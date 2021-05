”Voi mennä kaksi kuukautta ilman, ja sitten ollaan koko viikonloppu sängyssä” – suomalaiset kertovat, miten seksielämässä pysyy hyvä vire

Puhuminen, läheisyys, yhteiset harrastukset... hyvä seksielämä voi kummuta monesta asiasta.

Alussa on huumaa, sitten tulee arki, ehkä lapsia ja pyöritystä työelämässä. Kumppanin kohtaaminen vähenee, läheisyyskin, ja lopulta myös seksi.

Tämänkaltainen tarina ei ole tavaton, kuten jutuistamme on ilmennyt.

Monella on kokemuksia seksin hiipumisesta, mutta yhtä moni kertoo myös vireänä pysyvästä seksielämästä.

Kannattaisiko joskus hieman jutella, ehdottaa yksi lukijoista.

– Jutella niin, että ei edes ajattele sen oman mielipiteen olevan ainoa oikea, ja niin, että juttelun jälkeen molemmilla olisi huojentunut, hyvä ja lämmin olo. Olisiko hyvä myös pitää yllä läheisyyttä, joka ei päädy seksiin, eli ihan vain olla sylitysten ja puhua toiselle kauniisti ja arvostavasti?

– Meillä on lapsia, olemme olleet yhdessä pian 25 vuotta ja toivottavasti ainakin saman verran on vielä edessä. Olemme toistemme parhaat ystävät ja on ihan parasta, kun saa toisen silmät iloisesti tuikkimaan, suun hymyilemään sekä tietää, että voimme puhua aina ja myös vaikeista asioista.

Seksi on jopa parempaa kuin nuorempana.

– Saaminen ei ole pääasia, vaan hyvä olo ja läheisyys. Orkusta ei ole tehty pakollista, mutta se on upea lisä, joka tulee usein, sillä olemme läheisiä. Emme häpeile vanhenemistamme, vaan vanhenemme yhdessä onnellisina rakkaastamme ja kaikesta.

Puhuminen kannattaa

Seksuaalisuuden asiantuntijat ovat usein tuoneet esiin puhumisen merkityksen.

– Jos toisella on haluja ja toisella ei, on hyvä ottaa asia puheeksi ja miettiä, mitä tilanteelle on tehtävissä, ettei asia muodostuisi parisuhteen hiertäväksi kiveksi, psykologi Jaana Ojanen sanoi jutussamme.

Avoin keskustelu kumppanin kanssa voi myös vapauttaa turhista paineista seksiin liittyen. Seksitön yhdessäolo voi olla ensimmäinen askel fyysisen läheisyyden ja kosketuksen luomisessa.

– Itsellä ainakin mieliala vaikuttaa. Jos on työstressiä tai muuten vain masentaa, seksi on viimeisenä mielessä. Hormonitkin naisilla heittelee enemmän kuin miehillä, eräs nainen kirjoittaa.

– Mutta puhua pitää. Kukaan ei ole ajatustenlukija. Jos toinen kieltäytyy, niin sitten pitää miettiä omia ratkaisuja, mikä on tärkeää elämässä.

Ilta-Sanomien kyselyn mukaan rehellinen ja avoin keskustelu aiheesta on saanut monilla kipinän seksiin syttymään aivan uudella tavalla.

Toisaalta useat parit ovat palauttaneet intohimon kokeilemalla uusia asioita ja piristämällä seksiä eri tavoin.

” Ikä ja suhteen pitkä kesto on tuonut vapauden nauttia täysillä toisesta.

”Seksielämä vain parantunut ajan myötä”

Pitkä liitto ei tarkoita väistämättä sitä, että seksihalut hiipuvat vuosien mittaan. Päinvastoin.

Jos seksi on päässyt hiipumaan, asialle voi tehdä paljonkin – seksi pitkässä parisuhteessa voi olla myös parempaa kuin koskaan ennen. Jännitystä ja uutuudenviehätystäkin voi yhä kokea, vaikka olisi ollut vuosikaudet yhdessä.

– Vuosien myötä meidän seksielämämme on vain parantunut. Ikä ja suhteen pitkä kesto on tuonut vapauden nauttia täysillä toisesta. Läheisyys ja rakkaus on nyt ihaninta mitä voi vain olla. Olen kiitollinen ja onnellinen tästä tilanteesta.

Nelikymppinen nainen kertoo nauttivansa seksistä täysillä.

– Olen erittäin intohimoinen, itsevarma, äärettömän himokas. Nautin seksistä eniten, kun näen kumppanini nauttivan minusta täysillä ja saan hänet tyydytettyä kaikin tavoin. Rakastan vietellä hänet seksikkäillä asuilla, koskettelen aina ohimennen ja kerron miten komea ja kiihottava hän on.

Seksi on muutakin kuin yhdyntää.

– Seksi on ollut elämän suola vielä seitsenkymppisenäkin, mutta ikääntyminen tuo ”remppaa”, ja eturauhasongelman vuoksi hormonilääkitys vei erektiokyvyn. Vaimo on ymmärtänyt asian aivan upeasti ja seksihän on paljon muutakin kuin yhdyntää. Kyllä yhteisen peiton alla nautiskelemme toisiamme hyväillen vielä yli kahdeksankymppisinäkin, mieslukija kertoo.

Suhdetta kumppaniin voi tiivistää yhteisellä tekemisellä ja pienillä huomionosoituksilla.

– Olemme olleet 20 vuotta yhdessä. Haluan edelleen miestäni enemmän kuin mitään, ja tunnen oloni halutuksi. Määrät ovat harventuneet alusta, mutta laatu on sitäkin parempaa. Voi mennä kaksi kuukautta ilman, ja sitten ollaan koko viikonloppu sängyssä. Me suudellaan ja halaillaan joka ikinen päivä, ja läheisyyttä riittää. Meillä on yhteinen arvopohja, vietämme paljon aikaa yhdessä, harrastukset ovat yhteisiä ja jätimme yhteisellä päätöksellä lapset hankkimatta, koska haluamme olla toisillemme ne maailman tärkeimmät ihmiset.

Esimerkiksi elokuvat, kirjat, verkkokurssit tai aikuisviihde voivat olla inspiraationa uudenlaisiin seksikokeiluihin.­

”Maailmassa on muutakin kuin seksi”

Moni sanoo, että ei elämä sentään seksistä ole kiinni.

– Elämässä tulee vaiheita, kun halut eivät vain kohtaa. Ja pitkässä liitossa muut asiat alkavat merkitä enemmän kuin intiimit hetket. Toisen selän rapsuttaminen, kädestä pitäminen ja vain lähellä olo. Yli 40-vuotiailla naisilla ja miehilläkin alkaa olla myös hormonaalisia vaivoja, jotka voivat viedä halut, yksi keskustelija sanoo.

Syitä voi olla monia, hän arvelee. Se, miten kumppani kohtelee tai vaikka se, että kokee jonkin menetyksen.

– Mutta maailmassa on onneksi muutakin kuin seksi.

Erään lukijan mielestä halujen muuttuminen on ”aivan normaalia elämänkulkua”.

– Vanhemmiten ei ole enää tarvetta saada jälkikasvua, joten halutkin hiipuvat. Ei se tarkoita, ettei välittäisi toisesta. Jos parisuhde perustuu pelkkään intiimiin kanssakäymiseen, kannattaa varmaan etsiä kumppani, jolla on samat ajatukset.

Joskus seksielämään vaikuttavat sairaudet.

– Itselläni yhdynnän jälkeen niin kovat alavatsakivut, että ne kestävät päiviä eivätkä lääkkeet auta. Vaikka haluaisikin, kivut estää. Olen miehelleni sanonut, että hän saa käydä vieraissa tai ottaa eron. Mutta hän on kuitenkin jäänyt suhteeseen. Olemme olleet jo pitkään enemmän kaverisuhteessa. Miksi jäädä suhteeseen jossa on huono olla? Monilla seksi sujuu, mutta muuten menee huonosti, ei sekään kai ihan hyvältä tunnu? yksi lukijoista pohtii.