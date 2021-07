Tällaista seksiä suomalaiset harrastavat kesälomalla – ”Sänky on kovilla ja sohva myös”

– Fantasiat luonnossa, kuten rannassa ja metsässä harrastetusta seksistä heräävät aika voimakkaina, kertoo 38-vuotias nainen IS:n seksikyselyssä.

– Kesäloma sekä muutenkin aurinko ja lämpö piristävät ja lisäävät haluja huomattavasti. Seksiä tulee harrastettua enemmän ja useammin myös spontaanisti, kertoi 32-vuotias nainen IS:n seksikyselyssä.

Kysely tehtiin heinäkuun alussa, ja siihen vastasi lähes 3 000 suomalaista.

Asiantuntijoiden mukaan loma voi parhaimmillaan olla parisuhteen elvyttämisen aikaa. Kun kesälomaa ei kalenteroi täyteen tekemistä, voi löytyä aikaa keskittyä kumppaniin enemmän kuin arjen kiireiden keskellä.

Myös Terveystalon kysely paljasti, että kesä piristää suomalaisten seksielämää: reilut 40 prosenttia suomalaisista haluaa seksiä kesällä enemmän kuin muina vuodenaikoina.

– Valo, loma ja stressittömämpi arki lisäävät aktiivisuutta arjessa ja seksissä. Uidaan ja ollaan rannalla auringon lämmössä. Kesällä on myös enemmän visuaalisia virikkeitä. Sinkuilla on mahdollisuuksia tavata muita sinkkuja tapahtumissa ja festareilla. Toisaalta parisuhteessa olevilla on enemmän aikaa yhdessäoloon, Terveystalon seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi sanoi aiemmassa jutussamme.

Parisuhteessa kesälomalla kannattaa kokeilla uutta ja nauttia ihan vain siitäkin, että saa olla lähekkäin ilman kiirettä.

– Pienet hetket ovat merkityksellisiä ja niitä on kiva muistella talven pimeydessä.

Näin kesäloma vaikuttaa seksielämään

”Kesä saa kyllä katsomaan vastaantulevia ihan uusin silmin, ja tekee enemmän myös mieli. Vaikka näin sinkkuna ja korona-aikana seksin harrastaminen on vähentynyt, niin fantasiat luonnossa, kuten rannassa ja metsässä harrastetusta seksistä heräävät aika voimakkaina. Kesäisten juhlien tai piknikin jälkeen kuuluisi saada seksiä lämpimässä kesäyössä, piilossa jossain rannalla.” Nainen, 38

”Harrastamme enemmän seksiä lomalla. Itselläni halut heräävät usein iltaisin, ja aloite tulee tehtyä useammin, kun tietää ettei tarvitse tinkiä yöunista.” Nainen, 33

” Kaikkien katseilta piilossa terassilla voi nauttia täysin estoitta.

”Kesällä vaatteet vähenevät ja pukeutuminen on seksikkäämpää. Seksikerrat lisääntyvät vakiintuneessakin suhteessa. Lomalla on aikaa ja jaksamista keskittyä rakkaaseen.” Nainen, 39

”Enemmän aikaa ja jaksamista. Jokainen aamu alkaa seksillä. Seksiä on yleensä vähintään aamuin ja illoin, usein myös pitkin päivää ja enemmän ulkona myös.” Nainen, 33

”Kesälomalla on aikaa viettää vaikka koko päivä sängyssä. Lämpimät kesäyöt ja kävelyt pienessä hiprakassa ajavat myös mielenkiintoisiin kokemuksiin!” Nainen, 19

Monelle parille kesäloman aamut ovat hyvä tilaisuus kiireettömään seksiin.

”On aikaa rauhoittua ja keskittyä toiseen, on aikaa kommunikoida ja katsoa maailmaa yhdessä. Se virittää sähköä välillemme. Rakastelemme useammin.” Nainen, 46

”Vaimo tulee aina halukkaammaksi, kun olemme reissussa eikä vain omassa makkarissa. Joskus hoidamme homman nopeasti luonnon helmassa tai hotellissa ikkunan edessä kiinnijäämisen riskin hiukan ollessa koholla – vaikka todellisuudessa kenelläkään ei ole mahdollisuutta nähdä.” Mies, 38

” Kesän ensipäivinä puolisoni puhkeaa kukkaan, ja halut ovat molemmilla koko ajan päällä.

”Kesä vaikuttaa seksielämään virkistävästi, kun on erilaisia paikkoja heittäytyä huumaan. Esimerkiksi mökillä ’kaikkien nähtävillä’ mutta kuitenkin kaikkien katseilta piilossa terassilla voi nauttia täysin estoitta. Se on osa kesää, ja sitä odottaa joka kerta yhtä innokkaasti.” Nainen, 43

”Heittäydyin seksiin täysin estoitta”

”En tiedä liittyykö suoraan lomaan, mutta ainakin yksi parhaista kokemuksistani oli kesälomalla. Tapasin ennalta tuntemattoman deitin ja heittäydyin seksiin hänen kanssaan täysin estoitta – emmehän tapaisi enää koskaan. Ehkä se loma vähän vapauttaa ja rentouttaa?” Nainen, 37

”Keväällä seksimme on ihan vielä perustasolla, mutta kesän ensipäivinä puolisoni puhkeaa kukkaan, ja halut ovat molemmilla koko ajan päällä. Sitten kesän helteet kuivattavat halut, mutta kun helteet ovat ohi, on sänky kovilla ja sohva myös.” Mies, 37

”Lämpimänä kesäpäivänä on mukava hypätä kanoottiin ja meloa syrjäiselle rannalle. Siellä riisumme kaikki vaatteet, ja nautimme auringosta, lämmöstä ja toisistamme. Seksi autiolla rannalla oman kumppanin kanssa on upeaa!” Nainen, 47

” Pelkkä ajatuskin kiihottaa ja johtaa usein spontaaniin seksiin ties missä.

”Lomalla on aikaa harrastaa, myös seksiä. Elän avoimessa homosuhteessa ja saan mennä vapaasti. Varsinkin baareista, bileistä ja nakurannalta löytyy seuraa runsaasti.” Mies, 35

”Tulee liikuttua paljon ’kommandona’, ja samoin tekee myös puolisoni – joten pelkkä ajatuskin kiihottaa ja johtaa usein spontaaniin seksiin ties missä. Kimppakiva on myös mielessä helpommin ihmisten keveämmän vaatetuksen myötä.” Mies, 47

Kesä tarjoaa tilaisuuksia seksihetkiin myös ulkona.

”Mökillä koko yön aamun tunteihin kestävää hellää yhdessäoloa ja rakastelua. Teltassa ja laiturilla, kun kuikka huuteli vastarannalla. Työmiehet tulivat aamulla kello 7, jolloin totesimme, että nyt pitää ehkä nukkua.” Nainen, 43

”Minulla ei valitettavasti ole seksikumppania tällä hetkellä, mutta jos olisi, voisin kuvitella että seksi maistuisi siellä, täällä ja tuolla. Huomaan haaveilevani seksistä enemmän näin kesäaikaan.” Nainen, 38

”Harvemmin on aikaa tai jaksamista”

”Jos on hellettä, minun ei juuri tee mieli harrastaa hikisennihkeää seksiä, joten seksin määrä vähenee entisestään.” Nainen, 48

” Kesäloma on meillä se hiljaisin aika seksin suhteen.

”Harvemmin on aikaa tai jaksamista lomalla, kun viilettää paikasta toiseen. Mökillä hygienian heikompi taso taas saattaa välillä vaikuttaa viitsimiseen.” Nainen, 35

”Kesäloma on meillä se hiljaisin aika seksin suhteen. Mökkielämä pienessä mökissä lasten ja anopin kanssa ei anna hirveästi mahdollisuuksia sänkypuuhille.” Mies, 52

”Kesälomalla ei ole vaikutusta. Valitettavasti toisella osapuolella pitää olla kuu ja tähdetkin oikeassa asennossa, että seksi maistuu. Haluaisin kesä-seksiloman.” Mies, 40

”Ei ainakaan parantavasti vaikuta. Itse kun en pidä kesästä, niin kesähelteillä seksi ei innosta edes ajatuksen tasolla.” Nainen, 40

” Omaa rauhaa ei juuri ole, mutta välillä saamme järjestettyä yhteisen yön vierasmökissä ilman muksuja.

”Kesä vähentää haluja. On liian kuuma, sekä arki on raskaampaa ilman tukiverkkoja ja lastenhoitoa. Kaikki energia menee arkirutiineihin vailla minkäänlaista omaa aikaa. Illalla on aivan naatti.” Nainen, 41

”Joskus repäisemme ja nautimme”

”Vietämme kesää sukulaisten mökillä. Omaa rauhaa ei juuri ole, mutta välillä saamme järjestettyä yhteisen yön vierasmökissä ilman muksuja. Silloin on kuumaa seksiä. Välillä myös sooloseksiä päikkäreillä.” Mies, 46

”Tällä hetkellä on jotenkin ollut vaisua ruuhkavuosien takia, mutta joskus repäisemme ja nautimme luonnon helmassa, uimakopissa, saunassa, grillikodassa tai pikaiset suihkussa.” Nainen, 45

”Kesälomalla lapsi on enemmän kotona ja valvoo myöhempään, joten hetkiä seksiin täytyy tarkemmin miettiä. Toisaalta mahdollisuudet päiväseksiin lisääntyvät, kun pieniinkin hetkiin tartutaan.” Nainen, 40

”Halut nousevat, ja on enemmän aikaa käytössä deittailuun ja seksiin. Arkena työt, harrastukset, sukulaiset ja ystävät vievät ison osan ajasta, ja sinkkuna seksiin on vaikea löytää aikaa.” Mies, 30

”Olen koko kesän töissä ja teen pitkää päivää, joten seksiä tulee harrastettua tavallista vähemmän. Toistaalta seksistä osaa nauttia ihan eri tavalla, kun näkee kumppaniaan harvemmin!” Nainen, 20

”Kesä tuo lisää haasteita, kun kouluikäiset lapset valvovat pidempään – mutta onneksi he sitten nukkuvatkin aamulla pidempään, joten kiireetön ja nautinnollinen aamuseksi lisääntyy.” Mies, 46

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 1.–4.7.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 953 ihmistä, jotka olivat 16–92-vuotiaita.