäätä. Vaimokin pitää siitä. - Mies, 56

Aina seksin harrastaminen ei maistu esimerkiksi väsymyksen takia. Ymmärtäväinen kumppani on silloinkin paikallaan.

– En jaksa aina välttämättä päivän töiden ja kodinhoidon jälkeen vielä harrastaa seksiä. Se tuntuu siinä kohtaa yhdeltä lisäkotityöltä ja siltä kuin minulta vaadittaisiin jotakin. - Nainen, 32

Ymmärrystä kaivataan myös noloihin sattumuksiin.

– Seksin aikana voi sattua mitä vain kömmähdyksiä. Esimerkiksi erektion hiipuminen tai vaginan kuivuus ovat kaikki normaaleja. Niitä sattuu kenelle vaan. Asioista on hyvä puhua jälkikäteen, sanoo 19-vuotias nainen.

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 1.–4.7.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 953 ihmistä, jotka olivat 16–92-vuotiaita.