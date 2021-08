Milloin on sopiva aika aloittaa uusi suhde eron jälkeen? Psykologi antaa selvän vinkin

Psykologi Kari Kiianmaa vastaa kirjassaan yleisiin eroa koskeviin kysymyksiin.

Erosta toipuminen on yksilöllistä, ja niin myös se, milloin on valmis aloittamaan deittailun eron jälkeen.

Miten selvitä erosta? Milloin on sopiva aika alkaa tavata uusia kumppaniehdokkaita eron jälkeen?

Muun muassa näihin kysymyksiin psykologi Kari Kiianmaa antaa vastauksia uudessa kirjassaan Sata neuvoa ja vinkkiä parisuhteen päättyessä (SAGA Egmont).

Eronnut tarvitsee Kiianmaan mukaan ennen muuta ystäviä. Joistakin suhteista voi kehittyä myös rakkaussuhteita.

– Vasta eronneen kannattaa kuitenkin antaa itselleen aikaa. Uusiin rakkaussuhteisiin ei kannata sitoutua suin päin vasta erokriisin jälkeen, Kiianmaa kirjoittaa.

Joskus uudet suhteet voivat olla niin sanottuja toipumissuhteita.

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on kirjoittanut kolumnissaan laastarisuhteista. Laastarisuhde on suhde, johon ajaudutaan nopealla aikataululla eron jälkeen. Uusi ihmissuhde turruttaa helposti erosta koituvan sietämättömän tuskan.

Laastarisuhteesta voi Tanskasen mukaan kehittyä toimiva, tasapainoinen parisuhde, mikäli tilanteesta puhutaan rehellisesti ja suhdetta kehitetään yhdessä. Toisaalta laastarisuhde voi parhaimmassa tapauksessa toimia juuri nimensä mukaisesti eli nopeuttaa parantumisprosessia. Laastarisuhteissa ei hänen mukaansa sinänsä ole mitään vikaa.

Deittisovellusten myötä uuteen parisuhteeseen ajaudutaan aiempaa nopeammin.

Miten löytää uusi suhde?

Mikäli haluaa tutustua uusiin ihmisiin, ei kannata jäädä neljän seinän sisälle vaan mennä sinne, missä on muitakin.

Ihmisiin on tätä nykyä helppoa tutustua myös netissä. Netissä kannattaa olla rehellinen ja avoin.

– Älä etsi parempaa tai metsästä tarkoituksenhakuisesti jotain tietynlaista tyyppiä.

Ammattilainen kuitenkin muistuttaa, että netin kasvoton kohtaaminen tekee myös suojattomaksi.

– On tärkeää tiedostaa, että kaikki eivät sielläkään ole rehellisiä. OIe erittäin harkitseva, kun annat tietoja itsestäsi netin kautta, Kiianmaa suosittaa.

Kolmen minuutin sääntö

Mistä voi tietää olevansa valmis tapailemaan muita? Sen tietää jokainen parhaiten itse.

Yksi asia, jota voi Kiianmaan mukaan pohtia, on se, elääkö yhä menneessä vai nykyisyydessä.

– Mikäli puhut ensimmäisillä treffeilläsi yli kolme minuuttia entisestä kumppanistasi, et ole vielä valmis uusiin suhteisiin, Kiianmaa sanoo.

Mitään tiettyä aikamäärettä ei voi antaa sille, milloin on sopivinta aloittaa eron jälkeen uusi suhde.

– Enemminkin kannattaa tarkastella, kuinka syvällisesti ihminen on erotyötä tehnyt. Toisin sanoen sillä on merkitys, miten aikaa käytetään, Elina Tanskanen sanoi jutussamme.

Jokainen ero on omanlaisensa. Voi olla, että eroa ja suhdetta on työstänyt ja pohtinut pitkälle jo silloin, kun on ollut vielä yhdessä kumppaninsa kanssa. Tällöin eteen päin voi eron jälkeen päästä nopeastikin.

Mahdollisuus kasvuun

Kiianmaan kannustaa kirjassaan panostamaan eron jälkeen omaan tulevaisuuteen. Eron jälkeen ”kanavat sisimpään ovat auki”, ja itsestä on tilaisuus uusia asioita. Silloin on hyvä aika panostaa omaan kasvuun.

Erokouluttaja Marika Rosenborg on ollut samanmielinen.

– Ihmissuhteemme antavat meille valtavasti tietoa itsestämme. Parisuhteen päättyminen ei ole epäonnistuminen vaan mahdollisuus oppia itsestä ja päästä uuteen alkuun, hän sanoi jutussamme.

