Malika, 32, lähtee parinvaihtoklubille ja sitten alkaa tapahtua – tänään tv:ssä roisimpaa toimintaa kuin Temppareissa

Brittien parinvaihtoklubin elämään ja asiakkaisiin tutustutaan tiistain dokumentissa.

Rutattuja lakanoita, rintsikoita, alushousuja, kylpytakkeja ja käytettyjä kondomeja. Parinvaihtajien klubin manageri Chanelle vetäisee kumihanskat käteensä ja laittaa pyykkikoneen rullaamaan.

– Meillä oli arviolta 170 ihmistä täällä eilen. Ei ole kiva siivota toisten käytettyjä kumeja, mutta tämä kuuluu diiliin.

1,5 miljoonaa brittiä harrastaa parinvaihtoa. Heihin kuuluvat insinööri Justin ja kotiäiti Hannah, joka kärsii huonosta itsetunnosta. 32-vuotias strippari ja yhden lapsen äiti Malika on niin petetty parisuhteissaan, ettei voi kuvitella enää rinnalleen miestä. Swinger-toiminta ajaa seksitarpeet.

– Kun luotto on mennyt, sitä ei saa takaisin. En halua poikaystävää, en aviomiestä. Mihin niitä tarvitsee?

Siobhan on ikisinkku floristi, joka puhuu niin härskejä, että tv-katsojan korvia kuumottaa. Siobhan, 67, esittelee kameroille pehmoleluilla koristellun sänkynsä, jossa on harrastanut ryhmäseksiä liki kymmenen ihmisen kanssa.

Siobhan kertoo ryhmäseksikokemuksistaan.­

– Kun ensin tein tätä, en olisi uskonut, että parikymppinen olisi halunnut harrastaa seksiä yli 60-vuotiaan kanssa, mutta niin kävi, hän myhäilee.

Kamerat kuvaavat ystävänpäivän iltaa privaatti­klubilla. Meno on niin estotonta, että Tempparit jää kakkoseksi. Pääsymaksun ohella vierailta vaaditaan mukavaa luonnetta, Viagra is for pussies -paidassa kulkeva omistaja John, 79, kertoo.

Malikan kylkeen liimautuu 34-vuotias eronnut Martin, jonka kanssa ilta johtaa span kautta makuuhuoneeseen. Siobhan yrittää ensin touhuun mukaan.

Hannahille ja Johnille käy huonommin, kun he huomaavat jääneensä seinäruusuiksi.

– Kukaan ei halua minua! Tämä käy joka kerta! Haluan kotiin, Hannah hermostuu.

