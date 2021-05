”Tämän miehen kanssa seksi on hauskaa ja niin erilaista” – korona-aika on piristänyt etenkin nuorten seksielämää

Poikkeusaika on aktivoinut ja monipuolistanut erityisesti nuorten seksielämää.

Korona-aika on koetellut suomalaisia, mutta monen seksielämään se on tuonut hyviäkin asioita.

38-vuotias nainen kertoo Kaalimato.comille halujensa heränneen ja seksin määrän lisääntyneen, kun kohdalle osui kiinnostava kumppani.

”Tämän miehen kanssa seksi on hauskaa ja niin erilaista kuin muiden kanssa. Olemme myös molemmat olleet valmiita kokeilemaan mitä vain uutta, ja pystymme myös keskustelemaan avoimesti seksistä ja mieltymyksistämme. Korona on tuonut ainakin minulle vain nautintoa.”

Vajaa neljännes suomalaisista kokee korona-ajan muuttaneen omaa seksielämää tavalla tai toisella. Tämä selviää Kaalimato.comin kyselystä. Lähes puolella seksielämä ei ole muuttunut koronan myötä lainkaan tai juurikaan.

Nuorilla, 18–24-vuotiailla seksielämä on monipuolistunut ja vilkastunut kuluneen vuoden aikana ikäryhmistä eniten. Moni kertoo muun muassa toteuttaneensa ahkerammin fantasioitaan, kokeilleensa uusia seksileikkejä ja -leluja sekä harrastaneensa etäseksiä kumppanin kanssa.

Nuoret aikuiset ovat olleet aktiivisimpia uusien seksijuttujen kokeilussa.­

”Seksi on erinomaista taukoliikuntaa”

Kaiken kaikkiaan 13 prosenttia vastaajista kertoi seksielämänsä monipuolistuneen, ja 15 prosenttia seksihalujensa lisääntyneen. Seksin määrä kumppanin kanssa on kasvanut yhteensä 12 prosentilla.

Seksiä on voinut olla enemmän esimerkiksi siksi, että etätyö on tuonut lisää yhteistä aikaa kumppanin kanssa kotona.

”Arkipäivien (s)ex tempore -päiväpanot ovat palanneet repertuaariin sekä vaimoni että minun suureksi iloksi. Seksi on sitä paitsi erinomaista taukoliikuntaa. On vaikea sanoa varmasti, kuinka suuri on ollut koronan vaikutus asiaan, mutta kuluneen runsaan vuoden aikana olen panostanut enemmän kuin koskaan aiemmin välineillä masturbointiin. Tautitilanne ei sinänsä ole minua ahdistanut, mutta voi hyvin olla, että korona-ajan rajoitetumpi elämänpiiri on ajanut etsimään fyysistä ja psyykkistä nautintoa uudenlaisista itsetyydytyskokemuksista.” – Mies, 54

Kyselyyn vastanneista 15 prosenttia kertoo masturboineensa poikkeusaikana enemmän kuin ennen. Sooloseksi on lisääntynyt etenkin miesten keskuudessa.

Uusia kokeiluja

Virikkeitä suomalaiset ovat hakeneet esimerkiksi seksivälineistä.

”Kotonaolo on johtanut siihen, että avokin kanssa tulee rakasteltua huomattavasti säännöllisemmin. Siitä on myös tullut selkeämmin osa viikkorutiinia, joka helpottaa korona-arkea. Kuitenkaan itse akteista ei ole tullut rutiininomaista, onneksi. Samalla myös keskustelu sekä henkinen ja seksuaalinen yhteys kumppaniin on parantunut.

Sooloseksi on vähentynyt, syystä että olen kotona harvoin yksin. Ei sinällään haittaa, mutta juuri tänä aikana olen saanut kerättyä rohkeuteni ja kokeillut anaalileluja. Niiden kanssa on ollut kiva leikkiä yksin, vaikka tuntuu että paljon on vielä kokematta ja oivaltamatta ennen kuin niitä uskaltaa säännöllisemmin ottaa mukaan yhteisiin hetkiin. Ensimmäinen yhteinen kokeilu oli kiva, mutta en täysin osannut tai uskaltanut nauttia siitä.” – Mies, 30+

Korona on vaikuttanut eniten seurustelevien, erillään asuvien suomalaisten seksielämään. Heistä 26 prosenttia kertoo seksihalujensa kasvaneen.

Kaikille korona-aika ei ole tuonut mukanaan piristysruisketta. Vastaajista 13 prosenttia kertoo seksihalujensa laskeneen.