Katrin parisuhteeseen ei kuulu seksi: ”Mulla on käynyt ihan uskomaton tuuri”

Katri asuu yhdessä kumppaninsa kanssa. Suhde on hyvin tavallinen – paitsi seksiä heillä ei ole.

Katri on aseksuaali.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kaipuuta läheisyyteen tai parisuhteeseen olisi. Pian 19 vuotta täyttävä Katri on seurustellut kahdeksan kuukauden ajan itseään pari vuotta vanhemman miehen kanssa.

– Tavattiin sattumalta ystävän tupareissa, ja nykyisin asutaan yhdessä. Meidän suhde on ihan samanlainen kuin muidenkin, seksi ei vain kuulu siihen, Katri kertoo.

Aseksuaalisuudella tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen muotoa, jossa ihminen kokee huomattavan vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia kohtaan.

Seksi tuntuu lähinnä pakonomaiselta

Katri sanoo, että ensimmäisen kerran hän alkoi epäillä aseksuaalisuutta 16 vuoden ikäisenä. Hän puhui asiasta parhaan ystävänsä kanssa, ja he tulivat siihen tulokseen, että ehkä Katri ei vielä ollut kasvanut tarpeeksi kokemaan seksuaalisia haluja.

– Kaikki muut puhuivat seksistä ja ekoista kerroista, eikä itseä kiinnostanut yhtään sellaiset asiat. Aluksi tuntui tosi tyhmältä, ja luulin olevani jotenkin rikki, kun vastakkainen sukupuoli ei yksinkertaisesti kiinnostanut, nainen muistelee.

– Taistelin tosi pitkään sen kanssa, että yritin saada itseni kiinnostumaan miehistä seksuaalisesti. Vasta viimeisen vuoden sisään olen ruvennut ymmärtämään, että kyseessä on aseksuaalisuus.

Ennen nykyistä suhdettaan hän ehtikin seurustella toisen miehen kanssa – ja harrastaa seksiä, vaikkei siitä nauttinutkaan. Lähinnä se tuntui pakonomaiselta.

– Tiesin heti, etten pidä seksistä sen enempää, mutta mitäpä nuori tyttö ei tekisi miellyttääkseen miestään... Suhde oli muutenkin myrkyllinen, Katri kertaa.

Läheisyys rajoittuu halailuun ja pussailuun

Kun hän sitten tapasi nykyisen kumppaninsa, kaikki tuntui menevän luonnostaan paljon paremmin. Katri ihastui heti miehessä tiettyihin asioihin.

– Meillä on yhtä sarkastinen huumorintaju ja kieroutunut maailmankuva. Päädyin baarista miehen kämpille, ja mainitsin melkein heti, että olen seksipositiivinen aseksuaali. Tällä tarkoitan, että voin harrastaa seksiä, jos se miellyttää kumppania, eikä seksi ole ehdoton ei. Siitä syntyi todella luonteva keskustelu, Katri sanoo.

Koska mies oli neitsyt heidän tavatessaan, he päättivät kokeilla, miltä seksi tuntuu.

– Jälkeenpäin hän sanoi sitten ihan suoraan, että ei ole hänen juttunsa, ja muu läheisyys on paljon nautinnollisempaa.

Suhteessa läheisyys rajoittuukin pitkälti halailuun ja pussailuun.

– Nukutaan aina kiinni toisissamme ja hengaillaan tosi paljon alasti sängyssä lähekkäin. Seksistä sen sijaan puhutaan todella harvoin, asia kun on jo käsitelty.

Muuten suhde on Katrin sanoin ihan tavallinen. Yhdessä tehdään paljon asioita, ja esimerkiksi matkustelu kuuluu isona osana heidän elämäänsä.

– Lapsia me ei kumpikaan haluta, joten seksittömyys ei ole siinä mielessä ongelma. Kotona meillä odottaa aina kaksi pientä kissaa, jotka korvaavat meille ne lapset.

”Mulla on käynyt ihan uskomaton tuuri”

Vaikka aseksuaalisuuteen liittyy monilla epävarmuuden tuntemuksia, painottaa Katri, että hänellä on ollut sinänsä helppoa. Ystävien tai muiden läheisten kanssa hän ei ole kohdannut juurikaan kiusallisia kysymyksiä tai ennakkoluuloja.

– Ainoat epämiellyttävät tilanteet liittyvät ehkä äidin kanssa keskusteluun, kun on puhuttu ehkäisystä. Äiti on sellainen utelias ja haluaa tietää vähän turhankin yksityiskohtia. Aina olen yrittänyt vakuutella, että ei tarvitse, ja hän on vaan toistellut, että kyllä sä vielä kasvat, se on vaan vaihe, Katri kuvailee.

Hän on oppinut elämään myös sen kanssa, että seksi on niin iso osa ympäröivää ihmiselämää ja sitä tulee joka tuutissa vastaan.

– Joskus vähän ärsyttää, mutta ei se niinkään häiritse enää.

Katri arvioi, että aseksuaalisia parisuhteita on todella vaikea löytää.

– Mulla on käynyt ihan uskomaton tuuri, hän myöntää.

Jos aseksuaali siis mielii suhteeseen, on Katrin vinkki yksinkertainen: pitää vaan jaksaa yrittää ja ottaa paljon vastoinkäymisiä vastaan. Lopulta vastaan saattaa tullakin ihminen, joka jakaa samanlaisen seksuaalisuuden.

Seksuaalisuuden monet muodot Olemme kertoneet aiemmin, kuinka seksuaaliset suuntautumiset tuntuvat pirstaloituvan yhä pienemmiksi osa-alueiksi. 2000-luvulla yksiselitteisemmän aseksuaalisuuden ”alalajeiksi” ovat tulleet muiden muassa demiseksuaalisuus ja harmaaseksuaalisuus. Näissä seksuaalinen halu kohdentuu vain joko tarkasti rajattuihin, läheisiin ihmisiin tai tiettyihin tilanteisiin. Vaikka ihminen olisi aseksuaali, hän voi silti kaivata suhdetta, kuten Katrin tapaus osoittaa. Sen sijaan aromanttinen ihminen ei ole kiinnostunut myöskään toisen ihmisen kosketuksesta tai hellyydestä.

Katrin nimi muutettu.

Juttu on julkaistu alun perin 11.6.2019.