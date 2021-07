Näin ylläpidät vetovoimaa suhteessa – seksuaaliterapeutti suosittelee satunnaista ”gourmetseksiä”

Miten saada lisää läheisyyttä ja seksiä arkeen? Seksuaaliterapeutti Pauliina Flang antaa kirjassaan tähän vinkkejä.

Rakkaus on arjen tekoja, mutta joskus se voi olla myös viiden tähden seksiä.

Kun parisuhde alkaa, vetovoima kumppania kohtaan on huipussaan. Toisesta ei malta pysyä erossa, koko ajan tekee mieli koskettaa.

Jossain vaiheessa huumakupla puhkeaa. Kumppanin piirteet saattavatkin alkaa ärsyttää.

On luonnollista, että vetovoima vaihtelee suhteen aikana, sanoo seksuaaliterapeutti, uusperheneuvoja Pauliina Flang kirjassaan Rakkaus on tekoja arjessa – parisuhteen voimakirja (Otava).

Vaikka joskus voi tuntua siltä, että vetovoima on kadonnut tyystin, sitä voi Flangin mukaan kuitenkin houkutella palaamaan. Vetovoima on oikeastaan aina olemassa.

Toiseen tutustumista ei kannata lopettaa

Flang antaa kirjassaan muun muassa tällaisen neuvon:

– Jotta saamme vetovoiman herätettyä henkiin pitkässä parisuhteessa, on meidän opeteltava tutustumaan uudelleen kumppaniimme. Tämä on toistettava yhä uudelleen ja uudelleen, vuosikymmenten saatossa monia kertoja.

Kukaan ei ole sama ihminen kuin vielä eilen.

Se tärkein seksitemppu

Seksuaalisuus ja halu muuttuvat niin ikään elämän aikana. Mikäli seksistä ei suhteessa juurikaan puhuta, vaarana on se, että kumppanin mieltymykset unohtuvat. Seksi voi myös muuttua suorituskeskeiseksi tai puuduttavaksi rutiiniksi.

” Vaikein seksitemppu on seksistä puhuminen kumppanimme kanssa. - Pauliina Flang

Flang kannustaa suhtautumaan seksiin kuin innostavaan harrastukseen, jonka kuuluu olla kivaa. Mitään suurta ei tarvitse tavoitella. Seksin harrastaminen voi olla arkista ja silti upeaa. Tärkeää on se, että molemmat suhteen osapuolet ovat tyytyväisiä seksin harrastamisen tapaan, määrään ja laatuun.

Muun muassa näitä kysymyksiä voit pohtia itseksesi ja yhdessä kumppanisi kanssa:

Mitä kaikkea voisimme kokeilla?

Millaisesta seksistä kumpikin tykkää?

Millaiset asennot ovat mieluisia?

Millaiset seksikokemukset ovat olleet ihania?

Mikä on juuri meille riittävän hyvää seksiä?

Arki- ja gourmetseksiä

Parhaimmillaan seksi vahvistaa suhdetta ja ylläpitää yhteyttä kumppaniin.

– Arjessa seksi voi olla halauksia, hyväilyjä, viettelyä, esileikkiä, puhetta, merkitseviä katseita, flirttiä ja huumoria. Arjessa meillä voi olla arkiseksiä ja harvinaisemmilla kuherruslomilla ja treffeillä ehkä myös gourmetseksiä, Flang kirjoittaa.

Luottamus, turva ja kunnioitus ovat parisuhteen peruskalliota.

Arkiseksi on esimerkiksi hellyyttä ja huomionosoituksia sekä sitä, että kumppanille osoittaa, että hän on tärkeä. Se on suutelua, katseita ja kosketusta.

– Gourmetseksi voi olla sitten sellaista seksiä, jota pääsemme toteuttamaan harvemmin. Se voi olla viiden tähden seksiä, jolloin tarvitsemme omaa aikaa ja tilaa asettua.

Gourmetseksi on arvokasta tutustumista itseen ja toiseen sekä yhteyden lisäämistä. Oppimista ja tutkimista, seksuaalisuuden laajentamista.

Siihen voi varata yön tai koko viikonlopun, ja se voi olla joko suunniteltua tai spontaania.

– Arjessamme ei ole järkevää tavoitella gourmetseksiä vaan tehdä arkiseksistä sellaista, joka ylläpitää yhteyttämme. Silloin kun meillä on mahdollisuus gourmetseksiin, aikamme ei mene yhteyden uudelleen löytämiseen ja intohimon ja seksuaalisen halun uudelleen sytyttelyyn, Flang kirjoittaa.

Intohimolle ja seksitaajuudelle voi virttyä arjessakin.

Luo tilaisuuksia ja tee päivitys

Flang kannustaa luomaan arjessa tilaisuuksia vetovoiman herättelylle.

Muistelkaa yksin ja yhdessä, millaista teillä oli suhteen alkuaikoina.

Palauttakaa mieleen hetkiä, jolloin suhteessanne on ollut intohimoa ja vetovoimaa.

Tutustukaa toisiinne uudelleen. Mistä kumppani pitää nykyään? Mistä hän innostuu?

– Vaikka kuinka haluaisimme itsemme ja kumppanimme säilyvän sellaisena kuin olemme aina olleet, näin ei tule käymään, Flang kirjoittaa.

Suhde tarvitsee päivittämistä. Aikaa pysähtyä kumppanin sekä oman itsen äärelle. Avuksi voivat olla esimerkiksi nämä kysymykset:

Mistä on tullut rutiinia, joka kyllästyttää?

Mihin toivon muutosta?

Miten parisuhteemme seksi voisi muuttua?

Millaista arkea haluan elää?

Mikä on minulle tärkeää?

