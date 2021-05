23 asiaa, jotka seksistä olisi kannattanut tietää jo aikaisemmin – ”Ihan turhaan olen feikannut satoja orgasmeja”

Seksikyselyssä kerrottiin, mitä asioita olisi ollut hyvä tietää jo seksielämän alkuvaiheessa.

Seksiä on usein määrällisesti enemmän parikymppisenä, mutta laadullisesti huippukohdat tulevat vastaan tyypillisesti hiukan myöhemmin.

Näin kuvaili moni jälkikäteen omaa kokemustaan, kun Ilta-Sanomien seksikyselyssä kysyimme, mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi seksin suhteen.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Ilmiön tunnistaa myös erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.

– Määrällisestihän vilkkain seksielämä suomalaisilla on – yllätys yllätys – siinä vähän yli parikymppisenä. Kiinnostavaa on se, että moni nainenhan sanoo, että vasta nelikymppisenä on oppinut nauttimaan seksistä. Eräs suosikkiterapeuttini onkin todennut, että seksin laatu korreloi selluliitin kanssa, Tanskanen sanoi aiemmassa jutussamme.

Naisen kolmas elämä -kirjan julkaissut toimittaja ja bloggaaja Kirsi Hytönen on havainnut, miten ulkonäköpaineet vaikuttavat seksiin eri iässä.

Hänestä ne saattavat tukahduttaa sitä, että naiset pystyisivät nauttimaan seksistä ja seksuaalisuudestaan kunnolla.

– Toivoisin, että etenkin nuoret naiset ymmärtäisivät sen, että ulkonäkö ja seksuaalinen nautinto eivät korreloi, Hytönen sanoi.

– Itse koen, että olen nyt itsevarmempi, vaikka hyvin tiedän, että olin nuorena paljon paremman näköinen. Silloin olin kuitenkin koko ajan huolissani siitä, näytänkö tarpeeksi hyvältä.

Näin aihetta kommentoitiin IS:n seksikyselyssä:

Tämän olisin toivonut tienneeni seksistä aikaisemmin

”Olin hirveän huolissani siitä, olenko ’hyvä pano’. Mietin ulkonäköäni, käyttäytymistäni ja seksitaitojani, ja pyrin hirveästi hiomaan taitojani kumppanin miellyttämisessä – mutta toisaalta rentoa ja vapautunutta seksiä rajoittivat ujouteni ja suorituspaineet. Myöhemmin olen tajunnut, että itsevarmuus ja vapautuneisuus on kaikista seksikkäintä, ja seksi on joka tapauksessa aina vähän noloa, hikistä sähläystä.” Nainen, 27

”Älä hosu, se on neuvoni. Kuuntele itseäsi ja tunnista, mitä itse haluat – mutta älä missään nimessä tee toiselle sellaista, mistä hän ei nauti tai ei halua vain sen takia, että voit toteuttaa omaa fantasiaasi.” Mies, 39

”Olisin voinut aloittaa itsetutkiskelun ja itsetyydytyksen jo nuorena. Olen ensimmäisen kerran tyydyttänyt itseäni noin 26-vuotiaana, ja myös niihin aikoihin sain ensimmäinen orgasmini. Yhä edelleen orgasmin saaminen on haastavaa, ja nuorempana itseeni tutustuminen olisi voinut vaikuttaa tähän.” Nainen, 45

” Seksi ei välttämättä ole jokaisella kerralla hyvää.

”Ei kannata ladata liian kovia paineita ja odotuksia, sillä seksi ei välttämättä ole jokaisella kerralla hyvää. Seksin kokeminen riippuu myös paljon persoonallisuudesta. Itse olen sellainen, että jos parisuhde on tuore, alan saada oikeasti hyvää seksiä vasta noin puolen vuoden jälkeen, kun toisen tuntee paremmin.” Mies, 30

”Huolehdi ehkäisystä ja siitä ettet saa sukupuolitauteja. Käy testeissä säännöllisesti. Varo myös, ettet tule loukatuksi, ettei jää traumoja, jotka pilaavat tulevan oikean parisuhteesi. Kerää muutamia kokemuksia ennen kuin sitoudut, jotta sinulla on käsitys seksistä ja osaat arvostaa sinulle oikeita asioita. Nauti, heittäydy, ja anna ja ota!” Nainen, 56

–Älä ajattele liikaa, miltä näytät seksin aikana, vaan rentoudu ja nauti, sanoo yksi kyselyyn vastannut nainen.­

”Seksi on äärettömän tärkeä osa elämää, ja siitä pitää nauttia aina, kun mahdollista, mutta omassa suhteessa. Jos seksiä ei suhteessa ole, pitää etsiä uusi kumppani ja vaihtaa. Ilman seksiä ei pidä elää, siitä ei tule mitään muuta kuin surua.” Mies, 60

”Olisi pitänyt aina vaatia miehiltä enemmän ja sanoa heti ihan suoraan, kun tylsistytti. Ihan turhaan olen feikannut satoja orgasmeja, jotta se jyystäminen loppuisi. En ainakaan tehnyt palvelusta näiden miesten seuraaville kumppaneille.” Nainen, 30

”On ok olla epävarma, ole sitä rohkeasti. Kyllä se itsevarmuus sieltä tulee. Lisäksi neuvoisin, ettei ole mihinkään kiire. Kyllä sitä seksiä kerkiää harrastaa, kun kumppani löytyy.” Mies, 30

”Älä hukkaa hetkiä, jotka saat viettää hyvän seksikumppanin kanssa. Talleta näitä hienoja hetkiä mieleesi.” Nainen, 40

” Hyvän seksin takia ei kannata alkaa seurustella idiootin kanssa.

”Olisinpa tiennyt, että hyvää seksiä voi harrastaa myös oman sukupuolen kanssa.” Mies, 58

”Olisinpa ollut tyytyväisempi vartalooni. Nyt olen lievästi ylipainoinen, ja silti minulla on parempi itsetunto kuin nuorena. Myös sen olisin halunnut tietää, että hyvän seksin takia ei kannata alkaa seurustella idiootin kanssa.” Nainen, 39

”Uskokaa, että olette haluttuja. Luulin nuorena, etten oikein kelpaa. Sitten vähän vanhempana olikin vientiä vaikka kuinka.” Mies, 62

”Seksi on seksiä eikä mikään pyhä akti, jota varten on seurusteltava ja pantattava kuukausia, jotta sitä voi harrastaa. Mutta sen olen oppinut, että usein yhden illan jutut ovat paljon huonompia tyydytykseltään kuin kunnon masturbointi.” Nainen, 32

”Olisinpa tiennyt, että seksi paranee iän mukaan. Ettei tarvitse stressata, vielä ehtii. Kannattaa kuitenkin kokeilla kaikkea, mitä haluaa, jos siihen vain on mahdollisuus.” Mies, 35

”Älä sekoa vääriin ihmisiin, vaan kunnioita itseäsi. Olisin halunnut tietää, että vielä joskus tulen olemaan oman seksuaalisuuteni kuningatar ja nautin seksistä ja seksuaalisuudestani vapautuneesti.” Nainen, 42

”Ehdit kyllä, älä kiirehdi liikaa asioiden kanssa. Älä kokeile nuorena liian rajuja juttuja, ja muista kohtuus seksivideoiden kanssa.” Mies, 43

” Aktin aikana kukaan ei ole kiinnostunut vatsamakkaroista.

”Harjoittelemalla paranee, ja orgasmin saamista voi harjoitella rauhassa itse, niin sitten se tulee kumppaninkin kanssa helpommin. Älä ajattele liikaa, miltä näytät seksin aikana, vaan rentoudu ja nauti!” Nainen, 32

”Jos seksin saralla kemiat eivät kohtaa alussa, niin ei se muutu myöhemminkään paremmaksi.” Mies, 56

”On aivan ok, vaikka et ole harrastanut seksiä vielä x-vuotiaana, vaikka tuntuu, että maailman kaikki muut ihmiset ovat. Sillä ei ole mitään väliä. Jokainen etenee ajallaan.” Nainen, 33

”Erektio-ongelmista kannattaa kertoa rehellisesti ja mennä reippaasti lääkäriin hakemaan erektiolääkeresepti.” Mies, 65

”Aktin aikana kukaan ei ole kiinnostunut vatsamakkaroista, joten älä huolehdi sellaisista asioista.” Nainen, 31

”On ok olla kokematon. Yhdessä opettelu toimii myös hyvänä esileikkinä.” Mies, 30

”Jos seksi ei toimi eikä sitä puhumallakaan saa paremmaksi, niin loputtomiin asian kanssa ei kannattaisi jäädä kärvistelemään.” Nainen, 45

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.