”Olen hänelle edelleen kiitollinen”, sanoo nainen, 38 – näin saat seksistä rennompaa: 10 kokeiltua ja hyväksi havaittua tapaa

IS:n seksikyselyssä kerrottiin, miten jännittäminen on vaikuttanut seksiin – ja miten siitä on päästy yli.

Seksin jännittämisessä ei ole mitään ihmeellistä tai epänormaalia, mutta joskus jännitys saattaa yltyä niin voimakkaaksi, että se tekee seksin harrastamisesta mahdotonta.

Kysyimme IS:n seksikyselyssä, minkälaisia kokemuksia vastaajilla jännittämisestä on, ja miten he ovat päässeet siitä yli.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Jonkinasteinen jännittäminen on kyselyn mukaan hyvin tavallista. Etenkin ensimmäiset kerrat uuden partnerin kanssa voivat olla kaikkea muuta kuin rentoja. Varsinkin naiset kertoivat kokevansa ulkonäköpaineita. Moni mies taas sanoi jännittävänsä erektion kestoa.

Naiset kertovat jännittämisestä:

”Epävarmuus omasta vartalostani on usein vaikuttanut negatiivisesti seksiin, samoin orgasmin saamisen vaikeus. Nykyisessä suhteessa uskallan olla oma itseni, ja mieheni tietää, että saan orgasmin ainoastaan lelujen avulla. Hän pystyy suhtautumaan asiaan hyvin eikä koe sitä millään tavalla merkkinä oman miehisyytensä huonommuudesta.” Nainen, 45

”Olen jännittänyt liikaa sitä, miltä näytän, ja vertaillut itseäni muihin naisiin. Joskus pääsen jännittämisestä yli, mutta usein on tunnelma myös lopahtanut siihen, eikä paluuta ole ollut.” Nainen, 32

” En osaa rentoutua lainkaan, vaikka olen ollut puolisoni kanssa yli 10 vuotta yhdessä.

”Jännitin seksiä ja alastomuutta kovasti pitkän aikaa. En kiihottunut enkä osannut myöskään vaatia mitään asian edistämiseksi. Aloitin seksielämän verraten myöhään, eikä kokemattomuus auttanut asiaa. Jännitin vartaloni virheitä. Eräs kumppani sai minut kuitenkin rentoutumaan omalla luontevalla suhtautumisellaan. Lämmittely kesti pitkään, eikä hän ikinä arvostellut ulkonäköäni tai kokemattomuuttani. Jos en jotain ’tajunnut’, hän ei koskaan pilkannut vaan neuvoi asiassa eteenpäin. Olen hänelle edelleen kiitollinen.” Nainen, 38

”Jännitys on joskus pilannut seksin. Ajattelen usein liikaa sitä, miten itse suoriudun tai miltä näytän, ja sitten en osaa rentoutua. Saatan mennä ihan lukkoon.” Nainen, 32

”Oma tietämättömyyteni seksistä on aina jännittänyt. Kotona opetettiin, että seksi on turhaa eikä oikeastaan kuulu parisuhteeseen. Tämä iskostui niin lujaa takaraivooni, että seksi oli sitten pelkkää jännittyneenä olemista. En ole edes nyt keski-ikäisenä rento.” Nainen, 50

”Monet kerrat ovat menneet siihen, että minulla on suorituspaineita antaa toiselle nautintoa. Itse jännitän, ja itsetunto-ongelmien vuoksi ei laukeaminen onnistu ollenkaan.” Nainen, 21

”Nuoremmalla iällä jännitti helpommin esimerkiksi se, että entä jos en tulekaan. Vanhempana olen saanut itseluottamusta, oppinut nauttimaan matkasta ja miettimään, että ei sillä niin väliä, vaikka en juuri nyt saisikaan orgasmia. Ja yllättäen nyt saankin melkein poikkeuksetta aina. Uskon, ettei ole aivan tuulesta temmattu väite, että nainen herää parhaaseen seksuaalisuuteensa vähän myöhemmällä iällä.” Nainen, 38

” Mitä pettyneempi tai enemmän ihmeissään puoliso on, sen vaikeammaksi se menee.

”Tuleminen ei ole minulle helppoa, joten jännitän, ettei toinen jaksa hoidella minua – ja se tekee tulemisesta vielä vaikeampaa.” Nainen, 28

”Alussa jännitys esti seksin kokonaan. Olin niin hermona, ettei penistä saatu sisälle, ja siinä into sitten lopahtikin.” Nainen, 22

”Jännitän aina sitä, miltä näytän ja tunnun. En osaa rentoutua lainkaan, vaikka olen ollut puolisoni kanssa yli 10 vuotta yhdessä.” Nainen, 31

Miehet kertovat jännittämisestä:

”Jännitys on joskus pilannut seksin. Erektio ei meinannut onnistua, ja nainen luuli etten halua häntä, ja koin syyllisyyttä ja häpeää. Sille kun ei joskus voi mitään, ja mitä pettyneempi tai enemmän ihmeissään puoliso on, sen vaikeammaksi se menee. Jos näin käy, naisen pitäisi ottaa rennosti ja esimerkiksi sanoa, että hän masturboi. Siinä rentoutuu itsekin, kun makoilee vieressä.” Mies, 36

”Jännittämistä aiheuttaneisiin tilanteisiin on aina liittynyt kondomin kanssa sähläys ja sen jälkeen epäonnistunut yritys penetroitua naiseen jo löystyneellä peniksellä.” Mies, 27

”Tapasin netissä erään tosi upean naisen. Treffien alku meni tosi kivasti, ja pian päädyimme sänkyyn. Esileikki meni mahtavasti, mutta kun tuli rakastelun aika, niin hänen upeutensa sai minut aivan jumiin. Onneksi se ei loppunut siihen, vaan sain vietyä hänet huipulle kielen ja sormien avulla.” Mies, 45

”Muutamakin kerta on mennyt pilalle jännittämisen vuoksi. Ensinnäkin yhdyntä on keskeytynyt, kun jännitys on vienyt erektion. Toisaalta jännittäminen voi myös viedä seksistä hetkessä elämisen, ja siitä voi tulla suorittamista.” Mies, 51

”Ekoilla kerroilla jännitti niin paljon, että laukesin alle minuutissa.” Mies, 24

”Jännitys on sekä saanut minut laukeamaan ennen aikojaan että myös aiheuttanut erektiovaikeuksia. Jännitystä koen joskus edelleen etenkin laukeamisen suhteen. Positiivisia ajatuksia ja kumppanilta tukea asiaan – eli puhuminen asiasta on auttanut.” Mies, 30

”Erään tyttöystävän kanssa kun vihdoin päädyimme petipuuhiin, olin asiaa kerinnyt miettiä jo niin monta kertaa, että jännityksen keskellä ei kerta kaikkiaan ottanut eteen. Kaikkea kokeiltiin ja naurettiinkin asialle. Seuraava kerta meni mukavammin.” Mies, 31

”Jännittäminen on pilannut seksin, pahastikin. Sen myötä minulle kehittyi erektiohäiriö, josta en ole vieläkään päässyt täysin eroon. Onneksi lääkkeet auttavat, eikä enää tarvitse jännittää.” Mies, 42

Yhden illan jutut eivät ole koskaan jännittäneet, mutta kun olin itse ihastunut, niin jännitys oli liikaa.

”Erektio lopahtaa epävarmuuteen. Puhuminen kumppanin kanssa luo turvallisen ilmapiirin, ja olen huomannut, että tuntemattoman kanssa harvoin saa upean seksikokemuksen.” Mies, 54

”Pitkän suhteen jälkeen ihastuin uudelleen. Yhden illan jutut eivät ole koskaan jännittäneet, mutta kun olin itse ihastunut, niin jännitys oli liikaa.” Mies, 44

”Yleensä jännitän sitä, tyydytänkö toista tarpeeksi. Olenko riittävän hyvä, ja nauttiiko toinen seurastani.” Mies, 40

10 tapaa, joilla jännityksestä on päästy yli

”Jännitän yleensä paljon ja sanon sen toiselle – mutta korostan, että juuri tämän haluan nyt tapahtuvan. Vastapuoli on suhtautunut ymmärryksellä, ja hyvin ovat osanneet pehmitellä tunnelmaa.” Nainen, 36

”Rentouttamalla lihakset jännitys katoaa.” Nainen, 21

”Jännityksestä pääsee eroon helposti, kun heittää vaatteet pois ja sanoo ’tämmönen tää on, mimmonen sulla on’. Kommentti laukaisee tilanteen huumorilla.” Mies, 37

”Ajoittain jotenkin arastelen toisen koskemista intiimialueelta. Toisen peseminen suihkussa on auttanut ja totuttanut siihen.” Nainen, 40

” Anna toiselle tyydytystä muilla keinoin. Pikkuhiljaa oma jännityksesi katoaa.

”Anna toiselle tyydytystä muilla keinoin ja nauti siitä näystä. Pikkuhiljaa toisen voihkintaa kuunnellessa ja katsellessa oma jännityksesi katoaa, ja himo ottaa vallan jännityksen yli.” Mies, 28

”Kimppakokeilu jännitti, mutta lasi viiniä ja fiksu keskustelu veivät jännityksen pois.” Nainen, 46

”Jännityksestä uuden partnerin kanssa pääsee yli, kun ajattelee, että olen riittävä ja ihana tällaisena kuin olen.” Nainen, 47

”Joskus hirveässä humalassa olen mennyt jännityksestä täysin lukkoon. Lopetin seksin harrastamisen humalassa, ja ongelma katosi samalla.” Nainen, 26

”Jännittämisen siitä, kestääkö erektio, olen poistanut erektiolääkkeellä. Kun varmuus taas löytyy, ei lääkettäkään enää tarvitse.” Mies, 51

”Olen sanonut suoraan, että nyt kyllä jännittää! Ehkä toistakin on jännittänyt, ja sitten on yhdessä jännitetty eteenpäin, ja jännitys on vähitellen sulanut pois. Sopiva määrä viiniä auttaa myös joskus.” Nainen, 56

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.