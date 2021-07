Mitä tehdä, kun yhdyntä on ohi liian nopeasti? Näin kauan se normaalisti kestää

Mielikuva loputtomiin kestävästä miehestä muodostuu valitettavan monille pornon kautta, seksuaaliterapeutti sanoo.

– Muutama vuosi takaperin oli seksisuhde, jossa mies tuli ekalla kierroksella kirjaimellisesti parin työnnön jälkeen. Minun onnekseni kyseisellä kaverilla ei ollut pelkästään oma nautinto hakusessa, vaan hommia jatkettiin sitten hetki muilla tavoin ja siitä sitten uudelle kierrokselle!

Näin kertoi 23-vuotias nainen Kaalimato.comin kyselyssä.

Ennenaikainen siemensyöksy on hyvin tavallinen ongelma. Terveyskirjaston mukaan noin joka kolmas mies kärsii siitä ainakin jossakin elämänsä vaiheessa. Herkässä tai ennenaikaisessa siemensyöksyssä mies laukeaa lähes aina ennen kuin hän itse tai hänen partnerinsa sitä haluaa.

Ennenaikainen laukeaminen voi aiheuttaa miehessä huolta, ahdistusta, turhautumista tai jopa seksuaalisen kanssakäymisen välttelyä.

” Nuorempana kestin, kestin, kestin, kestin ja kestin. Nykyään meinaa ruuti syttyä jo aloitellessa.

Yksi syy lienee se, että monilla on ylimitoitettu käsitys normaalista yhdynnän kestosta. Esimerkiksi pornon antama kuva yhdynnän pituudesta antaa niin miehille kuin naisille väärän kuvan normaalin rakastelun luonteesta.

– On huomionarvoista, että jotkut miehet kokevat epäonnistuvansa, mikäli laukeavat reilun viiden minuutin yhdynnän jälkeen. Tällöin kyseessä on kuitenkin täysin normaali tilanne, ja mies tarvitsee seksuaalineuvontaa. Mielikuva tällaisesta loputtomiin kestävästä miehestä muodostuu valitettavan monille pornon kautta, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

Tavallinen tai keskimääräinen aika yhdynnän alusta siemensyöksyyn on noin 5 minuuttia.

Huomio kumppanin toiveisiin

Yhdynnän kestoa huomattavasti tärkeämpää on se, mitä kumppanin laukeamisen jälkeen tapahtuu: päättyykö seksi kokonaan vai jatketaanko sitä muilla tavoin.

Yleisiä hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi psyko- ja pariterapia, mutta myös pelkkä rentoutuminen ja hyväily ilman yhdyntää voi toimia apukeinona.

Nautinnon kokemuksia voi saada myös sanoilla tai hyväilemällä kehoa eri tavoin esimerkiksi käsillä, suulla tai seksivälineillä. Oman kumppanin toiveet on kohteliasta huomioida.

– Yleensä miespuoliset kumppanini laukeavat mielestäni liian nopeasti, muutaman minuutin jälkeen yhdynnän aloittamisesta. Useimmiten seksi päättyy siihen, ellen jatka itse esim. vibraattorilla. Liian nopea laukeaminen latistaa tunnelman ja usein miehet ovat haluttomia jatkamaan muita seksipuuhia oman laukeamisensa jälkeen, esim. hyväilemällä tai suuseksillä, jolloin en välttämättä enää itsekään halua masturboida. Tulee vähän inhottava olo joskus, 24-vuotias nainen sanoo.

Monia syitä

– Joskus, jos kiima on päässyt kovaksi jostain syystä (pitkä tauko tai äärimmilleen viety kiusoittelu päivän aikana) voi liemet lentää jo muutaman työnnön jälkeen. Tämä on osa elämää, eikä se ole katastrofi. Yleensä puoliso on jo tyydytetty ennen varsinaista yhdyntää, joten usein seksi loppuu laukeamiseen, 40-vuotias mies kertoo.

Herkän siemensyöksyn taustalla voivat olla monet toisiinsa yhteydessä olevat asiat.

Esimerkiksi runsas alkoholin tai muiden päihteiden käyttö on Terveyskirjaston mukaan usein syy nopeaan siemensyöksyyn. Joskus taas sydän- tai muista sairauksista kärsivät voivat pelätä rakastelun vaikutuksia sairauteensa ja laueta sen vuoksi nopeasti.

Paksumpi kondomi on yksi apukeino herkkään siemensyöksyyn.

Erektiovaikeuksien taustalla olevat sairaudet tai lääkkeet, stressi, jännittäminen ja ristiriidat partnerin kanssa voivat voivat niin ikään olla osasyitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn.

– Nuorempana kestin, kestin, kestin, kestin ja kestin. Nykyään meinaa ruuti syttyä jo aloitellessa. Olen keksinyt tähän hyvän syyn: nuorena sitä tehtiin joka päivä kolmesti. Nykyään ei tahdo löytyä aikaa, saati energiaa, eikä puolisoa kiinnosta niin paljon. Uskon että kesto palautuisi, jos kertoja olisi useammin ja tiiviimmin, 34-vuotias mies sanoo.

Apukeinoja

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen antaa naisille tämän neuvon: jos kumppanillasi on pulmia peniksen tuntoherkkyyden ja herkän siemensyöksyn kanssa, voit yrittää auttaa pitkittämään laukeamista esimerkiksi jännittämällä lantionpohjanlihaksia, käyttämällä paikallisesti puuduttavia aineita tai paksumpia kondomeja.

Mies voi puolestaan harjoittaa niin sanottua ”start-stop-menetelmää”, jossa hän tyydyttää itsensä aivan äärirajoille ja lopettaa juuri ennen laukeamista.

– Sopivaa hoitomuotoa pohdiskellessa tärkein kysymys on, kuinka haitallisena mies näkee tilanteen. Ongelmaksi nopea laukeaminen muodostuu vasta, jos mies sen sellaiseksi kokee. Yleisiä hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi psyko- ja pariterapia, mutta myös pelkkä rentoutuminen ja hyväily ilman yhdyntää voi toimia apukeinona.

Mikäli kyse on erektiohäiriöstä, lääkkeistä voi olla apua. Joissain tapauksissa myös masennuksen hoidossa käytettävät SSRI-lääkkeet voivat olla avuksi.

