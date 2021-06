Naiset kertovat, millainen flirtti sytyttää – ja mikä ei: ”Moni mies unohtaa”

Oli tavoitteesi sitten partnerin etsiminen tai vain hauskan pitäminen, onnistunut flirtti auttaa.

Kesä on flirttailun aikaa! Pilke silmäkulmassa heitetty flirtti piristää päivää ja johtaa parhaimmillaan jopa johonkin sanailua jännittävämpään.

Mutta millaista sitten on perhosia vatsaan saava ja jalat alta vievä flirtti?

Flirttailua voidaan pitää taitolajina. Kokosimme Vauva.fi-palstalta yhteen suomalaisten parhaita vinkkejä flirttailuun. Lisäksi flirttailun ystävät paljastivat, millainen silmäpeli ei sytytä.

”On myös olennaista osata koskettaa”

– Harva ihminen syttyy seksuaalisesti pelkästä keskustelemisesta. On myös olennaista osata koskettaa toista ihmistä niin, että se tuntuu tästä miellyttävältä. Myös muunkinlainen sanaton kommunikaatio vaikuttaa siihen, miten toinen kokee sinut.

”Sitten kun osaat sen, voit lisätä mukaan sanojakin”

– Flirttailu ei ole mitä sanot, vaan miten sen sanot. Se on katseita, hymyjä, kosketuksia, hipaisuja, naurahduksia... Harjoittele sillä, että yrität saada toisen tuntemaan itsensä viehättäväksi ilman sanoja. Sitten kun osaat sen, voit lisätä mukaan sanojakin.

”Kyse ei ole mistään yksittäisistä kikoista”

– Olet varmaan nähnyt vierestä, miten joku toinen mies keskustelee onnistuneesti naisten kanssa niin, että leikkisä vire säilyy. Onko joku syy, miksi et pystyisi itse ihan samaan? Kyse ei ole mistään yksittäisistä kikoista, vaan yksinkertaisesti siitä, että pystyt olemaan oma itsesi luontevasti siinä tilanteessa ilman, että mitkään sisäiset pelkosi saavat sinua jännittymään ja lamaantumaan. Jos olet saanut annettua naiselle lyhyen keskustelun aikana peruspositiivisen kuvan itsestäsi, niin tapaamaan pyytäminen voi olla ihan ok ratkaisu, mikäli pystyt sitten kahden kesken olemaan rauhallisempi ja luontevampi. Tee se pyyntö ennen kuin keskustelu hiipuu.

”Moneen naiseen vetoaa hellyys”

– Flirttailua voi opetella, älä siis luovu toivosta. Olen itse nainen ja luonteeltani melko flirtti. Mielestäni tärkeimpiä asioita flirttailussa on elekieli: katso intensiivisesti, hiukan kulmien alta toista silmiin. Hymyile. Jos toinen flirttailee sinulle, yritä olla vaivaantumatta tai vaivaantuneen näköinen. Sanoilla on toki myös merkitystä. Älä heitä ala-arvoisia ja seksistisiä kommentteja. Vihjailevat sanat ja hymy päälle, se toimii. Moneen naiseen vetoaa hellyys ja lupaukset siitä, että koskettaa toista nautinnollisesti.

”Voin lämmittää sua”

– Kannattaa flirttailla ennen kuin uppoaa ihan friend zonelle. Jos on kaverilliset välit jo, niin silloin ei kannata heittää mitään seksiin vihjailevia kommentteja. ”Voin lämmittää sua” ja ”tuoksut hyvälle” ja muut vastaavat kommentit saavat naisen miettimään, että olisiko sinusta muutakin kuin kaveriksi. Ei mitään suoraan asiaan meneviä panokommentteja, ne sytyttävät harvan naisen.

Flirtti sopii suveen.

”Pahinta on viedä jonnekin loisteputkilamppujen alle”

– Aloita pyytämällä häntä sellaiseen paikkaan, joka saa hänet tuntemaan itsensä viehättäväksi. Pahinta on viedä jonnekin loisteputkilamppujen alle. Kuka tahansa tuntee itsensä rumaksi niiden alla. Oikea katse on tärkeää. Toista pitää katsoa kauniisti, ei arvostelevasti tai välinpitämättömästi. Ja sitten äänensävy. Se on tärkeää. Älä puhu kuin kollegoille tai veroviranomaiselle. Kaiken käytöksen tarkoitus on saada toinen tuntemaan olonsa viehättäväksi ja sen jälkeen myös seksuaalisesti viehättäväksi. Ilman sitä homma jää kaveriasteelle.

”Sanot jotain kivaa ja kysyt lisää”

– Aloita vaikka sillä, että sanot jotakin kivaa naisesta ja kysyt lisää. Esimerkiksi ”näytit kuvassasi kauniilta, vieläkö sinulla on pitkät hiukset?” ja houkuttelet naista puhumaan itsestään ja kehut sekä kysyt välissä. Valmiita vuorosanoja ei ole, sinun pitää ne itse kehittää tilanteessa. Tarkoitus on, että nainen tajuaa sinun olevan kiinnostunut muutenkin kuin kaverina.

”Moni mies unohtaa”

– Tärkeää on kuuntelutaito ja se, että osaa reagoida hauskasti ja leikkimielisesti naisen juttuihin. Jännitystä kannattaa pitää yllä vähän pidempään ja vihjata hyvin kevyesti asioita ainakin aluksi. Flirttailutaito on tärkeä, jotta naisen saisi syttymään, mutta sen avulla myös pidetään kipinä yllä pitkässä parisuhteessa. Juuri tuon jälkimmäisen asian moni mies unohtaa. Vaikka keskustelisi kuinka mielenkiintoisesti naisen kanssa, ilman flirttiä ei pääse pois friend zonelta tai pikemminkin joutuu sinne. Nainen pitää miestä silloin vain hyvänä keskustelijana, mutta ei tunne silloin kuitenkaan kemiaa.

”Se on spontaania ja vuorovaikutteista”

– Minun mielestäni flirtti on puhumista, silmiin katsomista puhuttaessa, kahdestaan vaihdettuja katseita isommassa porukassa, se on spontaania ja vuorovaikutteista. Hymyjä, hakeutumista toisen seuraan, tehdä tikustakin asiaa, tahatonta ja joskus jopa tahallista koskettelua. Jos mennään yhdessä jonnekin jotain asiaa toimittamaan, ei tehdä sitä lyhintä ja suorinta reittiä.

”Odotus lisää naisen jännitystä”

– Älä vastaile heti viesteihin tunnollisesti kuin partiopoika. Odotus lisää naisen jännitystä ja pitää yllä mielenkiintoa. Hän ajattelee sinua ”takaraivossaan” koko sen ajan ja tsekkaa puhelintaan malttamattomana. Ilmaise viestissäsi jotain ”viatonta”, mutta kuitenkin mielikuvitusta kiihottavaa. ”Sori, että viestiin vastaaminen kesti vähän kauan, tulin juuri lenkiltä ja kävin suihkussa ja huomasin viestisi vasta nyt.”

”Liian imelä hymiö liian aikaisin saa naisessa helposti pakokauhun aikaan”

– Tekstaillessa muista hymiöt. En tiedä, onko yleisesti jaettu mielipide, mutta se ylösalainen hymy -emoji on melkein paras ja helpoin – riittävän neutraali, mutta kuitenkin hieman vihjaava. Pelkkä teksti ei vaikuta siltä, että olet kiinnostunut keskustelusta muuten kuin älyllisesti, ja liian imelä hymiö liian aikaisin saa naisessa helposti pakokauhun aikaan.

”Kamalaa ja kiusallista”

– Minä väitän, ettei näitä voi harjoitella, vaan oikean ihmisen kanssa flirtti tulee luontaisesti, jos on tullakseen. Sen sijaan sellainen kaikille suunnattu, päälle liimattu ja opeteltu flirtti on kamalaa ja kiusallista.

”Se viestittää helposti, että haluaa vain sitä yhtä asiaa”

– Jos haluaa parisuhteen, ei kannata heittää mitään seksiin vihjailevia kommentteja. Tai ainakaan kaikkiin naisiin seksistinen flirtti ei uppoa. Se viestittää helposti, että haluaa vain sitä yhtä asiaa, ja toinen voi siksi nostaa kytkintä.

