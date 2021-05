”Vaimo tunnusti feikanneensa kaikki orgasminsa” – asiantuntija kertoo, miksi teeskentely ei kannata

Orgasmikeskeisyys voi vain vaikeuttaa seksistä ja seksuaalisuudesta nauttimista.

– Vaimo tunnusti yli kymmenen vuoden jälkeen feikanneensa kaikki orgasminsa. Lopulta se lähensi meitä, kun hän uskalsi kertoa tuon, avautuu eräs lukijamme.

Olisipa kertonut aiemmin, lukija sanoo.

Kun keskusteluyhteys oli auki, pari otti seksiin mukaan klitoriskiihottimen orgasmia avittamaan.

Teeskentely ei seksissä kannata. Tätä mieltä oli moni muukin Ilta-Sanomien seksikyselyssä.

– Useimmiten feikkaamisen taustalla on se, että pelkää loukkaavansa toista tai toisia tai että seksistä ja seksuaalisuudesta puhumiseen liittyy häpeää tai epävarmuutta, sanoo verifioitu seksuaalineuvoja Ani Iivanainen.

Puhuminen ja tuntemusten sanoittaminen on kuitenkin tärkeää, sekä seksissä että seksuaalikasvatuksessa ja -neuvonnassa.

– Puhuminen ja sanoittaminen poistavat häpeää ja lisäävät nautinnon mahdollisuuksia.

Miten ottaa arka aihe esille?

Miten ottaa – ehkä pitkänkin ajan jälkeen – puheeksi kumppanin kanssa sen, että haluaisi seksissä jotain muuta? Tai että nautintoa on vaikea kokea.

Jos keskusteluyhteys on hyvä, yksi tapa on yksinkertaisesti kertoa toiselle, että itsellä on tärkeää asiaa seksistä ja nautinnosta. Asiaa, josta haluaisi jutella.

Tai sitten toisen kanssa voi vaikka katsella yhdessä seksivälineitä nettikaupoissa, ja käydä samalla keskustelua siitä, mikä kiihottaa.

Sekin kannattaa sanoa, että itseä kiinnostaa kuulla kumppanin tai kumppaneiden ajatuksia ja toiveita.

– Jos puheyhteyttä ei ole tai puhumisen aloittaminen tuntuu vaikealta, apuna voi käyttää esimerkiksi erilaisia keskusteluyhteyden avaamiseen tarkoitettua keskustelukortteja. Joskus ulkopuolinen ammattilainen esimerkiksi seksuaalineuvoja tai -terapeutti voi auttaa keskustelussa ja tuntemusten sanoittamisessa, Iivanainen sanoo.

Kunnallisissa palveluissa neuvontaa voi saada maksutta.

” Seksiä on muun muassa kaikki seksuaalisen mielihyvän tuottaminen.

Seksi ei ole yhtä kuin orgasmi

Orgasmien teeskentely estää kumppania oppimasta sitä, mikä tuottaa sinulle nautintoa tai mistä et pidä. Sitä paitsi: harva saa orgasmin joka ikinen kerta.

Orgasmikeskeisyys voi vain vaikeuttaa seksistä ja seksuaalisuudesta nauttimisesta.

– Seksi ei ole sama kuin orgasmi tai yhdyntä. Seksiä on muun muassa kaikki seksuaalisen mielihyvän tuottaminen. Ajatuksen esileikki-yhdyntä/penetraatio-orgasmi voi unohtaa monestakin syystä. Ensinnäkin ei ole esileikkiä, vaan on monenlaista hyväilyä, suuseksiä, käsiseksiä ja niin edelleen.

– Toiseksi, riippumatta sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta, kaikki eivät pidä penetroivasta seksistä.

Orgasmitkin eroavat toisistaan.

– Vulvallinen voi esimerkiksi kostua ilman orgasmia, ja penikselliset voivat saada ejakulaation ilman orgasmia.

Orgasmien teeskentelyn lopettaminen kannattaa monestakin syystä.

Keskustele ja tutkaile

Kun kerrot siitä, mistä nautit, saat seksielämästäsi todennäköisimmin irti parhaan mahdollisen.

On tärkeä puhua myös siitä, mikä ei tunnu hyvältä. Kukaan ei osaa lukea toisen ihmisen ajatuksia.

Miten ratkoa asiaa, jos oma kumppani tunnustaa teeskennelleensä?

– Yhdessä keskustellen ja tutkaillen sitä, mikä tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Vai ovatko seksi ja halu ylipäätänsä hänelle merkityksellisiä?

Seksuaalinen nautinto ja halu ovat elämän aikana vaihtelevia eri tilanteissa. Jotkut taas eivät tunne koskaan seksuaalista halua tai tuntevat sitä vain vähän.

– Se on normaalia seksuaalisuuden moninaisuutta.