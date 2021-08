On ok haluta muutakin kuin monogamiaa, sanoo avoimessa suhteessa elävä Emmi, 33: ”Nyt en enää tyydy mihin tahansa”

Erilaisiin suhdemuotoihin ei Emmin mielestä ole mitään syytä lyödä outouden leimaa.

Emmi, 33, mietti etukäteen, miltä se tuntuisi. Makoilla kotona pyjamassa kun puoliso on toisen naisen kanssa. Olisiko olo levoton? Tuntisiko Emmi mustasukkaisuutta? Tulisiko suhteeseen särö?

Kun tämä hetki koitti, Emmin mieli olikin tyyni. Hän katseli kotona lempiohjelmaansa RuPaul’s Dragracea, söi suosikkiruokaansa lohipastaa ja tunsi iloa avopuolisonsa puolesta.

Emmi oli sopinut yhdessä kumppaninsa kanssa, että heidän suhteensa olisi avoin. Kumpikin saisi tavata muitakin ihmisiä ja harrastaa muidenkin kanssa seksiä.

– Suosimme termiä eettinen monisuhteisuus. Toisin sanoen tunnepuoli saa olla suhteissa mukana. Kyse ei ole vain seksistä, Emmi kertoo.

Monogamia on yhä vallitseva suhdenormi, ja sitä Emmikin aiemmin noudatti. Kunnes hän masentui.

– Yritin elää tavalla, joka ei ollut minulle oikea.

Todellisen minän ja tunteiden tukahduttaminen vei voimat. Lisäksi Emmin silloisessa suhteessa oli ongelmia.

Riitaisa ero vei Emmin lopulta terapiaan. Sen avulla Emmi alkoi päästä lähemmäs todellista minäänsä.

Erosta on nyt melkein yhdeksän vuotta. Silloin mediassa tai sosiaalisessa mediassa ei juurikaan puhuttu erilaisista suhdemuodoista.

– Minun piti mennä sen perusteella, millaisen suhteen haluaisin itse rakentaa, Emmi kertoo.

Avoimuus suhdesääntönä

Onnettarella taisi olla sormensa pelissä, sillä Emmi kohtasi tuttavapiirissään melko pian samanhenkisen ihmisen.

– Kävimme heti alussa, ennen kuin edes olimme pari, keskustelua siitä, mitä kumpikin toivoisi suhteeltaan.

Molemmat halusivat kokeilla avointa suhdetta. Raamiksi tuli rehellisyys.

” Minulle ja puolisolleni kyse on siitä, että saamme kokea asioita muiden kanssa ilman että sitä rajoitetaan suhteen nimissä.

– Kaikkien, joita tapailemme, pitää tietää, millainen kuvio on kyseessä. Ketään ei johdeta harhaan. Puolison selän takana ei myöskään saa tapailla muita.

Avoimuus on tärkeintä. Jos haluaa vaikka jäädä jonkun luo yöksi, siitä pitää sopia.

– Emme silti kerro kaikista keskusteluistamme muiden kumppaneidemme kanssa, koska kunnioitamme heidän yksityisyyttään.

Seksiä harrastaessa suojautumisesta on huolehdittava.

Elää yksiavioisesti, kuten ”normaalit aikuiset”? Ei kiitos, sanoo Emmi.

”Voin olla sinut itseni kanssa”

Emmi tapailee tällä hetkellä avopuolisonsa lisäksi yhtä ihmistä. Monisuhteisuus on ollut avartavaa.

– Olen päässyt sille tasolle, että voin olla sinut itseni kanssa. Olen löytänyt sellaisen olemisen tavan, joka tuntuu hyvältä, hän sanoo.

Emmi on oppinut paljon sekä itsestään että muista ihmisistä.

– Olen oppinut, millaisista ihmisistä viehätyn, ja millaiset asiat ovat tärkeitä niin sanotussa kemiassa. Minua on auttanut paljon myös se, että olen saanut luvan ihastua.

Tunteita ei enää ole enää tarvinnut tukahduttaa eikä niitä ole tarvinnut kieltää.

– Viehätyn ja kiinnostun ihmisistä, joilla on vahva itsetuntemus ja jotka ovat non-monogaamisia. Minulle on tärkeää, että arvomaailmat kohtaavat. Haluan käydä treffeillä ja viettää aikaa kumppaneideni kanssa, tutustua heihin muutenkin kuin makuuhuoneessa.

Ennakkoluulojen hälventämistä

Monisuhteisuuteen liittyy yhä koko joukko harhaluuloja ja pinttyneitä käsityksiä.

Yksi tyypillinen kuvitelma on, että monisuhteisuus ei ole ”oikeanlainen” tapa olla suhteessa. Moni on sanonut Emmille, ettei halua olla hänen kanssaan tekemisissä, koska etsii ”oikeaa ihmissuhdetta”.

– Harmillinen käsitys on myös se, että tämä on vain joku vaihe. Että huonoa suhdetta kompensoi peuhaamalla muiden kanssa, Emmi sanoo.

” Harmillinen käsitys on se, että tämä on vain joku vaihe. Että huonoa suhdetta kompensoi peuhaamalla muiden kanssa.

Kolmas harhaluulo on se, että monisuhteisuus tarkoittaa vain seksiä.

– Eivät kaikki monisuhteiset kuviot ole sellaisia. Minulle ja puolisolleni kyse on siitä, että saamme kokea asioita muiden kanssa ilman että sitä rajoitetaan suhteen nimissä. Se voi kattaa sekä seksin että tunnepuolen.

Emmi kertoo saaneensa itse itsensäkin kiinni eräästä suhdemaailmaan liittyvästä ennakkoluulosta. Matkalla Prahaan – muutamia vuosia ennen suhteen avaamista muutenkin kuin ajatustasolla – Emmi päätti vierailla puolisonsa kanssa parinvaihtoklubilla. Paikka osoittautui lämminhenkiseksi ja tasokkaaksi.

Klubin omisti pariskunta, joka otti jokaisen vieraan henkilökohtaisesti vastaan.

– Ensikertalaiset saivat esittelykierroksen tiloissa, ja meille korostettiin suostumuksellisuuden tärkeyttä. Asiatonta, ahdistelevaa ja painostavaa käytöstä ei hyväksytty missään muodossa. Tärkeintä oli, että jokainen vieras viihtyi, Emmi kertoo.

Asiakaskunta koostui pääosin ihan tavallisista keski-ikäisistä, joista suurin osa tuntui olevan kanta-asiakkaita.⁣ Kyse ei siis ollut jollain tavalla ”poikkeavista” ihmisistä, vaikka Emmi hieman niin ajattelikin.

Alkujännitys hälveni nopsaan ja itse asiassa lähdettiin sieltä vasta viimeisten joukosta yön pikkutunneilla. Olimme koko illan keskittyneet vain toisiimme, sillä se tuntui siinä tilanteessa täysin riittävältä. Vaikka mitään sen ”jännittävämpää” ei tapahtunutkaan, oli tällä illalla kuitenkin iso merkitys mulle.⁣ Olin tehnyt jotain, mitä en olisi uskonut voivani tehdä. Olin löytänyt itsestäni puolen, jonka olemassaoloa olin uskaltanut vain arvailla.

Näin Emmi postasi kokemuksestaan Instagramiin.

– Haluan tuoda esiin juuri sitä, että eri suhdemuodot ovat ihan normaali asia. Ei niihin tarvitse lyödä jotain outouden leimaa. On ok haluta muutakin kuin monogamiaa.

”Olen saanut valtavasti lisää syvyyttä ja merkityksellisyyttä elämääni nimenomaan normien rikkomisen kautta”, Emmi sanoo.

Ihmisyyttä ilman rajoja

Monisuhteisuudessa on Emmin mielestä parasta se, että hän saa ”kokea ihmisyyden täysillä”.

– Jos tapaan kivan ihmisen, suhdetta ei tarvitse rajoittaa monogamianormilla.

Emmi oli arvellut, että monisuhteisuuden isoin haaste liittyisi tunnepuoleen, vaikka mustasukkaisuuteen. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Haastavin asia liittyy ajankäyttöön. Siihen, miten oma aika kannattaa jakaa niin, että pystyy olemaan primäärisuhteessa riittävästi läsnä, vaikka tapaileekin muita.

– Pyrimme ottamaan puolisoni kanssa kummankin tarpeet ajankäytön suhteen huomioon tasapuolisesti, ja kunnioitamme toisten kumppaneidemme tarpeita.

Emmiä on mietityttänyt myös nettideittisovellus Tinder.

– Monisuhteisuuden näkökulmasta se on aika raju paikka. Siellä joutuu kohtaamaan paljon ihmisiä, joilla ei ole monisuhteisuudesta hajuakaan. Toisaalta on hirveä määrä niitä, joita asia kiinnostaa. He harjoittelevat minulla ja toteavat sitten, että ei tämä toimikaan.

Emmi joutuu olemaan tarkka, jotta hän välttyisi tällaisilta kokemuksilta.

– On vaikeaa löytää ihmistä, joka olisi rehellinen. Toivoisin, että ihmiset osaisivat kertoa jo alussa, jos heille on vaikeaa ajatella itseään monisuhteisen ihmisen kanssa.

Irti normeista

Rohkeusvalmentajaksi itseään tituleeraava Emmi haluaa valaa muihinkin rohkeutta toteuttaa omannäköistä elämää.

– Monogamian perässä ei ole mikään pakko mennä. Jos haluaa pohtia ja kokeilla jotain muuta, siinä ei ole mitään väärää.

Emmin ystävät ovat olleet innostuneita ja uteliaita, kun hän on kertonut monisuhteisuudesta.

– Myös perheenjäseneni ovat olleet ymmärtäväisiä sekä olleet tukenani. Olen onnekas ja etuoikeutettu siinä mielessä, etten ole kohdannut lähipiirissäni tuomitsevia asenteita.

” Monogamian perässä ei ole mikään pakko mennä. Jos haluaa pohtia ja kokeilla jotain muuta, siinä ei ole mitään väärää.

Emmi toivoo, että ihmiset uskaltaisivat kuunnella itseään ja kyseenalaistaa normeja. Kuunnella jotain muutakin kuin ”järjen” ääntä, joka monesti onkin jonkun muun. Yhteiskunnan, vanhempien, median ja ystävien ääni.

– Olen saanut valtavasti lisää syvyyttä ja merkityksellisyyttä elämääni nimenomaan normien rikkomisen kautta. Nyt en enää tyydy mihin tahansa, vaan ymmärrän ansaitsevani minulle parhaan mahdollisen elämän.

Vastavirtaan uiminen on tuonut mukanaan sisäistä rauhaa. Emmi arvelee, että sitä hän ei olisi voinut löytää mistään muualta.

– Olen myös saanut voimaa auttaa työni kautta kaikkia heitä, jotka rimpuilevat normien ahtaissa ja tukalissa bokseissa. Jotta hekin voisivat elää aidosti omannäköistä elämää.