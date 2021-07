Suomalaiset paljastivat, mitä seksifantasioita he ovat toteuttaneet – yksi on yli muiden

Eniten käytäntöön viety fantasia on seksi julkisella paikalla, kyselystä selviää.

Rohkeampia juttuja. Kimppakivaa. Seksilelujen ennakkoluulotonta kokeilua. Seksiä ulkona!

Seksifantasiat ovat normaali osa ihmisen seksuaalisuutta.

Lue lisää: Suomalaiset paljastivat salaiset seksitoiveensa – ”Haluaisin joskus kokeilla miltä tuntuisi...”

Mutta kuinka moni mahtaa fantasiansa toteuttaa? Kaalimato.com on selvittänyt asiaa.

Kyselystä selviää, että vajaa viidennes (19 %) vastaajista on tarttunut tuumasta toimeen ja toteuttanut omia seksifantasioitaan käytännössä. Miehet ovat olleet naisia aktiivisempia: miehistä omia seksihaaveitaan on toteuttanut 22 prosenttia, kun taas kyselyyn vastanneista naisista 16 prosenttia. Kumppanin fantasioita on toteuttanut 17 prosenttia.

Nuoret aikuiset ovat olleet aktiivisimpia.

Arkoja asioita

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mukaan fantasiat voivat parhaimmillaan rikastuttaa parisuhteen seksielämää, mutta fantasian paljastaminen kumppanille ei aina vastaa odotuksia.

– Fantasiat ovat usein henkilökohtaisia ja arkoja asioita. Voi kuitenkin olla vapauttavaa ja parisuhteen luottamusta vahvistavaa keskustella fantasioistaan avoimesti kumppanin kanssa ja saada myös kumppani jakamaan omat seksuaaliset haaveensa, Lavikainen kertoo Kaalimato.comin tiedotteessa.

Lue lisää: Miehen erikoinen ehdotus jäädytti seksin: ”En pystynyt sitä pokalla tekemään”

25–34-vuotiaat (27 %) sekä seurustelevat, erillään asuvat pariskunnat (24 %) ovat toteuttaneet fantasioitaan eniten.

Seksiä julkisella paikalla kutkuttaa

Eniten suomalaisia kiehtoisivat muun muassa kolmen kimppa ja sitominen. Ilta-Sanomien kyselyssä kolmannes suomalaisista haaveili seksistä jonkun muun kuin oman kumppanin kanssa.

Lue lisää: ”Fantasioin, että nainen tyydyttäisi minua, kun katson jalkapalloa...” – miehet paljastivat, mitä oikeasti haluavat seksissä

Lue lisää: Kimppakivaa! Suomalaiset paljastavat kokemuksensa – ”Matkalla taksissa kaikki meistä tiesivät, mihin jatkot johtavat”

Seksi julkisella paikalla on kuitenkin toteutetuin fantasia.

Joka viides (20 %) on harrastanut Kaalimadon kyselyn mukaan seksiä julkisella paikalla. Myös nämä pääsivät eniten toteutettujen fantasioiden listalle:

Sitominen (17 %)

Roolileikit (11 %)

Kolmen kimppa (10 %)

Julkisella paikalla ei sovi harrastaa seksiä, mutta myös Ilta-Sanomien seksikyselyn mukaan moni mainitsee haluavansa kokeilla nimenomaan sitä. Taustalla voi olla se, että yllätetyksi mahdollisesti tuleminen houkuttaa ja kiihottaa.

Suurin osa suomalaisista ei Kaalimadon mukaan ole seksifantasioitaan toteuttanut. Nuoret hyväksyvät omat fantasiansa avoimemmin ja myös toteuttavat niitä vanhempia ikäluokkia aktiivisemmin.