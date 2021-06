Viisi suhdetta hiertävää haastetta, jotka voivat yllättää alkuhuuman jälkeen – terapeutti neuvoo, miten ne ratkotaan

Pitkä suhde voi tuoda mukanaan kasan yllätyksiä, kun alkuhuuma on hiipunut.

”Kuinka hyvin ihminen pystyy peittämään synkät ajatuksensa, traumat ja katkeruuden, kunnes sitten asuu jonkun kanssa yhdessä, eikä pysty enää pitämään kulissia yllä?”

Näin kirjoittaa eräs Vauva.fi-keskustelupalstalla parisuhteen yllätyksistä.

Kun lempi leimahtaa, ei mikään voi seistä onnen tiellä. Suhteen alussa haluamme usein tuoda esiin parhaan minämme, jolloin epämiellyttävät luonteenpiirteet tai mielipiteet saattavat jäädä miellyttämisenhalumme varjoon.

Suhteen edetessä voikin olla edessä yllätyksiä, ellei asioista ole keskusteltu hyvissä ajoin.

Kokosimme Vauva.fi-keskustelusta yleisiä, parisuhteen mukanaan tuomia yllätyksiä. Näihin pattitilanteisiin kysyimme näkemystä myös ratkaisukeskeiseltä terapeutilta Aimo Puukilta Väestöliiton terapiapalveluista.

Jotta parisuhteen kinkkisiin tilanteisiin löytyisi kompromisseja, on pariskunnalta löydyttävä me-henkeä ja halua ottaa toinen huomioon, hän muistuttaa.

– Molemmilta on löydyttävä halua keskustella asioista, jotka hiertävät.

Raha ja tapa käyttää sitä

”Minua yllättivät miehen aivan alkeelliset rahankäyttötaidot. Pakko olla erilliset tilit, koska laskujen maksun jälkeen koko palkka katoaa.”

”Puoliso on pihi kuin mikä. Kaikesta pitää aina keskustella yhdessä tai hankintoja pitää miettiä yhdessä. Monet kodin yhteiset hankinnat olen maksanut itse.”

Rahankäyttö on Aimo Puukin mukaan yksi mahdollinen erimielisyyksiä aiheuttava tekijä parisuhteessa.

– Parisuhteessa toinen saattaa olla hyvin välinpitämätön rahankäytön suhteen, kun taas toinen on hirvittävän tarkka, hän tietää.

Me suomalaiset olemme aika huonoja puhumaan rahasta, ja kumppanin varallisuudesta ja rahankäyttötottumuksista keskustellaan harvoin suhteen alkuvaiheessa.

Parisuhteessa tuloerot voivat kuitenkin olla isojakin, jolloin rahasta täytyy pystyä keskustelemaan ja löytämään molemmille reilulta tuntuvia ratkaisuita. Vaaditaankin luottamusta toisen osapuolen arvostelukykyyn, jotta rahankäytöstä ei synny riitoja.

Aimo Puukki kertoo rahan voivan muodostua myös ikäväksi kontrolloinnin välineeksi parisuhteessa.

Nykyisin rahasta ja palkkaeroista puhutaan onneksi enemmän, Puukki miettii. Hän toivoo, että tulevaisuudessa parisuhteen rahapuhe ei enää olisi tabu ja nuoressa suhteessa rahasta voitaisiin keskustella avoimemmin.

Erilaiset riitelytavat

”Erilaiset riitelytyylit kuormittavat. Toinen haluaisi selvittää asiat heti, vaikka sitten huutamalla. Toinen haluaisi vetäytyä omaan rauhaansa tasoittumaan, jotta asioista voidaan keskustella sovussa.”

Jommankumman on tehtävä aloite sovinnolle.

Suhteen alkuvaiheessa usein vältellään pahimpia yhteenottoja ja ollaan valmiita venymään ja tekemään kompromisseja. Vasta myöhemmin voikin tulla ilmi, minkälainen riitelijä kumppani oikeasti on.

Riitelyssäkin on kyse luottamuksesta, Aimo Puukki muistuttaa. Parisuhteessa täytyy pystyä riitelemään turvallisesti ilman pelkoa loukatuksi tulemisesta.

Puukin mukaan riitatilanteiden selvittäminen vaatii yleensä aina kompromisseja ja vastaan tulemista. Jommankumman on tehtävä aloite sovinnolle.

Toisen osapuolen tulistuminen voi saada toisen menemään lukkoon. Tärkeintä on nähdä tilanne, hyväksyä se ja lähteä rakentamaan sovintoa tilanteen tasaannuttua. Tulistujasta voi tuntua epäreilulta, että hänen täytyy aina odottaa ja rauhoittua, lukkoon menevälle osapuolelle voi puolestaan olla iso juttu saada suunsa auki ja oma kantansa kerrottua.

Aimo Puukki muistuttaa, että useimmiten tilanne vaatii molemmilta kykyä myöntää omat virheensä. Positiiviset ja rakentavat avaukset ovat riitojen selvittämisessä avainasemassa.

– Riidoilla on taipumus alkaa pienistä asioista, jolloin tilanteen rauhoituttua yksi keino lähestyä asiaa ja tehdä sovintoa on huumorin kautta, hän vinkkaa.

Tunkeilevat appivanhemmat

”Jos olisin tiennyt, kuinka vaikeita ja tunkeilevia isovanhempia ovat, en olisi lisääntynyt mieheni kanssa.”

Parisuhteessa totutellaan paitsi omaan kumppaniin, myös kumppanin sukuun ja perhesiteisiin, terapeutti Aimo Puukki muistuttaa. Toiset ovat hyvinkin intensiivisesti tekemisissä vanhempiensa kanssa ja heille perheen muodostama tuki on suuremmassa asemassa kuin toisilla.

Tämä voi tuoda suhteeseen omat haasteensa ja pahimmassa tapauksessa sopivaa tapaa olla yhdessä kumppanin suvun kanssa ei yksinkertaisesti löydy.

– Tämä johtaa usein siihen, että omasta suvusta eristäydytään, eikä mielipahaltakaan voida välttyä, Puukki tietää.

” Vanhemmille voi sanoa, että kiitos mielipiteestä ja huolenpidosta, arvostamme sitä, mutta emme nyt kaipaa neuvoja.

Hän muistuttaa, että moni vanhempi kokee luopumisen tuskaa, kun oma kultamussukka alkaa rakentaa omaa elämää kumppanin kanssa.

– Tiiviissä perheessä vanhemmat voivat olla tottuneita jakamaan neuvoja ja kertomaan mielipiteensä asiassa kuin asiassa. Tämä voi olla uudelle kumppanille liikaa.

Ratkaisuna Puukki suosittelee rauhanomaista etäisyyden ottamista ilman mielenosoituksia.

– Vanhemmille voi sanoa, että kiitos mielipiteestä ja huolenpidosta, arvostamme sitä, mutta emme nyt kaipaa neuvoja ja toimimme niin kuin itse näemme parhaaksi.

Seksuaaliset halut eivät kohtaa

”Ongelmana on miehen seksuaalinen haluttomuus. Kuvittelin nuorena, että kaikki miehet haluavat aina seksiä.”

”20 vuoden avioliiton kokemuksella se on yllättänyt, kuinka paljon mies miettii ja elää seksin kautta. Kaikki asiat linkittyy seksiin. Jos ostan uudet alusvaatteet, mies luulee että se on kutsu seksiin. Jos hymyilen, mies luulee että olen puutteessa.”

Parisuhteen käänteet vaikuttavat myös seksuaalisuuteen.

Hehkuva nuori suhde on seksuaalinen, ja suhteen ongelmat voivat tuntua pieneltä alkuhuuman pyörteissä, Aimo Puukki muistuttaa.

Yhteisen elämän edetessä ja ajan kuluessa suhde kuitenkin kehittyy. Parisuhteen käänteet vaikuttavat myös seksuaalisuuteen, joka muuttuu ja etsii omaa paikkaansa.

– Kun parisuhde on kestänyt jo pidempään ja intohimo on ehkä tasaantunut, pitää pariskunnan löytää uudenlaisia ratkaisuita seksuaalisuuden ylläpitämiseksi. Kanssakäyminen ja puhe oman kumppanin kanssa auttavat menemään eteenpäin, Puukki neuvoo.

Hän toivoo, että pariskunnat panostaisivat seksuaalisen mielenkiinnon ylläpitämiseen hyvissä ajoin ennen kuin intohimon liekki on päässyt kokonaan sammumaan.

– Seksuaaliterapeutti voi tarjota parille sellaisia ratkaisuita, joita ei itse tule edes ajatelleeksi.

Miten vapaa-aika käytetään

”Miehellä ei ole kavereita. Ikinä ei harrasta tai tee mitään kodin ulkopuolella. Mies riippuu minussa henkisesti. Haluaa viettää ihan kaiken ajan vain minun kanssa. En olisi uskonut, mutta kaipaan myös omaa tilaa.”

”Harmittaa, kun mies ei halua liikkua tai urheilla. Mies on lihonut 40 kiloa ja polttaa tupakkaa. Itse olen hoikka, sporttinen ja tykkään terveellisistä elämäntavoista.”

Parisuhteen alussa on tavallista, että molemmilla on omat menonsa ja kiinnostuksenkohteensa myös parisuhteen ulkopuolella. Ajankäyttö on luontevaa ja parisuhteessa vietetty aika nivoutuu osaksi omaa ajankäyttöä.

” Parisuhteessa omaa aikaa ja mielenkiintoa olisi pystyttävä jakamaan myös kumppanille, vaikka olisi kuinka mielenkiintoinen peli käynnissä.

Suhteen edetessä saattaa kuitenkin paljastua eroja sen suhteen, kuinka paljon osapuolet haluavat viettää aikaa yhdessä tai omissa menoissaan ja harrastuksissaan.

– Oleellista on, kuinka omista menoista pystytään suhteessa sopimaan. Se vaatii keskustelua ja joskus luvan kysyminenkin voi olla paikallaan, terapeutti Aimo Puukki ohjeistaa.

Jos tuntuu, ettei kumppania saa millään ylös sohvalta tai kumppanin huomio on lukittuna pelien pelaamiseen tai puhelimen tutkimiseen, voi olla paikallaan muistuttaa puolisoa omista tarpeista ja toiveista parisuhteessa.

– Parisuhteessa omaa aikaa ja mielenkiintoa olisi pystyttävä jakamaan myös kumppanille, vaikka olisi kuinka mielenkiintoinen peli käynnissä, Puukki muistuttaa.

