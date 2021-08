Psykologi Katariina Laurila kertoo, kuinka puhumattomuuden noidankehä syntyy.

Pari- ja perheterapiaan erikoistunut psykologi Katariina Laurila näkee työssään Terveystalon vastaanotolla toistuvasti, kuinka parisuhteissa ei tulla kuulluksi.

– On hyvin tyypillistä ja tavallista, että kommunikointi on mennyt siihen pisteeseen, että koetaan, ettei toinen kuuntele tai ainakaan oikeasti kuule. Toinen ei kuuntele -väite tulee vastaanotolla usein esiin, Katariina Laurila taustoittaa.

Jos puoliso ei tunnu kuuntelevan, voi miettiä, onko tosiaan niin – vai onko pohjalla oma tunne siitä, ettei tule aidosti kuulluksi.

– Voi tulla tunne, ettei tule kuulluksi, vaikka toinen kuuntelisikin.

Jos toinen vaatii keskustelua ja kuuntelemista, vastapuoli alkaa helposti vältellä puhumista ja ottaa etäisyyttä. Vetäytyminen saa toisen osapuolen haluamaan keskustelua entistä enemmän, mikä puolestaan vain lisää toisen väistelyä. Itseään ruokkiva noidankehä on valmis.

” Näen korostetusti, kuinka paljon ongelmia kännykät aiheuttavat suomalaisissa parisuhteissa.

Yhdysvalloissa pitkään asunut Laurila on huomannut, kuinka meillä helpommin väistellään hankalien asioiden käsittelyä.

– Täällä vältellään vaikeita asioita sen sijaan että mentäisiin niitä kohti. Tosielämän vuorovaikutusta paetaan kännykän tai muiden laitteiden pariin, Laurila sanoo.

Jos haluaa toisen kuuntelevan, tulisi omista tuntemuksistaan puhua syyttelemättä toista.

Vetäytyjällä voi olla monenlaisia syitä vältellä puhumista.

– Aiemmat kokemukset keskustelusta voivat olla huonoja. On voinut syntyä tunne, ettei omilla sanomisilla ole merkitystä.

Parisuhteen kannalta olisi tärkeää pystyä ilmaisemaan tunnemaailmaansa ja sillä tavalla luoda ymmärrystä.

– Keskustelu ei ole luonteva osa suomalaista kulttuuria, meidän ei ole helppo puhua tunteista, ajatuksista ja peloista.

Paikallaan junnaavaa keskustelua pahentaa, jos aletaan olettaa, että tiedetään toisen aikeet.

– On hyvin tyypillinen ajatus, että minähän tiedän, mihin tämä on menossa. Mutta emmehän me koskaan voi oikeasti tietää. On oleellista antaa toisen puhua keskeyttämättä.

” Ei voi olettaa, että toinen haluaa olla läsnä ja kuunnella, jos kokee tulevansa hyökkäyksen kohteeksi.

Parisuhteen perustaan kuuluu turvallinen olo.

– Turvallisuuteen voi liittyä romanttisen rakkauden ajatus, että toinen on aina muuttumaton. Että ollaan ikuisesti tässä samassa onnen huumassa. Siksi toisen muuttuminen voi herättää pelkoa.

Muutosvastaisuus nousee turvattomuuden tunteesta.

– Mehän emme pysy samanlaisena, vaan kasvamme ja kehitymme. Voi olla vaikeaa tiedostaa, puhumattakaan sanoittaa sitä, että oman vastahankaisuuden taustalla on turvattomuutta ja pelkoa.

Suuri merkitys on silläkin, mihin sävyyn asiat ottaa esiin.

– Puheeseen tulee helposti syyttävä sävy, mutta syyttely ei vie keskustelua eteenpäin. Ei voi olettaa, että toinen haluaa olla läsnä ja kuunnella, jos kokee tulevansa hyökkäyksen kohteeksi.

Keskustelua edistää oikean ajankohdan valinta.

– On kovin yleistä, ettei mietitä ajoitusta. Ruvetaan puhumaan vaikeista asioista, kun toinen tulee väsyneenä töistä kotiin. Kun valitaan sopiva hetki, toinen on vastaanottavaisempi keskustelulle.

Kommunikaation heiketessä keskinäinen yhteys alkaa hiipua.

– Parisuhteen toimivuuden kannalta olisi tosi tärkeää jaksaa sanoittaa ajatuksiaan, koska tunteet, tarpeet ja toiveet muuttuvat. Parisuhteessa tapahtuu paljon väärintulkintaa juuri sen takia, ettei asioita sanota riittävässä määrin ääneen.

Laurilan mukaan keskinäisten kommunikaatio-ongelmien pohjalla voi olla kunnioituksen hiipuminen.

– Huomaavainen puhe pohjautuu toisen kunnioittamiseen. Silloin välitetään, miten asioita ilmaistaan. Parisuhteessa kunnioitus voi vähetä ja jopa kadota.

Kyse on aina keskinäisistä vuorovaikutustaidoista.

– Parisuhdetaidot voivat olla puutteellisia. Niihin malli opitaan lapsuuden kodissa ja tuodaan omaan parisuhteeseen. Jos taitoja ei kehitetä, jäädään saatujen mallien varaan.

Tulisi tiedostaa, että lapsuudessa nähdyt parisuhteet ovat voineet toimia omana aikanaan, mutta eivät enää.

– Aiemmin ei puhuttu eikä pussattu, mutta ajat ja tavat muuttuvat, Laurila muistuttaa.

Tyytymättömyyden tunteisiin tulisi tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Sanoa selvästi, että koen, etten tule kuulluksi ja selittää, miltä se tuntuu. Silloin toinen saa mahdollisuuden ymmärtää.

Laurilan kokemuksen mukaan Suomessa tullaan yleensä hakemaan apua liian myöhään.

– Niin myöhään, että ollaan jo eron partaalla. Keskinäinen yhteys on enemmän tai vähemmän katkennut.

Voidaan edelleen yrittää puhua, mutta puhuminen johtaa aina uudestaan riitelyyn.

– Jos tilanne on jo tulehtunut ja jumitetaan jatkuvasti samoissa asioissa, näkisin, että tarvittaisiin ulkopuolista apua, Laurila sanoo.