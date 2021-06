Vaimo petti toisten naisten kanssa, kun mies odotti lasten kanssa kotona – 7 karua tarinaa uskottomuudesta

Suhde työkaverin kanssa, vieraissa viikkoa ennen häitä... Lukijat kertovat, miten pettäminen vaikutti parisuhteeseen.

Pettäminen jättää syvät haavat parisuhteeseen. Luottamus saattaa olla raunioina, petetyn itsetunto kärsiä ja pettäjä joutuu painimaan syyllisyydentuntojen kanssa.

Kriisistä voi kuitenkin selviytyä, vaikka toisilla uskottomuus johtaa eroon.

Kerroimme aiemmin lukijoiden kokemuksia pettämisestä parisuhteessa. Yksi lukija kirosi kaikki seksitreffisivustot, jotka houkuttelivat pettämiseen. Toiselle paljastui kumppanin pettäminen tämän uusista seksitempuista.

Kokemukset eivät lopu siihen. Kahdeksan lukijaa kertoo kokemuksensa uskottomuudesta parisuhteessa. Osa heistä on pettänyt itse, toisille on paljastunut kumppanin olleen uskoton.

1. Seksiä muualta

”Olin pitkään naimisissa, seksi loppui täysin. Oli kuitenkin ihania lapsia ja halusin herätä samasta asunnosta joka aamu lasteni kanssa. Avioeroaminenhan on ennen kaikkea eroamista jokapäiväisestä arjesta lapsien kanssa. Ja se sattuu, ei niinkään pihtaavasta naisesta eroaminen. Joten korjasin asian niin, että pidin rakastajattaria. Se oli loppupeleissä hyvä diili. Sain herätä lasteni kanssa samasta osoitteesta ja samalla autoin vaimoani hänenkin arjessaan. Ja harrastin seksiä muualla.”

2. Vaimo petti muiden naisten kanssa

”Vaimo petti jatkuvasti toisten naisten kanssa, kun se ei kuulemma ole sama asia. Aika avoin olen itse, mutta siihen se loppupeleissä kaatui kuitenkin. Kotona olisi ollut tarjolla kaikkea, mutta piti olla kaikkea uutta ja jännää. Mimmi juoksi ympäriinsä, itse skidien kanssa kotona ja duunissa.

Eniten jäi vaivaamaan, että hänen mielestä se oli ok, kun kyseessä ei ollut mies. Eron jälkeen meni muutama kuukausi ja uusi ukko pyöri kuvioissa. Voimia hänelle...”

3. Mies aloitti suhteen molempien työkaverin kanssa

”Ex-mieheni syytti minua pettämisestä lähes koko 18 vuoden avioliittomme ajan. Ei kuunnellut minua, kun sanoin, etten koskaan tekisi sellaista. Kolme viimeistä aviovuottamme hän oli kiinnostunut työkaveristamme. Viimeisen puolen vuoden ajan heillä oli jo jonkinlainen suhde ja viimeiset kolme kuukautta mieheni oli kaikki viikonloput naisen luona toisella paikkakunnalla.

Hän oli jättänyt kotiin naisen puhelinnumeron. Kun soitin, että lapset kaipaavat isäänsä, tuli hän kotiin raivoten, että pilasin heidän viikonloppunsa. Entä lasten viikonloppu, siitä hän ei välittänyt. Kun lopulta ehdotin eroa, sain kovat haukut, kun en ollut sanonut sitä aikaisemmin.”

4. Salasuhde muuttui parisuhteeksi

”Eipä ole kaipuu edelliseen parisuhteeseen, jossa tyttöystävä petti 4,5 vuoden jälkeen kahdesti. Annoin mahdollisuuden, kun olin itse edelleen rakastunut. Mutta kuinka kävi... Tuli ilmi, että neiti edelleen viestitteli miehen kanssa, jonka kanssa petti minua. Neiti jätti minut ja seurustelee nykyään tämän miehen kanssa. En ole katkera, mutta en vieläkään voi uskoa, että juuri kyseinen persoona petti minua. No, toivottavasti elää omantunnon tuskissa!”

5. Salarakas otti yhteyttä

”Mies jäi pettämisestä kiinni, kun toinen osapuoli otti minuun suoraan yhteyttä. Olin shokissa, mutta päätin antaa kuitenkin uuden mahdollisuuden. Luottamuspula vaivasi minua ja tämän jälkeen sain miehen kiinni useammasta valheesta.

Paksuimpana selvisi myöhemmin, että anteeksiannon jälkeen suhde oli jatkunut yhä tämän toisen osapuolen kanssa selkäni takana. Enää en antanut anteeksi. Jätin. Nyt elän elämää, jossa olen onnellinen ja voin olla oma itseni.”

6. Uusi kumppani löytyi pettämällä

”Petin exää ja hän minua. Parisuhteestamme puuttui keskustelun taito ja seksi. Kun sitten löysin nykyisen mieheni, erosin exästä välittömästi. Parisuhteemme alkoi petoksella entisiä kumppaneitamme kohtaan. Meillä on tästä huolimatta hyvä parisuhde. Osaamme puhua, harrastamme seksiä ja aidosti rakastamme toisiamme vielä 10 vuoden jälkeenkin.

En ole edes kuvitellut voivani enää päätyä pettämään. Siihen ei ole mitään tarvetta toimivassa parisuhteessa. Oma kokemukseni tukee väitettä, ettei kukaan ajaudu pettämään, jos parisuhteessa on kaikki kunnossa.”

7. Uskoton viikkoa ennen häitä

”Itse olen pettänyt, enkä kadu sitä pätkääkään. Viikkoa ennen tulevia häitä ajelin toiseen kaupunkiin ja petin tulevaa aviomiestäni. Tiesin meneväni rakkaudettomaan liittoon, sillä sydämeni kuului toiselle. Häitä ei voinut enää perua, sillä kaikki oli valmiina.

Kolmen kuukauden kuluttua hain eroa. Totta kai jälkiviisaana voin sanoa että häät olisi pitänyt perua heti, tyhmä olin. Nyt jo vähän iäkkäämpänä voin sanoa, että älkää pettäkö, jos teillä on hyvä avioliitto. Se satuttaa. Minuakin on petetty, sain siis ansioni mukaan. Siitä huolimatta en kadu, rakkaus on ihmeellinen asia.”

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 28.5.2020.