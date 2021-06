Suomalaiset paljastivat salaiset seksitoiveensa – ”Haluaisin joskus kokeilla miltä tuntuisi...”

Miehet ja naiset kertoivat IS:n seksikyselyssä, millä tavalla erilaista seksiä he haluaisivat.

– Haluaisin rohkeampia juttuja. Joitain olen ehdottanutkin, kuten sitomista. Olisi myös kiva kokeilla kolmatta osapuolta, miestä tai naista.

Näin avautui 37-vuotias nainen Ilta-Sanomien seksikyselyssä, jossa kysyttiin, haluaisitko jollakin tavalla erilaista seksiä – mutta et uskalla sanoa siitä kumppanillesi.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Yksi muutostoive on yleinen

Seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta kertoi aiemmin, että huono keskusteluyhteys ja itseilmaisun parantaminen ovat hyvin tavallinen ongelma, joka pari- ja yksilöterapiassa tulee esiin.

– Yksi yleinen muutostoive on, että omia tunteitaan ja tarpeitaan oppisi ilmaisemaan paremmin. Se on työlästä, mutta toivoa on aina ja yhteyden parantaminen on mahdollista, hän sanoi.

Seksiä ei voi eikä pidä suorittaa, mutta keskusteluyhteyden tulisi säilyä parin välillä niin avoimena, että myös seksistä ja siihen liittyvistä toiveista voidaan puhua arkailematta.

Jos seksiin liittyvistä toiveista puhuminen tuntuu vaikealta, Linkoaho-Nordling antoi ohjeet, miten asia kannattaa ottaa puheeksi.

Keskustele seksistä ja siihen liittyvistä toiveista näin:

■ Sovi kumppanisi kanssa rauhallisesta keskusteluhetkestä (ei väsyneenä, kiukkuisena, nälkäisenä jne.)

■ Mieti ennalta, mitä haluat kertoa. Asetu aloillesi, rauhoita mielesi ja aloita sanomalla, että kerrot itsellesi tärkeästä asiasta. Ole rohkea ja puhu.

■ Kun toinen puhuu, kuuntele häntä keskittyneesti.

■ Muista, että parisuhteessa toisen tuomitseminen ei kannata.

Näin vastaajat kertoivat seksikyselyssä toteutumattomista toiveistaan seksin suhteen:

Miesten toiveita:

”Haluaisin kokeilla erilaisia asentoja, mutta vaimo ei. Siispä noin kerran 1,5 kuukaudessa seksiä harrastaessamme menemme vanhalla kaavalla. Haluaisin myös katsoa kuinka vaimoni masturboi, mutta sekään ei taida onnistua.” Mies, 50

”Haluaisin kokeilla anaaliseksiä. En viitsi sanoa tätä kumppanille, sillä hän on sanonut jo ’ei’ ajatukselle yleisellä tasolla.” Mies, 21

Seksilelujen ennakkoluulotonta kokeilua toivoi moni kyselyyn vastanneista.

”Parinvaihto, kolmen kimppa (kahden naisen kanssa), nudistirannalle meneminen.” Mies, 36

”Haluaisin katsella, kun puolisoni harrastaa seksiä toisen miehen kanssa.” Mies, 37

”Olen ollut saman henkilön kanssa erittäin nuoresta, mutta halu kokeilla muita on läsnä.” Mies, 21

”Toivoisin että vaimo panostaisi pikkuisen enemmän. Seksiä ei ole, vain pikapanoja kerran vuodessa.” Mies, 35

”Hunajaista suuseksiä, kun olemme ajelleet toisiltamme alapään karvat pois.” Mies, 66

”Haluaisin ottaa seksileluja mukaan ja rakastella paikassa, jossa joku voi nähdä.” Mies, 61

”Seksiä siten, että joku toinen nainen katselee ja tyydyttää itseään samalla.” Mies, 55

”Toivoisin kumppanin suuseksissä nuolevan ja imevän kiveksiäni sekä peppureikääni.” Mies, 29

”Haluaisin sekstailla niin kuin rouva fantasioi, mutta hänpä ei kerro mieltymyksistään.” Mies, 69

”Haluaisin harrastaa anaaliseksiä säännöllisesti. Olemme vain joskus kokeilleet sitä.” Mies, 38

”Toivoisin öljyttynä rakastelemista. Kädet liukuisivat mukavasti pitkin kroppaa samalla tavalla kuin suihkussa.” Mies, 51

”Uskallan sanoa kaiken keskinäisestä seksistämme mutta en ole uskaltanut kertoa bi-puolestani.” Mies, 44

Naisten toiveita:

”Haluaisin tulla otetuksi kunnolla. Sitominenkin kiinnostaa.” Nainen, 28

”Että seksi olisi joskus vain hänelle – että hän tietäisi, ettei seksin tarvitse aina tarkoittaa minun orgasmiani.” Nainen, 32

”Haluaisin, että kumppani ottaisi minut paremmin huomioon esileikin aikana ja että kokeilisimme uusia asentoja.” Nainen, 21

”Haluaisin saada enemmän suuseksiä ja käyttää erilaisia leluja ja liukuvoiteita.” Nainen, 33

”Kolmen kimppa, nainen mukana. Pornon katsominen yhdessä.” Nainen, 39

”Haluaisin kokeilla miehelleni anustappia, mutta hän ei uskalla.” Nainen, 50

”Haluaisin peppuseksiä mutta tiedän, ettei mieheni pidä siitä.” Nainen, 48

”Sitomista hyvissä ja turvallisissa käsissä. Vaatii suurta luottamusta kumppaniin.” Nainen, 39

”Haluaisin enemmän vaihtelua, muun muassa lelujen kokeilemista ja sitomista.” Nainen, 30

”Haluaisin joskus kokeilla, miltä tuntuisi harrastaa seksiä niin, että joku tarkkailee sitä.” Nainen, 48

”Mies voisi hyväillä rintojani enemmän. En vain saa tätä sanottua hänelle.” Nainen, 35

”Haluaisin enemmän panostusta esileikkiin, enemmän hellyyttä ja suutelua ennen itse aktia.” Nainen, 27

”Kokonaan eri kumppani, tai seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa.” Nainen, 34

”Mies tyydyttäisi vain minua monella tavalla, tai sitten haluaisin kokeilla lesboseksiä.” Nainen, 31

”Haluaisin kokeilla kevyttä SM:ää eli silmien sitomista ja käsirautoja.” Nainen, 31

”Hän voisi olla spontaani ja harrastaa kanssani seksiä muuallakin kuin sängyssä.” Nainen, 46

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.