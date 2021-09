Reeta, 26, alkoi tapailla kaikenlaisia ihmisiä sukupuolesta riippumatta – listaa nyt asiat, jotka on deittailusta oppinut: ”Tarve vei jatkuvasti samoihin ongelmiin”

Deittailu sujuu Reetan mukaan parhaiten silloin, kun ymmärtää oman arvonsa.

Matka omaan sisimpään ja seksuaalisuuteen alkoi ravitsemustieteen opinnoista. Reeta Rautavirta, 26, oli kipuillut kehonsa kanssa. Suhde kehoon oli jatkuvasti negatiivinen.

– Vertasin itseäni fitnessvaikuttajiin ja ajattelin, että minunkin pitäisi pystyä laittamaan tiukka ruokavalio ja treeni kaiken muun edelle. Söin tyypillisellä ’’diettaa-ahmi-syklillä’’ eli tarkan ruokavalion mukaan, enkä sallinut herkkuja. Tämä kostautui aina niin, että ahmin ja vedin niin sanotut herkkuöverit.

Ravitsemusopintojen aikana Reetan ajatusmaailma muuttui, ja hän päätyi tekemään lopputyönsä laihduttelun haittavaikutuksista. Sen jälkeen Reeta päätti opiskella seksuaalineuvojaksi.

– Kehossani oli jatkuvasti huono olla, mikä luonnollisesti teki sen, ettei seksi kiinnostanut. Ehken kokenut ansaitsevani nautintoa, Reeta pohtii.

Myös vähäenerginen ruokavalio ja väsymys saattoivat vaikuttaa haluihin. Koulutus mullisti Reetan käsitykset rakkaudesta ja suhteista.

– Aloin ymmärtää, miten kaikki on kasvatettu yhteen muottiin, ja kuinka kapea käsitys ”oikeanlaisesta” suhteesta on.

”Puhdistin somen kaikelta sellaiselta, mikä lisää riittämättömyyden ja huonommuuden tunnetta. Nyt somea selatessani näen monipuolisesti erilaisia kehoja ja ihmisiä upeissa kuvissa.”

Monogamian normi on yhä vahva, ja sitä Reeta haluaa murtaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Haluan raottaa ovea siihen, että on monta tapaa elää.

"En enää hae perinteistä suhdetta”

Reeta oli menossa kohti vallitsevaa muottia itsekin. Kuusi vuotta kestänyt parisuhde tuli kuitenkin päätökseensä Reetan seksuaalikasvatusopintojen aikana.

– Minun piti ajatella itseäni ja aikuistua. Koen, etten olisi voinut tehdä sitä silloisessa suhteessani.

Nyttemmin Reeta tapailee ”kaikenlaisia ihmisiä sukupuolesta riippumatta”.

– En enää hae perinteistä monogamista suhdetta, ja kaikki läheiset suhteeni ovat yhtä arvokkaita. Romanttinen suhde ei ylitä kaverisuhteen tai kevyemmän suhteen tärkeyttä. Kaikella on paikkansa. Identiteettini on polyamorinen.

” Romanttinen suhde ei ylitä kaverisuhteen tai kevyemmän suhteen tärkeyttä.

Polyamorisuus poistaa Reetan mielestä suhteista turhia paineita.

– Ja keskustelukulttuuri on ihan eri tasolla. Voi puhua paljon avoimemmin, eikä viehätys muihin ihmisiin riko suhteita.

Terapiasta on ollut Reetalle iso apu. Siellä hän on voinut katsoa itseään ulkopuolelta ja kyseenalaistaa omia käyttäytymismallejaan, kuten tarvetta hakea hyväksyntää muilta.

Deittailussa tärkeintä oma olo

Sekä uusien ihmisten tapaaminen, deittailu että seksi on Reetan mukaan moninkertaisesti helpompaa ja kivempaa, kun hyväksyy itsensä sellaisena kuin on.

– Ei ole mitään peiteltävää tai hävettävää.

– Ihminen on niin monimutkainen olento, että ulkonäkö ja keho ovat vain pieni osa meitä. Ajattelen, että keho mahdollistaa asioita, kuten nautinnon.

Deittailumaailmasta Reeta on löytänyt paljon samanhenkisiä ihmisiä. Mutta on hän ottanut siipeensäkin.

– Tunnistin vaikeuksien kautta sen, että minulle oli tosi tärkeä saada kylmiltä machoilta miehiltä hyväksyntää. Se oli joku tarve, joka vei jatkuvasti samoihin ongelmiin, koska koin, etten riitä enkä ole koskaan tarpeeksi hyvä.

Nyt Reeta on valveutuneempi. Tärkeintä ihmisissä, joita hän tapailee, on se, millainen olo Reetalla on heidän seurassaan. Omassa sisimmässä on oltava rauha.

Viimeisimpinä hauskoina treffeinä mielessä on Linnanmäki. Muutamat laitteet, rentoa kävelyä, kiireettömyyttä ja ympärillä iloista hulinaa.

Yksi mieleen jäänyt hieman ikävämpi deittailukokemus oli se, kun Reeta meni viettämään leffailtaa deitin kotiin. Koronarajoitusten myötä muuta ei silloin juuri voinut tehdä.

– Heti asuntoon astuttua minua alkoi kuitenkin ahdistaa, ja halusin poistua. Leffan sijaan lähdimme ehdotuksestani pienelle kävelylle, ja poistuin sieltä kotiini.

” On huono lähtökohta, jos laittaa jonkun tuntemattoman jalustalle ulkonäön vuoksi.

Deittailukulttuurin tuulettamista

Ikivanhat säännöt varjostavat Reetan mukaan yhä deittailukulttuuria. Tosi-tv-suhdeohjelmissa deittailukulttuurista näkyy Reetan mielestä suorastaan myrkyllinen puoli.

– Mustasukkaisuudesta johtuvaa huonoa käytöstä normalisoidaan, omistuksenhalua romantisoidaan ja ihmisten epävarmuuksista luodaan viihdettä. On hyvä ymmärtää, että ikäviä tilanteita luodaan juonen takia ja että valmiista jaksosta jää paljon näkemättä. Toivon, ettei ohjelmiin osallistujia leimata ja lynkata, koska vaikutukset ovat todistetusti pitkäkestoiset.

Reeta on parhaillaan tekemässä deittailukulttuurista uutta podcastia.

– Deittailusta tulee mukavampaa, jos ymmärtää oman arvonsa. Näkee itsensä upeana eikä lähtökohtaisesti vajaana. On huono lähtökohta, jos laittaa jonkun tuntemattoman jalustalle vaikka ulkonäön vuoksi.

Silloin käy helposti niin, että toisen näkee virheettömänä ja jollain tavalla parempana, ja alkaa muokata itsestään jotain muuta kuin onkaan.

– Tällainen käytös voi olla tosi läpinäkyvää, ja jos ei, treffikumppani kiinnostuu ihmisestä, jollainen todellisuudessa et ole.

” Älä jää odottamaan kutsua unelmatreffeille, vaan tee itse aloite.

Reetan 9 vinkkiä deittailuun

Osoita oma kiinnostuksesi ja ole helposti tavoiteltavissa. Kissa-hiirileikki lisää epävarmuutta, väärinymmärryksiä ja kiinnostuksen lopahtamisia.

Tekstaa ja soita kun siltä tuntuu ja vastaa heti kun voit. Näin näytät millainen normaalisti olet yhteydenpitäjänä. Jollekin se voi olla liikaa, joillekin liian vähän ja joillekin juuri täydellistä.

Heitä säännöt siitä, milloin pitäisi tekstata, soittaa tai vastata viestiin menemään.

Näytä, että haluat tavata. Pyydä treffeille ja keksi sellaista tekemistä, mistä pidät itse. Näin deittisi pääsee tutustumaan aitoon sinuun.

Älä jää odottamaan kutsua unelmatreffeille, vaan tee itse aloite.

Ilmaannu treffeille omana ihanana itsenäsi. Laittaudu miettimättä, millainen look voisi olla deittisi mielestä ideaali.

Puhu miettimättä, mitä deiteillä kuuluisi sanoa. Jollekin olet liikaa, jollekin liian erikoinen ja jollekin juuri sopiva.

Älä keskity deittikumppanin ulkonäköön, uraan, elämäntyyliin tai saavutuksiin, hänen lupauksiinsa tai kehuihinsa.

Keskity tärkeimpään eli siihen, millainen on oma fiiliksesi deittisi seurassa. Oletko olo rento ja rauhallinen vai jännittynyt? Tuletko nähdyksi ja kuulluksi? Koetko riittämättömyyttä? Pääsetkö kertomaan itsestäsi? Kohtaavatko toiveenne? Pystytkö olemaan oma itsesi?

– Deittaile monia erilaisia ihmisiä ja tutkaile oloasi eri seurassa, Reeta neuvoo.