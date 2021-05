Monet häät kokenut jakaa juhlien kovimmat pohjanoteeraukset: ”Oli tosi kiusallista”

Sujuvuus, tarjoilut, istumajärjestys...muun muassa nämä näyttävät olevan häiden onnistumisen kannalta kriittisiä.

Yksi pahimmista juhlatunnelman tappajista on monen mielestä alituinen odotttelu.­

Hääjuhlat eivät aina ota onnistuakseen. Koronan vuoksi monet suunnitelmat ovat menneet kokonaan uusiksi.

Jos ja kun hääjuhlien järjestämien on taas mahdollista ja turvallista, miten voisi varmistella juhlien onnistumista? Tätä on pohdittu keskustelupalstoilla.

Mikä on vieraiden näkökulmasta ollut tylsintä ja epäonnistuneita? Eräs hääjuhlaa suunnitteleva kyselee Vauva.fi:ssä.

– Meillä on isot perheet ja isot suvut. Tästä syystä on tullut istuttua todella monissa häissä. Yleisesti ottaen kaikki hääjuhlat ovat olleet aivan samanlaisia. En muista yksiäkään häitä, jotka eivät olisi menneet perinteisellä kaavalla, eräs keskustelija vastaa.

Samanlaisuus on hänen mielestään sekä hyvä että huono juttu.

– Tietää, mitä odottaa, mutta välillä toivoisi jonkinlaista persoonallisuutta kaavamaisiin hääjuhliin. En todellakaan jälkikäteen muista häistä kenenkään pukua, serviettien värejä, mitä ruokaa oli tarjolla, mitä pappi puhui kirkossa, mitä joku lauloi missäkin tai mitä leikittiin. Ne ovat yhtä mössöä. Jos sen sijaan olisi jotain poikkeavaa, sen muistaisi.

Keskustelija listaa kolme pahinta kohtaamaansa pohjanoteerausta:

Vieraita oli vain kourallinen, ja hääjuhlapaikka oli vieraiden määrään nähden aivan liian iso. Pienempi tila olisi antanut intiimimmän tunnelman. Näissä häissä ruokailtiin pöydissä, jotka olivat metrien päässä seuraavista. Ohjelmaa ei juuri ollut. Syötiin hiljaa, joku lauloi jonkun laulun, syötiin kakku ja kaikki lähtivät pois. Vieraat istutettiin keskenään tuntemattomien ihmisten viereen. Siis avioparit ja kokonaiset perheet siroteltiin pitkin hääpaikkaa. Oli tosi kiusallista istua pöydässä, jossa ei ollut kenelläkään mitään yhteistä puheenaihetta. Osa tunsi morsiamen, osa sulhasen, ja kun ikähaarukka pöydässä oli 15–75 vuotta, istuminen oli suorastaan piinallisen tylsää ja pitkäveteistä. Häät, joihin oli laitettu aivan tolkuttomasti rahaa, mutta mitään ei oltu varsinaisesti mietitty. Ruoka oli todella outoa ja kallista, mutta sitä ei edes kunnolla kulunut, kun se ei maistunut kenellekään. Bändi oli kuuluisa ja kallis, muttei sopinut yleisölle. Ohjelmaa ei ollut, koska hääpari kuvitteli ajan lentävän kuin siivillä ihmisten keskustellessa.

Persoonalliset tai perinteiset, juhlien suunnitteluun kannattaa käyttää etukäteen ajatusta.­

Nolot leikit, ei kiitos!

Eräs keskustelija muistelee ”hirveitä, noloja ja seksistisiä hääleikkejä”, joihin yleisö joutui osallistumaan.

– Parin leikin jälkeen rupesin tekemään lähtöä ulos siinä pelossa, että tulee kolmas, ja joudun itsekin tekemään jotain suunnattoman noloa jonkun tuttavani tai setämiehen kanssa.

– Jos annatte miespuolisen kolliporukan suunnitella hääleikit, niin laittakaa joku nainen varmistamaan, mitä jätkät on keksineet. Se, mikä on epäilemättä kännisen poikaporukan mielestä hirveän hauskaa suunnitteluvaiheessa, on varsinaisessa tilanteessa äärimmäisen kiusaannuttavaa.

” Olen odotellut janoissani, nälissäni, kylmissäni tai kuumissani, kun hääpari on halunnut tulla paikalla veneellä tai hevoskärryillä. Miksi?

Odottelu pahinta

Odottelu on monen mielestä pahinta.

– Mennään ensin kuvaan ja sitten tullaan paikalle jollain mahdollisimman hitaalla välineellä. Olen odotellut janoissani, nälissäni, kylmissäni tai kuumissani, kun hääpari on halunnut tulla paikalla veneellä tai hevoskärryillä. Miksi? Sitten odotetaan ruokaa ja sitten, että kehtaa lähteä. Jos ei ole hyvää ruokaa ja alkoholitarjoilua, niin mitä siinä sitten teet, eräs keskusteluun osallistunut sanoo.

Karsein ruokatarjoilu oli hänen mukaansa karjalanpiirakat, salaatinlehdet ja vettynyt täytekakku – eikä tietenkään juomaksi kuin kahvia.

Vinkkejä:

Kutsu vähemmän porukkaa, jotta on varaa tarjota ruokaa ja juomaa.

Älä odotuta.

Musiikkia!

”Parhaiten pilaat häät näin”

Tällaisen ”parhaiten pilaat häät” -listan laati yksi keskustelija:

Vihkiminen alkaa klo 10 vähintään 300 kilometrin päässä kaikesta asutuksesta.

Vihkiminen kirkossa suoritetaan pidemmän kaavan kautta niin, että koko hääväki viettää myös ehtoollista.

Vihkiminen kestää ainakin tunnin, ja viimeisen puoli tuntia kaikki alle 5-vuotiaat huutavat ja itkevät, eikä kukaan haluaisi enää olla kirkossa.

Kirkon jälkeen odotellaan kaksi tuntia lukitun, vanhan kyläkoulun pihalla +12 asteessa kylmästä värjöttäen, jotta hääpari on saanut viralliset kuvat otettua.

Juhlatilassa vieraat on istutettu aakkosjärjestykseen etunimen perusteella neljän hengen pöytiin.

Ruokailuun menee tunteja, koska ensin sitä odotetaan ja sitten sitä ei mahdu ottamaan kuin muutama henkilö kerrallaan. Vieraita on 200.

Ohjelmanumeroina on epävireistä iskelmälaulantaa, härskejä seksuaalisesti virittäytyneitä leikkejä, joihin vieraatkin osallistuvat. Typerien ohjelmanumeroiden väleissä on puolituntisia puheita.

Häissä on joko aivan tolkuttomasti alkoholia tai ei ollenkaan.

Häihin on kutsuttu lapsia, mutta hääpaikka ei sovellu ollenkaan lapsiperheille, eikä lapsille ole mietitty mitään ohjelmaa.

Tanssia on koko yöksi ja sen taustamusiikki tulee kyläkoulun vanhan CD-mankasta, joka ei tietenkään kuulu mihinkään.

Millaisia häämuistoja sinulla on? Sattuiko häissä joku kuumottava tilanne? Mikä meni pieleen, mikä onnistui? Keskustele ja kerro kommenttikentässä!