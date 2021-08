Sukupuolitautitesteissä käydään, mutta yhdessä asiassa olisi lääkärin mukaan parantamisen varaa – 4 yleisintä tautia ja niiden oireet

Jos saa sukupuolitautitartunnan, siitä olisi tärkeä kertoa myös omille seksikumppaneille, jotta hekin menisivät testeihin.

Seksitauteja ei ole saatu kitkettyä, mutta hyvääkin kerrottavaa on.

– Ihmiset käyvät onneksi testeissä aktiivisesti, sanoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back HUSista.

Kesällä kävijämäärä on Hiltunen-Backin arvion mukaan pysynyt HUSissa suunnilleen ennallaan.

– Paljonko pelkissä testeissä on käynyt, on vaikea sanoa, koska meillä käy potilaita myös kondyloomien ja ihottumien vuoksi.

Moni käy testeissä omalla terveysasemallaan.

Klamydia on yleisin

Klamydia on yhä Suomen yleisin seksitauti. Vuonna 2020 todettiin yli 16 200 klamydiatartuntaa. Määrä ylitti THL:n mukaan hieman edellisen vuoden tapausmäärän ja oli suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu vuosittainen määrä.

– Klamydia on pikkuhiljaa lisääntynyt. Voi olla, että niin on myös testaaminen.

Kukaan ei tosin tiedä, paljonko tartunnan saaneita tosiasiassa on.

Yksi ongelma on se, että klamydia - ja moni muukin seksitauti - on usein oireeton.

– Jos mietityttää, kannattaako testeissä käydä, ei ole syytä jäädä odottamaan, tuleeko oireita tai luottaa siihen, että tautia ei ole, jos ei ole oireitakaan. Omasta itsestä ei pidä kukaan muu huolta, Hiltunen-Back sanoo.

Rohkeasti testeihin

Hiltunen-Back perää myös vastuullisuutta.

– Jos tartunta todetaan, olisi todella tärkeä kertoa siitä myös omille seksikumppaneille, jotta hekin menisivät testeihin. Rohkeasti vaan!

Kaikki tartunnan saaneet eivät edelleenkään rohkene puhua muille asiasta.

– Tässä olisi parantamisen varaa, Hiltunen-Back sanoo.

Seksitautiketjuja voidaan jäljittää, kuten koronaakin.

Näin seksitauti voi tarttua

Kaikki seksitaudit voivat tarttua sukupuolesta riippumatta:

Eritteiden välityksellä: siemenneste, emätinerite, esiliukaste.

Limakalvojen kautta: muun muassa vagina, vulva, virtsaputki, silmät, suu ja anaali.

Kondylooma ja herpes voivat lisäksi tarttua karvoituksen alueelta.

Erityisesti hiv ja hepatiitit voivat tarttua myös veren välityksellä.

Näin suojaudut

Spontaanien seksikumppanien kanssa: suojaudu suuseksisuojalla, puuteroimattomalla hanskalla tai kondomilla.

Testauta itsesi säännöllisesti.

Vakiokumppanin kanssa seksiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat perustuvat yleensä vahvaan luottamukseen. Testeihin on hyvä mennä matalalla kynnyksellä.

Monikumppaniseksissä, jossa kumppanit vaihtuvat, suojautuminen ja säännöllinen testaus ovat tärkeitä.

Testeihin on syytä mennä 1–2 viikon kuluttua suojaamattomasta seksistä. Hiv-testiin voi mennä aikaisintaan, kun suojaamattomasta seksistä on kulunut 4–6 viikkoa.

Seksitauti voi tarttua sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, ja seksitaudin voi saada monella muullakin tavalla kuin yhdynnässä.

Yleisimpien sukupuolitautien oireita

Seksitauteja ovat bakteerien ja virusten aiheuttamat taudit, jotka tarttuvat suojaamattomassa seksissä. Niitä ovat esimerkiksi klamydia, kuppa, hiv, kondylooma, herpes ja tippuri.

Jos seksitauti jää toteamatta ja hoitamatta, se myös etenee riippumatta siitä, onko oireita vai ei.

Klamydia: Tavallisin ilmenemismuoto naisilla on kohdunkaulan tulehdus, joka on usein oireeton. Oireina voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa ja ylimääräistä veristä tiputteluvuotoa. Pahimmillaan klamydia voi aiheuttaa naisilla hedelmättömyyttä. Miehillä oireena on virtsaputken tulehdus tai lisäkiveksen tulehdus.

Tippuri: Naisilla tippuri voi aiheuttaa ainoastaan vähäistä alavatsakipua, epämääräistä valkovuotoa ja kirvelyä virtsatessa. Jos infektio kehittyy sisäsynnytintulehdukseksi, se voi aiheuttaa esimerkiksi alavatsakipua, lisääntynyttä valkovuotoa tai veristä tihkuvuotoa. Miehillä tyypillinen oire on runsas kellertävä vuoto virtsaputkesta, kirvely virtsatessa ja tihentynyt virtsaamistarve. Tippuri voi aiheuttaa klamydian tavoin lisäkivestulehduksen.

Kondylooma: Kukkakaalimaisia kondyloomasyyliä voi olla esimerkiksi emättimen suuaukolla, välilihan alueella tai häpyhuulissa. Syyliä on joskus hankala havaita. Miehillä suurin osa kondyloomista näkyy selvinä limakalvon ja ihon värisinä näppyinä terskassa, peniksen varressa, kivespussissa ja peräaukon alueella.

Herpes: Naisilla ensioireita ovat ulkosynnyttimien kirvely ja kutina. Sen jälkeen rakkulat ilmestyvät genitaalialueelle. Rakkulavaihetta seuraavat haava- ja rupivaihe. Ensimmäiseen herpestulehdukseen liittyy usein virtsaamisvaikeuksia. Yleisoireina voi olla kuumeilua, päänsärkyä ja lihassärkyä.

Miehillä tartunta-alueelle nousee ensitartunnassa 2–14 päivän kuluessa ryhmä kihelmöiviä, aristavia kirkkaita nesterakkuloita. Ne puhkeavat 1–2 päivän kuluessa ilmestymisestä ja aiheuttavat pinnallisia haavaumia. Tartuntaan voi liittyä kuumetta, päänsärkyä ja lihassärkyä.

Kaikki seksitaudit voivat olla aluksi oireettomia.

