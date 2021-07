Näin suomalaiset harrastavat seksiä hikihelteellä – ne jotka harrastavat: ”Lapselle ostettiin, mutta yllättävän hyvin ollaan itsekin siellä viihdytty”

Saiko kuumuus hormonit hyrräämään? Vai veikö helle kaikki voimat? Tässä parhaat vinkit kesäseksin harrastamiseen.

”Voimat heti lopussa, sydän tykyttää hulluna, kumpikin valuu hikeä, petivaatteet todella ällöttävät jälkikäteen, ei huvita edes koskettaa toista. Nauttiiko tästä oikeasti joku näillä keleillä?”

Näin kuvailee eräs kirjoittaja kesäisiä lemmenleikkejä Vauva.fi.sivustolla. Keskustelupalstalla tarjotaan vinkkejä, kuinka harrastaa seksiä ilman, että aktin aikana hikoilee kuin pieni porsas.

”Itse akti pitää vaan ajoittaa vähän viileämpään vuorokaudenaikaan tai vaikka vilpoisaan järviveteen.”

”Yöllä tai suihkussa. Ei pitkitetä hommaa liikaa.”

”Aamupanot ovat muuttuneet yöpanoiksi. Päivisin suihkussa/suihkun kautta. Autokin oli kivan viileä.”

”One word: ulkoporeamme. Lapselle ostettiin, mutta yllättävän hyvin ollaan itsekin siellä viihdytty.”

”Alkuyöstä on ihan hyvä, ikkunat auki niin lämpötila siedettävä ja ellei muuten niin voi mennä ulos, siinä on mukavasti vaihteluakin. Onneksi on suojainen tontti eikä naapuria ihan rajassa kiinni.”

Viileä suihku on sopiva paikka lemmenleikkeihin helteellä.

”Lakanat menevät vaihtoon”

Osa vastaajista ei anna kuumuuden hidastaa vaan suorastaan innostuu kuumista keleistä.

”Saunassa, suihkussa.. jotenkin tämä helle saa kuumenemaan enemmän ja haluaa enemmän.”

”Suihkuun, seksiä, taas suihkuun. Hikihän siinä tulee aina muutenkin.”

”Lakanat menevät vaihtoon joo, kun kumpikin on lopussa niin hikimärkä kuin olisi juuri suihkusta tullut.”

”Ei aina ole pakko bylsiä”

Jos helle on vienyt kaikki voimat, voi läheisyydestä nauttia toisellakin tapaa, palstalla muistutellaan.

”Seksin asemasta voitaisiin vaikka maata ja köllöttää vierekkäin ja käydä välillä uimassa...”

”Ei aina ole pakko bylsiä! Nyt viileämpiä kelejä odotellessa voi keskittyä keskusteluun ja muuhun henkevään.”

”Ei me harrasteta seksiä tämmöisillä helteillä. Kumpaakaan ei haluta, eikä väkisin viitsi. Syödään jätskiä ja katotaan Netflixiä.”

Ei siis kannata ottaa paineita seksin harrastamisesta hellekeleillä. Kukin tampatkoon tyylillään ja omien mieltymystensä mukaan!

”Ei todellakaan kiinnosta ajatus seksistä tässä kuumuudessa! Eihän tässä voi muuta kuin maata tuulettimen edessä ja hieroa päähän kylmägeelipussia.”

”Minun existäni kumpikaan ei halunnut helteellä. Jos siihen ajauduttiin, ei se kummankaan mielestä kovin mukavaa ollut. Oikeastaan helteellä vain maattiin raatoina ja oltiin hiljaa.”

”Kaikki energia (se vähä, mitä tässä kuumuudessa ylipäätään on), menee ihan vaan helteestä selviämiseen.”

”Varmaan pitäisi ambulanssi tilata jos tässä helteessä edes yrittäisi.”

