Miila ja Taneli ovat oppineet, että hyvä keskusteluyhteys on toimivan suhteen perusta.

Ensimmäisenä vuotena oltiin menty kihloihin, muutettu yhteen, menty naimisiin ja kolme päivää ennen ensimmäistä vuosipäivää esikoinen syntyi. Esikoisen syntyessä oltiin onnemme kukkuloilla, meillä oli meidän pieni täydellinen tyttö, me oltiin perhe.

Näin Miila, 26, kirjoitti jokin aikaa sitten blogissaan.

Sitten alkoi tulla kinastelua. Pinna kiristyi puolin ja toisin.

Tanelia ärsytti R ja R:n itku, mua taas ärsytti se, että Taneli voi hermostua vauvalle itkusta. Tilanne vaan paheni ja paheni.

Pikkuhiljaa riidat Miilan ja hänen puolisonsa Tanelin, 33, välillä lisääntyivät. Se turhautti molempia.

Taas yhden riidan jälkeen mä sain tarpeekseni ja sanoin Tanelille, että on kaksi vaihtoehtoa: mä lähden ja otan R:n tai me haetaan apua tähän kaikkeen. Onneksi Taneli on samanlainen kun mä, tahtoo työstää ongelmia ja etsiä ratkaisuja.

Miila ja Taneli päätyivät hakemaan apua yhdessä ja erikseen.

Yhdessä he kävivät keskustelemassa kirkon perheasiain neuvottelukeskuksessa. Vanhemmat tulivat avuksi, jotta pari sai hoitoapua ja omaa aikaa.

– Meillä molemmilla on sellainen asenne, että tehdään suhteen eteen kaikki työ, Miila sanoo.

Parta sai swaippaamaan

Miila ja Taneli tapasivat toisensa Tinderissä.

– Juteltiin kuukauden verran ja tavattiin. Ja siinä se oli. Tanelilla heti, mulla parissa päivässä. Minä ihastuin Tanelin tunteellisuuteen ja hempeilypuoleen. Parta oli se mikä sai swaippaamaan oikeaan suuntaan, Miila sanoo.

Taneli ihastui Miilan vaaleanpunaisiin hiuksiin ja hymyyn.

”Huomasimme, että noin 90 prosenttia kiistoista oli väärinymmärryksiä”

Yksi syy vaikeaan ajanjaksoon esikoisen kanssa on Miilan mukaan se, että ajatukset vanhemmuudesta eivät olleet parilla aivan samanlaiset. Miilan oli myös vaikea käsittää Tanelin ärtyisyyttä. Asiathan olivat kuten he olivat haaveilleet!

– Myöhemmässä vaiheessa oli se, että Tanelilla on tiukempi tapa, ja asiat tehdään kuten sanotaan. Kun taas mä yritän olla lempeämpi ja mennä lapsentahtisesti. Tästä tulee edelleen ongelmia välillä, mutta vähemmän kuin alkuvaiheessa, Miila sanoo.

Parin keskinäisessä kommunikaatiossa oli myös parantamisen varaa.

– Tanelin oli vaikea kertoa, mikä häntä vaivasi. Minä olin taas ihan kiinni vauvakuplassa, Miila sanoo.

Molemmat ovat Miilan sanoin “aika räiskyviä”.

– Teimme herkästi olettamuksia. Huomasimme, että noin 90 prosenttia kiistoista oli väärinymmärryksiä.

”Kun minä voin hyvin, lapsetkin voivat hyvin”

Pian perheeseen syntyi toinen lapsi. Se jännitti Miilaa.

No, miten sitten kävi? Päinvastoin kun olin pelännyt. Taneli on loistanut kahden tytön isänä. Kun mä oon kokenut epäonnistumisia ja huonommuuden tunnetta, on Taneli ollut se, joka on patistanut pihalle ottamaan omaa aikaa, hän hoitaa lapset. Kun musta on tuntunut, että koko maailma kaatuu päälle, on Taneli ottanut lapset ja käskenyt ottaa päiväunet. Kaikki se pelko, että aiempi toistuisi, on ollut turhaa.

Esikoinen on nyt kolmevuotias, perheen uusin tulokas viisi kuukautta. Taneli on ollut toukokuusta saakka kotona lasten kanssa, Miila käy töissä. Syksyllä Miilan on määrä aloittaa opinnot, Taneli taas haluaa palata työelämään. Suhde voi hyvin.

Työ on Miilalle iso voimavara. Tarpeellista aikaa omalle itselle.

– Ennen lapsia minulla oli sellainen asenne, että olen kotiäiti. Nyt olen oppinut kuuntelemaan myös itseäni. Kun voin hyvin, lapsetkin voivat hyvin. Se, että menin töihin on yksi parhaista päätöksistä. Töissä voi ladata akkuja, ja jaksan taas illalla touhuta lasten kanssa.

Lasten saanti muuttaa parisuhdetta väistämättä.

– Yllätyksenä tuli se, kuinka paljon se parisuhteeseen vaikuttaa. Lapsissa on niin kiinni, että ei edes huomaa, miten viikot kuluvat eikä toista ole huomioinut ollenkaan, Miila sanoo.

Omakotitalo, miellyttävät työt, ehkä lapsi tai kaksi lisää, pieni koira. Ne ovat Miilan ja Tanelin tulevaisuuden haaveita.

Näin isyys yllätti

Isyydessäkin moni asia tuli yllätyksenä.

– Kuvittelin, että olisin jotenkin täydellinen ja kaikkea. Sitten välillä alkoikin ärsyttää, kun lapsi alkoi huutaa. Ensimmäinen puoli vuotta esikoisen kanssa oli raskas, Taneli sanoo.

Aika lasten kanssa kotona isyyslomalla on tuntunut Tanelista hienolta.

– Olen lähentynyt lasten kanssa, hän sanoo.

Tyypillisenä päivänä Taneli nousee tyttöjen kanssa ylös ja antaa Miilan jäädä nukkumaan, jos hän on joutunut yöllä heräilemään paljon.

Aamupalan jälkeen esikoinen katsoo usein hetken aikaa ohjelmia. Sitten ulkoillaan tai touhutaan sisällä. Lähellä on monta kivaa puistoa.

– Puistoilu on yleensä Tanelin ja tyttöjen juttu. Toki kun olen töissä niin on rajallisemmin mahdollisuuksia, Miila sanoo.

Iltapäivisin perheessä touhutaan mitä milloinkin.

– Joskus vaan ollaan kotona ja tehdään mitä esikoinen tahtoo, joskus lähetään jonnekin. Päivällinen, vähän jotain touhua ja sitten onkin iltatoimet. Aikalailla perus lapsiperhearkea.

Korona on välillä rajoittanut menemisiä esimerkiksi kirjastoon ja uimahalliin silloin, kun ne olivat suljettuna.

– Meillä Taneli on se touhottaja, joka riehuu ja leikkii. Minä taas olen enemmän luova ja tykkään tehdä rauhallisempia juttuja, kuten maalailua tai palapelejä, Miila sanoo.

Kommunikaatio kaiken perusta

Miila ja Taneli ovat oppineet, kuinka tärkeä hyvä keskusteluyhteys on.

– Se on kaiken pohja. Kun osaa oikeasti kuunnella toista ja keskittyä myös omaan ulosantiin, voi erimielisyyksistä keskustella paljon helpommin, Miila sanoo.

Alkuun melkein jokainen erimielisyys päättyi jonkinlaiseen riitelyyn.

– Nyt kun ollaan ainakin yritetty panostaa siihen, että kuunneltaisiin toista ja mietitään mitä sanotaan, eikä oleteta että toisen tarkoitus on olla parempi tai vähätellä tai haukkua toista, ollaan vältetty montakin riitaa. Toki niitäkin edelleen on, Miila kertoo.

Nykyään pari havahtuu usein jo siinä kohtaa, kun tilanne alkaa mennä riitelyn puolelle.

– Joskus ollaan liian kiihtyneitä, että pystyttäisiin pysäyttämään tilanne. Toisinaan taas tajutaan, ja toinen poistuu, jotta saadaan rauhoituttua. Tai jos tilanne sallii, heti pahoitellaan ja yritetään uudestaan. Taneli on huomattavasti parempi pyytämään anteeksi kun minä.

Miila kertoo oppineensa Tanelilta, että aina ei tarvitse olla niin jyrkkä siinä mitä haluaa. Voi tehdä kompromissejakin. Taneli on puolestaan saanut Miilalta lisää tietoa lastenkasvatuksesta.

– Siinä voi kehittyä, eikä kaiken tarvitse olla loppuun asti samanlaista, Miila sanoo.

Avun hakeminen ajoissa kannattaa

Pienet arkiset asiat, kuten takapuolelle taputus, suukko, pään silitys. Toisen lempiruuan tekeminen ja oman ajan antaminen, vaikka lapset oliskin hereillä. Näin Miila ja Taneli huomioivat toinen toisiaan.

Kiitos menee niille, jotka jaksavat tarjota parille apuaan, jotta he saavat kahdenkeskistä aikaa. Aikaa mennä vaikka syömään, salille tai pelaamaan frisbeegolfia.

Kun lapset menevät nukkumaan, molemmat touhuavat usein omia juttujaan. Sekin on tärkeää.

– Taneli pelaa ja käy salilla, minä selaan onnellisena somea, Miila sanoo.

”Ekana vauvavuonna ei kannata erota”, Miila on otsikoinut yhden blogipostauksistaan. Hän kertoo blogissaan avoimesti kokemuksistaan, jotta muutkin pikkulapsiarjessa kamppailevat uskaltaisivat hakea apua.

– Kannattaa yrittää tehdä töitä eikä lähteä heti ensimmäisestä riidasta, varsinkaan vauva-aikana. Vaikka olisi jo kävelemässä pois, hetken päästä voi tuntua, ettei tämä olekaan niin iso asia.

Parisuhteeseen kuuluu sekä ylä- että alamäkiä.

Joskus apua tarvitaan parisuhteeseen, joskus apua tarvitaan lapsen kanssa toimimiseen. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Se osoittaa älytöntä vahvuutta, että pystyy pyytämään apua. Myöntämään, että ei jaksa enää yksin. Avun pyytäminen on aina rohkeuden merkki.

Kursivoidut kohdat Miilan blogista.