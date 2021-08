”En yleensä pysy hereillä niin pitkään, että sitä ehtisi kanssani harrastaa” – suomalaiset paljastavat, millaisen raatorehellisen deitti-ilmoituksen he tekisivät

Deitti-ilmoitukset eivät aina taida kertoa koko totuutta...

Sellaiset ilmoitukset olisivat enemmän kuin jees, sanoo eräs keskustelija Vauvan palstalla.

Raadollisen rehelliset deitti-ilmoitukset nimittäin!

Mitä sanoisit esimerkiksi tästä:

”50-vuotias seksiä vihaava erakko, jolla on terävä kieli ja muuta tekemistä kuin paapoa miestä. Hoikka, kauniskasvoinen, varakas, erinomainen kokki.”

Tällaisen ilmoituksen tekisi nimimerkki Unelmien nainen.

Tällaisiakin asioita deitti-ilmoituksiin laitettaisiin, ainakin jos Vauvan lukijoita on uskominen:

”Kokkaaminen ei voisi vähempää kiinnostaa, rahaa on”

”Tule tahdistimeksi hopeakettuselle. Olen siisti ja parraton. Riittävän iso vehje. Harrastus on tietokonepelit, vauvapalstailu ja siinä kaikki. Syödään usein ulkona tai tilataan eväät kotiin, koska kokkaaminen ei voisi vähempää kiinnostaa. Rahaa on. Töitä on. Toivottavasti osaat ensiavun.”

”Nelikymppinen lököttävissä flanellihousuissa ja lammastossuissa kotona himmaileva nainen etsii miestä. Näpertelen puhelinta koko ajan. Kaksi lasta, jotka näpertelee puhelinta omissa huoneissaan. Viikonloppuisin juon flanellihousuissa viiniä ja näpertelen puhelinta. Tykkään seksistä, mutta en yleensä pysy hereillä niin pitkään, että sitä ehtisi kanssani harrastaa. Teoriassa olen kiinnostunut vähän kaikesta, käytännössä en saa aikaiseksi mitään. Koirani turkki haisee minkkitarhalle.”

”Viihdyn yksikseni, ja joskus voin vaihtaa kanssasi muutaman sanasen, paitsi en silloin, kun tulee formulat. Välillä tissuttelen kalsarikännit ja kuuntelen vanhaa hevimetallia kunnes sammun. Olen myös paljon puhelimella. En tykkää käydä missään, enkä pidä ihmisistä muutenkaan. Lapset on jo pois muuttaneita, joten saan yleensä olla rauhassa. Olen ehkä kiva, siisti ja neuroottinen.”

” En halua nyhjätä kanssasi 24/7. Seksissä olen epävarma ja kokematon.

Mahaa ja pyllyä löytyy

”Pitkäraajainen, pömppömahainen entinen kaunotar etsii keski-ikäistä elämänsä miestä. Olin ennen hyvässä duunissa, mutta korona vei työt. Nyt vaan ramppaan salilla ja pyörin lähimetsässä koirien kanssa, lapset on jo muuttaneet pois kotoa. Tykkään katsella sohvaperunoita ja tanssia keittiössä. En ole cool enkä jaksa yrittää olla mitään erityistä. Toivon että sinulle riittää tavallinen, kotona viihtyvä, sukkia kutova piirakanleipoja. Haluaisin asua keskustassa ja omistaa kesämökin järven rannassa. Mut niinhän me kaikki?”

”Väsähtänyt ja elämäänsä kyllästynyt 48-vuotias yksinäinen nainen. Tissiä, pyllyä ja vyötärö löytyy, mutta myös maharöllykkä ja jaloissa muhkuroita. Kiltti ja muita huomioon ottava, paitsi väsyn helposti ja sitten olen ärtynyt ja haluan olla yksin. En halua nyhjätä kanssasi 24/7. Seksissä olen epävarma ja kokematon. Parin viinilasillisen jälkeen vähän villiinnyn. Haluan kanssasi lähteä luontoon, pizzalle ja roadtripille. Jos valehtelet/petät, langetan päällesi ikuisen kirouksen.”

”Lihava ja ujohko, keski-ikää kolkutteleva nainen. Ääniyliherkkä, joten saat luvan katsella jääkiekkosi äänettömällä. Laiska, mutta tykkään pitää talon melko siistinä. Tykkään syödä, mutta en kokata ruokaa alusta pitäen, joten ruoaksi saat aika paljon puolivalmisteista tehtyä sekä eineksiä. Ystävällinen, rehellinen, uskollinen ja rakastava.”

” Kolmen kimppa olisi kiva joskus kokea, biseksuaalisuudesta siis plussa.

”Varma perusmies”

”43-vuotias yksinhuoltaja-isi hakee joustavaa ja kilttiä naista lähinnä kotipiiaksi ja seksikumppaniksi. Älä edes ajattele muuttaa yhteen, sain tarpeekseni tunnehäiriöisestä naisesta edellisessä suhteessa. Olen normaalin näköinen, normipainoinen, se miesten "Ole varma, ota Pirkka -tuote". Tarjoan kiltin, mutta ah-niin-tylsän perusmiehen, joka on akateemisesti koulutettu ja tykkää puhua Yhdysvaltojen politiikasta sekä fysiikasta tietämättä kummastakaan enempää, että siitä voisi älyllisesti keskustella. Vietän vapaa-aikani pojan harrastusten/koulutöiden parissa, joten en jouda hirveästi kanssasi olemaan – paitsi silloin kun panetus kasvaa liiaksi. Lisäksi haluaisimme vaihtelua kaupan pyttipannuun ja karjalanpiirakoihin. Siivoan ja kokkaan tarvittaessa sekä vien sinut ulos syömään kun en ole liian väsynyt ja saan pojan jonnekin.”

”Harrastuksina muun muassa videopelit, musiikki, elokuvien katselu, kävely ja pyöräily. En tupakoi, ja tätä odotan myös sinulta. Alkoholia käytän hyvin harvoin. Tiivistettynä: aika helvetin tylsä jätkä (eikä edes hävetä). En ole koskaan omistanut autoa enkä sellaista aio toistaiseksi hankia. Seurusteluhistoria ei ole olematon, mutta ei ole kovinkaan kummoinen. Avioliittoon en usko koskaan haluavani. Kolmen kimppa olisi kiva joskus kokea, biseksuaalisuudesta siis plussa.”

Moni tunnustaisi viihtyvänsä ihan parhaiten kotihiirenä.

Seksiä, kiitos

”Olen katkera ja kroonisesti vauvakuumeinen 40-vuotias nainen. Pää pimenee säännöllisesti vaikeista pms-oireista, ja takerrun ihmissuhteisiin, jos tulen torjutuksi emotionaalisesti. Naama on vähintään vino ja ylipainoa on 30 kg. Rakastan seksiä, mutta olen monella tapaa kinky. Olen myös älykäs ja hyvin toimeentuleva sekä huolehdin hyvin kodista sekä itsestäni. Rakastan seuraelämää ja koiria. Vartalo on vahva tiimalasi ylipainosta huolimatta. Hiukset on pitkät ja paksut.”

” Vapaa-ajalla haluaisin oikeastaan vain lukea ja harrastaa seksiä.

”Pieni ja pyöreähkö, keski-ikäinen koulutettu nainen, kauniit kasvot. Älykäs, huumorintajuinen introvertti. Superskarppi työssä, kotona boheemi. Lapsia, osa aavistuksen neurokirjolla. Vapaa-ajalla haluaisin oikeastaan vain lukea ja harrastaa seksiä.”

Mitä sanot, toimiiko? Kerro kommenteissa, millainen oma ilmoituksesi olisi.