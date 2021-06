Se seksi ei unohdu! Tietty asia tekee seksistä ikimuistoista – mies 25: ”Kuin lotossa olisi voittanut”

Juhannuksen kunniaksi julkaisemme parhaat palat kevään suuresta seksikyselystä.

Suomalaiset kertoivat IS:n seksikyselyssä, mikä seksikerta on ollut ikimuistoisin.

Suomalaisten seksielämälle on tänä viikonloppuna otolliset olosuhteet, sillä helle hellii juhannuksen juhlijoita, ja suosituin lomakausi käynnistyy. Sen kunniaksi Ilta-Sanomat julkaisee parhaimpia paloja alkuvuoden suuresta seksikyselystä.

Poimimme tähän artikkeliin suomalaisten vastauksia erityisen puhuttaviin seksiä koskeviin kysymyksiin.

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä tammikuussa 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 ihmistä.

Lue artikkeli yhdessä kumppanisi kanssa, sillä Intohimohuoltamon parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen mukaan muiden kokemuksista kuuleminen voi toimia hyvänä keskustelunherättäjänä omassa parisuhteessa.

Vaihtelu virkistäisi

Moni suomalainen haluaisi tehdä seksissä jotain eri tavalla kuin ennen, mutta ei uskalla sanoa sitä kumppanilleen. Tämä kävi ilmi myös Ilta-Sanomien seksikyselyyn tulleista vastauksista.

Seksologi Jonna Närhen mukaan on harmi, että ihmisillä on usein iso kynnys ottaa seksiin liittyviä asioita puheeksi oman kumppanin kanssa. Hän uskoo, että keskustelu kannattaisi, sillä usein partneri on voinut itsekin miettiä samaa.

– Jos toisen reaktio on, että mitä ihmettä, anna aikaa ja kysy viikon päästä uudestaan, haluaisiko toinen sitten jutella tai kokeilla.

Seksi on aikuisten leikkiä, eikä niin vakavaa, seksuaaliterapeutti sanoo.

Närhi kannustaa suhtautumaan seksiin ilolla ja rohkeudella. Jos toinen ehdottaa jotain, mikä tuntuu kokeillessa hölmöltä, sen voi sanoa ääneen, mutta ehdottaa samalla tilalle uutta ratkaisua.

– Seksi on aikuisten leikkiä, eikä niin vakavaa. Jos jokin ei onnistu, sille voi nauraa.

” Voisin ehdottaa mitä vain, mutta olen saanut niin monesti kieltävän vastauksen, etten enää jaksa.

Jokaisella on kuitenkin aina oikeus myös kieltäytyä ja määritellä itse omat rajansa.

Minulla on useita fantasioita, pissaleikeistä kipuun ja tantraseksistä pikapanoihin metsässä. Monista olen puhunut, mutta kumppani ei jaa ajatuksia. Toiveet vain aiheuttavat hänelle turhaa stressiä. Yleinen ohje puhumisesta ei siis ole mitenkään aukottomasti paras. Pääsääntöisesti ajatukset erilaisesta seksistä eivät valtaa mieltä, kun suhteen tavallista seksiä on usein.

Mies, 38

Haluaisin enemmän itsevarmuutta ja tietynlaista röyhkeyttä seksiin. Toisen epävarmuus omasta kehosta vie hieman halua alaspäin, mutta siihen on jo melkein ehtinyt tottua. Haluaisin, että välillä nainenkin ottaisi ohjat. Tuntuu että itse aina joudun tekemään raskaamman homman asennoissa ja joudun aina tekemään aloitteen seksiin.

Mies, 20

Haluaisin enemmän panostusta esileikkiin. Haluaisin enemmän hellyyttä ja suutelua ennen itse aktia.

Nainen, 27

Haluaisin monipuolisempaa seksiä. Voisin ehdottaa mitä vain, mutta olen saanut niin monesti kieltävän vastauksen, etten enää jaksa.

Nainen, 40

Haluaisin joskus kokeilla, miltä tuntuisi harrastaa seksiä siten, että joku tarkkailee sitä.

Nainen, 48

Haluaisin, että partneri koskettelisi enemmän minua herkillä alueilta (muualtakin kuin sukuelimistä).

Mies, 42

Se kerta ei unohdu

Suomalaisilla on hyvin erilaisia kokemuksia siitä, mikä seksikerta on ollut ikimuistoisin. Ilta-Sanomien kysyessä asiasta vastauksissa korostui kaksi ääripäätä. Toiset ovat kokeneet mieleenpainuvinta hekumaa jopa kokonaan tuntemattomaksi jääneen yhden yön kumppanin kanssa, toisille unohtumattominta on ollut hetki oman puolison kanssa.

– Ikinä ei ollut seksi tuntunut niin hyvältä, kertoo eräs mies seksistä ystävänsä kanssa.

Seksuaaliterapeutin mukaan ikimuistoisille seksikerroille tyypillistä on, että niihin liittyy poikkeuksellista jännitystä. Ihmisestä riippuu, saavutetaanko sopiva tunnelma helpommin seikkailussa vai pitkässä parisuhteessa.

– Tuntemattoman ihmisen kanssa voi ajatella, että en ole mistään vastuussa tämän jälkeen, ja se antaa uskallusta heittäytyä. Toisilla taas toimii odotuksen nostattaminen tutun kumppanin kanssa. Kiihkoa voi lisätä esimerkiksi se, että huomaa puolison nähneen vaivaa, Jonna Närhi sanoo.

” Se tunnelma ja lataus oli euforinen.

Päädyimme sänkyyn ystäväni kanssa. Ikinä ei ollut seksi tuntunut niin hyvältä. Se oli todellakin niin intohimoista. Jokainen pieni liike. Kylmät väreet, hiki, suudelmat, hänen äänensä. Jopa seksin jälkeen olo oli kuin lotossa olisi voittanut.

Mies, 25

Espanjassa keskellä yötä rannalla, kun kuu paistoi. Tuntematon mies, baarin musiikki soi taustalla. Jännittävä ja spontaani kokemus.

Nainen, 32

Siinä ei ollut edes yhdyntää, olin superrakastunut nykyiseen mieheeni ja hän kosketteli, suuteli ja hyväili ihanalla tavalla...se tunnelma ja lataus oli euforinen. Siitä on pari vuotta aikaa, mutta vieläkin, kun ajattelen niin vatsanpohjassa kipristää.

Nainen, 37

Ensimmäinen lapsivapaa yö vauvan ollessa 11 kk:n ikäinen. Saimme rauhassa harrastaa seksiä monta kertaa kotona eri paikoissa ja eri tyyleillä. Kiihottavaa oli, kun sai äänellä ja voihkia tuntojen mukaan. Oli ihanaa, kun sai nauttia täysillä, ilman sitä olettamaa, että lapsi voi herätä. Orgasmit tuntuivat niin erilaisilta ja niitä sain paljon.

Nainen, 30

Rouva pukeutui nahkahousuihin, reisisaappaisiin, farkkutakkiin ja nahkakäsineisiin. Mentiin kauppaan ja sovituskopissa rakasteltiin. Lapset olivat hoidossa. Kaupasta tullessamme rakasteltiin autossa ja siitä kotiin rakastelemaan.

Mies, 38

Ainoa kerta, kun sain kaksi naista kerrallaan samaan petiin. Tämä tapahtui 80-luvulla Italiassa. Donnat tarttuivat mukaan tansseista. Ikimuistoinen yö, eikä mitään prostituutiota tämä ollut.

Mies, 58

Halut iskivät hiihtoladulla. Sukset jalassa vain housut alas, ja takaapäin pikapano ja mieletön orgasmi.

Nainen, 72

Kuinka usein pitäisi? Miksi ei tee mieli?

Yksi kysymys, joka suomalaisia puhuttaa paljon, ovat ylipäänsä kysymykset seksistä. Kun Ilta-Sanomat kysyi suomalaisilta, mitä he haluaisivat tietää seksistä tai mikä heitä on aina siinä ihmetyttänyt, vastauksia tuli paljon ja laidasta laitaan.

Kysymyksissä korostuivat erityisesti halujen eriparisuus, sopiva seksin määrä, naisen orgasmi ja vinkkien saaminen erikoisempiin seksileikkeihin.

Närhen mukaan on ymmärrettävää, että haluttomuudesta ja halujen eriparisuudesta kysytään, sillä molemmat ovat yleisiä ilmiöitä. Halun määrä vaihtelee elämän aikana useista eri syistä. Haluttomuus on harvoin pysyvä tila.

– Sellaista pariskuntaa ei varmasti tule vastaan, joilla halut olisivat yhteneväiset läpi elämän. Tilanne vaatii joustamista, kompromisseja ja erilaisia keinoja, jotta molempien tarpeet tulevat kunnioitetuiksi.

Sekä miehet että naiset toivoivat kyselyssä enemmän esileikkiä.

Närhi kannustaa tutustumaan omaan seksuaalisuuteen muulloinkin kuin teini-ikäisenä, sillä se, mistä pitää ja mitä tarvitsee, muuttuu.

Sekä miehiä että naisia kiinnostavat kyselyn perusteella myös naisen orgasmin eri muodot ja vaikeus saada orgasmi. Närhi muistuttaa ihmisiä siitä, että viime kädessä jokainen on vastuussa omista orgasmeistaan itse.

– Kumppani haluaa varmasti miellyttää, mutta häntä pitää osata oikeasti neuvoa siinä, minkälainen kosketus tuntuu hyvältä.

” Harrastavatko kaikki parisuhteessa olevat todella monta kertaa viikossa seksiä?

Nykypäivänä etenkin nuorempia ikäluokkia puhututtavat runsaasti myös erilaiset seksin harrastamisen tavat. Närhen mukaan konkreettisia neuvoja saa varaamalla ajan seksuaaliterapeutille.

Hyvin yleistä on kysyä anaaliseksistä.

– Se vaatii aikaa, rauhallisuutta, hyvää hygieniaa ja paljon liukastetta, Närhi vinkkaa lähtökohdaksi.

Harrastavatko kaikki parisuhteessa olevat todella monta kertaa viikossa seksiä? Meillä miehen kanssa on harvemmin seksiä, mutta silti koemme parisuhteen olevan onnellinen. Ympärillä rummutetaan sitä, että seksiä pitäisi olla monta kertaa viikossa. Tulee olo, että pitäisikö olla.

Nainen, 26

Miksi toinen osapuoli ei tee aloitetta, vaikka asiasta on keskusteltu ja toinen on sanonut muuttavan tapaansa aktiivisemmaksi?

Mies, 50

Naisilla orgasmin saaminen on niin eri tasolla. Toisilla vaikeaa, toiset saa monta kertaa saman yhdynnän aikana. Miksi orgasmin saaminen synnytyksen jälkeen on "hankalampaa"? Naisten klitoriksen koossa on eroja, ainakin ulkoisesti. Voiko orgasmin saanti olla siitä kiinni?

Mies, 53

Miten anaaliseksin saa mahdollisimman kivuttomaksi ja mielekkääksi?

Nainen, 32

Tämä kumppanin pitäisi tietää

Ilta-Sanomien seksikyselyssä kysyttiin myös, mitä vastaajat haluaisivat seksikumppaninsa tietävän. Suomalaisilla oli antaa paljon terveisiä nykyisille ja tuleville kumppaneilleen. Seksikumppaneiden haluttaisiin ymmärtävän seksissä ennen kaikkea toisen kokonaisvaltaisen huomioimisen ja keskustelun tärkeys. Sekä miehet että naiset toivoivat enemmän esileikkiä.

Närhen mukaan on juuri niin, että toisen yksilöllisyyden huomioiminen ja kyky keskustella on avain parempaan seksiin.

– Jokainen ihminen on jo itsessään suuri seikkailu. Jokaisessa on puolia, joita ei löydy kenestäkään muusta. Kommunikaatio taas on aina tärkeää kaikissa ihmissuhteissa, myös seksiin liittyvissä asioissa.

” Enemmän keskustelua siitä, miltä tuntui ja mitä tehdä toisin.

Närhen mukaan seksielämää kangistavista rutiineista pääsee eroon, kun sanoo ääneen pienimmätkin toiveensa. Jos puhuminen seksin aikana ei tunnu hyvältä, tunteensa voi näyttää.

Juhannusseksiä odottaville Närhen tärkein neuvo on ottaa leikin kautta, luopua paineista ja mennä virran mukana.

– Ja jos on juonut alkoholia, seksiä ei kannata harrastaa soutuveneessä!

Tällaisia asioita suomalaiset toivoivat kumppaninsa tietävän:

Että mies ei ole kone, jolla on vaan yksi tarkoitus ja että ei se aina halua seksiä, vaan voi välillä haluta huomiota/läheisyyttä.

Mies, 40

Tarvitsen hyvän esileikin. Tuntuu, että moni mies ei ymmärrä, ettei kostuminen yleensä tapahdu ihan minuutissa, ja homma on melko kivuliasta, jos esileikki on jäänyt lyhyeksi. Kaipaan sitä, että mies ottaa ohjat ja haluaa tuottaa minulle yhtä paljon nautintoa kuin minä hänelle.

Nainen, 30

Että mieskin haluaa esileikkiä ja että nainenkin olisi kiinnostunut miehen kropasta ja hoksaisi, että kehumalla miehen vartaloa, vaikka se ei täydellinen olisikaan, saa paljon hyvää aikaan. Samaa teen itse toiselle. Enemmän keskustelua siitä, miltä tuntui ja mitä tehdä toisin.

Mies, 34

Että seksi ei ole pelkästään yhdyntää tai tekniikkaa, vaan syvää fiilistä, hullua hekumaa, kiimaisuutta, joka tulee siitä toisen ja omasta olosta, fiiliksestä. Ja seksistä voi tehdä monia asioita, eikä se tarkoita mitään yhdynnän eri asentoja.

Nainen, 56