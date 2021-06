Arttu ja Jenny tutustuivat, kun olivat molemmat eroamassa kumppaneistaan – nyt he paljastavat, mikä saa tämän suhteen toimimaan: ”Se on myös seksikästä”

Arttu ja Jenny uskaltavat olla toinen toisilleen täysin avoimia. ”Olemme oppineet, että suhde kestää”, Jenny sanoo.

Kaikki sai alkunsa Twitteristä. Arttu, 42, bongasi humoristisen twiitin, joka kolahti. Aihe oli ero parisuhteesta. Asia, jonka kanssa Arttu joutui itsekin myöhemmin painimaan.

Jossain kohtaa Arttu huomasi, että hauskasta twiitistä tuttu nainen oli lomareissulla ystävänsä, viehättävän naisen kanssa. Tämä ystävätär jäi hänen mieleensä.

– Kesällä 2019 olin Nizzassa työreissulla. Siellä oli 36 astetta lämmintä, ja laitoin Instagramiin videon, että kiva meininki. Eräs tamperelainen kiinteistönvälittäjä vastaili, että tämä on suunsoittoa hänelle, koska Tampereella sataa.

Nainen oli Jenny eli samainen viehättävä henkilö, jota Arttu oli alkanut seurata Instagramissa.

– Siitä saakka olemme olleet jollain tavalla yhteydessä joka päivä, Jenny, 39, kertoo.

Yhteys ja vetovoima syntyivät jo ennen kuin he ehtivät tavata toisensa kasvokkain. Samankaltainen huumori, avoimuus sekä se, että molemmat olivat eroamassa silloisista kumppaneistaan, yhdistivät.

– Muistan, että puhuimme esimerkiksi siitä, mitä haluamme suhteelta. Tunsin, että Arttua kiinnosti aidosti kuulla, mitä sanon ja kuka olen, Jenny kertoo.

Siinä oli Jennyn mielestä jotain poikkeuksellista.

” Teemme automaattisesti pieniä juttuja, joilla osoitamme, että näen sinut, olet tärkeä. Siitä tulee kipinää.

Ensitapaaminen usein mielessä

Ensitreffit olivat hotellissa. Tapaaminen ei kestänyt montaa tuntia, mutta juttua riitti.

– Muistelemme usein ensitapaamistamme. Yhteisestä huumorista kertonee sekin, että keskustelimme muun muassa mobiiliverkkopankeista ja paloittelusurmista, Jenny sanoo.

Tuli uusia tapaamisia. Kerran Jenny ajoi pitkän ajomatkan ollakseen edes 15 minuuttia Artun kanssa.

– Meillä oli valtava halu olla toinen toistemme kanssa. Joka kerta kun lähdimme eri suuntiin, se oli vaikeampaa kuin edelliset erkanemiset.

Pari asui eri paikkakunnilla, 150 kilometrin päässä toisistaan, ja heillä oli aiemmista liitoistaan lapsia. Arttu muistaa miettineensä, että monen asian pitäisi järjestyä, ennen kuin he voisivat olla Jennyn kanssa yhdessä.

Puolentoista kuukauden kuluttua tuosta ajatuksesta he asuivat samassa osoitteessa.

Suhteen kulmakivet muurautuivat nopeasti. Ne ovat keskustelu, läheisyys, seksi ja hyväksytyksi tuleminen.

Korona-aika ei juurikaan ole vaikuttanut Jennyn ja Artun suhteeseen. ”Molemmat teemme työtä, jota on helppo muovata etätyöksi, joten olemme tottuneet viettämään päiviä paljon yhdessä.”, Arttu kertoo.

Keskustelu suhteen perusta

Arttu ja Jenny ovat yhä ”nyxiä” – ja Nyxät-nimellä he tekevät myös yhteistä parisuhdepodcastia. Lähes joka jaksossa sivutaan tavalla tai toisella Artun ja Jennyn suhteen ehkä tärkeintä osaa: puhumista.

On aiheena sitten seksuaalisuus, oma menneisyys tai arjen pienet kiistatilanteet, Arttu ja Jenny keskustelevat niistä avoimesti.

– Jos joku asia vaivaa, siitä puhutaan. Tässä olemme onnellisia, Jenny tiivistää.

– Olemme oppineet, että suhde kestää eikä paineistu siitä, että puhumme.

Jos jostain asiasta syntyy kiistaa, Jenny ja Arttu pyrkivät keskittymään siihen, miltä heistä tuntuu. Sen sijaan, että syyttelisivät toinen toisiaan.

– Emmekä paina asioita piiloon vaan analysoimme kaikki kiistat tarkasti läpi, Arttu sanoo.

Sen suurempia riitoja pariskunnalla ei tosin ole.

– Joskus toinen saattaa vähän sähähtää, jos on stressiä, ja pyytää viiden minuutin kuluttua anteeksi.

Hankalimmat asiat liittyvät lähinnä kummankin kipuiluun itsensä kanssa.

– On tarvinnut opetella täysin uusi tapa olla parisuhteessa. Kun ei ole aluksi uskaltanut olla täysin auki toisen edessä, vaikka toinen on yrittänyt viestittää, ettei ole mitään hätää. Että en syö elävältä, vaikka olisit heikko ja haavoittuvainen, Arttu sanoo.

Eräässä jaksossa Jenny ja Arttu pohtivat mustasukkaisuutta. Asiaa, jonka moni tunnistaa suhteessaan.

– Mustasukkaisuus näkyy ja syntyy meillä sellaisesta ilmiöstä, että molemmat ovat sosiaalisesti ulospäin suuntautuneita, ja se saattaa aiheuttaa toisessa epämiellyttäviä tuntemuksia, Arttu sanoo.

Nämäkin tilanteet saadaan selvitettyä kuitenkin puhumalla – yleensä pienen mököttämisen jälkeen.

– Tämä on tosin vaatinut mustasukkaisuutta tuntevalta sen, että on opetellut myöntämään ennen kaikkea itselleen, että tuntee mustasukkaisuutta.

Pienet teot pitävät lähellä

Läheisyyden ei tarvitse tarkoittaa erikseen suunniteltuja hotellivetäytymisiä tai yhteisiä harrastuksia – pikemminkin sitä, että toisen huomioi arjessa.

– Teemme automaattisesti pieniä juttuja, joilla osoitamme, että näen sinut, olet tärkeä. Siitä tulee kipinää, Jenny sanoo.

Kumppanin huomioiminen voi olla vaikka sitä, että toista koskettaa ohi kävellessään, nostaa välillä katseensa työpäivän aikana koneen äärestä ja sanoo rakastavansa.

Jos arjessa on kiirettä, ja Jenny ja Arttu tuntevat etäisyyden kasvavan heidän välilleen, he ottavat asian heti esiin.

– Läheisyys tulee luontaisesta halusta tuntea toinen ihminen, Arttu sanoo.

Jennyn mielestä läheisyyden tunnetta lisää myös se, että suhteessa on turvallinen olo.

– Tiedän, että Arttu pitää minusta huolta ja ottaa kiinni, jos kaadun. Se on myös seksikästä.

Romanttista rakastelua tai jyystöä

Jenny ja Arttu ovat oppineet, että vaikka eroottisella rintamalla olisi välillä hiljaisempaa, asiat ovat silti ihan hyvin. Oleellista on se, että Arttu ja Jenny puhuvat keskenään myös seksistä.

Avoimuus luo luottamusta.

– Jos joku asia vaikka kiinnostaa, siitä voi sanoa eikä tarvitse pelätä toisen reaktiota, Jenny sanoo.

Ja toisella on aina vapaus sanoa, että hei tämä ei ole ihan minun juttuni!

– Seksi ei ole aina spontaania, mutta hyväksymme sen, emmekä tee sitä mitään numeroa. Välillä seksi taas on romanttista rakastelua, välillä armotonta jyystöä. Sekin on ok.

Huumori on apuna monessa tilanteessa.

Erilaisuus on ookoo

Artun ja Jennyn uusperheeseen kuuluu viisi lasta ja kaksi koiraa. Viikot vaihtelevat. Välillä on rauhallista, välillä ihan härdelliä – mutta Artun sanoin juuri se on rikasta ja kivaa.

– Kaiken keskellä yritämme elää parina ja rakastavaisina, emme vain kämppiksinä.

Artun mielestä Jennyssä ihaninta ovat empaattisuus ja tunneälykkyys.

– Se, miten hienosti Jenny pystyy asettumaan minun asemaani. Saan aina täyden tuen kaikkeen.

Eniten totuttelua Jennyssä on Artulta vaatinut rento asenne. Jos talouspaperirulla vähän repsottaa tai teini ei heti korjaa roskia, Jenny ottaa lungisti.

Artussa Jennyä viehättää se, että mies kuuntelee ja osaa keskustella.

– Viehätyn hänen älykkyydestään ja sosiaalisesta lahjakkuudestaan.

Totuttelemista Jennyllä on ollut Artun temperamenttiin. Siihen, että kierrokset voivat nousta – ja laskea – nopeasti.

Samanlaisia ei tarvitse olla.

– Kun oppii toisesta eri puolia, siinä kasvaa itsekin, Jenny sanoo.

Jenny ja Arttu toivovat, että kukaan ei yrittäisi väkisin tyytyä suhteeseensa esimerkiksi lasten vuoksi.

– Kun aikuiset voivat hyvin, hyvin voivat myös lapset.