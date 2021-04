”Vaimollani on ollut yli 150 miestä – ja minä saan nauttia tuosta kokemuksesta täysin rinnoin”

Seksikumppanien määrää ei ole syytä nolostella, mutta kannattaa muistaa myös seksin laatu.

Hyvä me naiset ja seksi! ilakoi kolmekymppinen lukija jutussamme.

– Itselläni on mieskumppaneita yli 40, en häpeä yhtään. Tykkään seksistä. Tällä hetkellä olen oikein onnellisessa parisuhteessa, monta vuotta olen elämästäni ollut myös sinkkuna, nainen kertoo.

Seksikumppanien määrä näyttää kiinnostavan alati. Kuinka paljon muilla samanikäisillä mahtaa kaikkiaan olleen kumppaneita? Mikä on sopiva määrä? Tällaisia kysymyksiä moni saattaa pohtia.

Juontaja, yrittäjä Piritta Hagman sanoi hiljattain Instagramissa, että seksikumppanien määrää ei ainakaan ole mitään syytä hävetä.

Huora tai ”helppo” ovat Hagmanin mukaan edelleen termejä naiselle, jolla on paljon seksikumppaneita. Naiselle, joka nauttii seksuaalisuudestaan yhtä vapaasti kuin mies.

Kumppanisi ei osaa lukea ajatuksiasi, etkä sinä hänen. Jotta voitte tuottaa toinen toisillenne nautintoa, ottakaa tuntemuksenne esille rehellisesti.­

Lukijoiden keskuudesta löytyy samanmielisiä.

– Kenenkään pidä hävetä seksikumppaneiden määrää. Useimmissa asioissa kokemus ja monipuolisuus on vaan plussaa, ja tässä ehdottomasti se on niin. Itselläni on vain noin 60–80 seksikumppania, mutta vaimollani yli 150 eri miestä. Ja minä saan nauttia tuosta kokemuksesta täysin rinnoin. Aina rohkaisen kaikkia nauttimaan elämästä ja hakemaan kokemusta eri partnereiden kanssa. Siitä saa vähän vanhempana sitten olla ylpeä, ja se näkyy myös seksitaidoissa ja terveenä itsetuntona, kun voi olla sinut itsensä kanssa, eräs mies sanoo.

Seksikumppaneiden runsas määrä voi kertoa myönteisestä seksielämästä.

– Niillä, joilla on eniten seksikumppaneita, on monesti myös muin tavoin aktiivinen seksi- ja seuraelämä, enemmän sooloseksiä, myönteinen kuva seksistä sekä monipuolinen seksikäyttäytyminen, sanoi seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Tiina Vilponen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta jutussamme.

Kumppanien lukumäärästä ei kuitenkaan ole mieltä tehdä yksioikoisia päätelmiä ihmisen seksuaalisuudesta.

– Olettamusten sijaan kumppanin kanssa kannattaa keskustella omista mieltymyksistä sekä seksin merkityksestä elämässä ylipäätään, Vilponen sanoi.

Myös sooloseksi voi maistua paremmin hänelle, jolla on ollut paljon seksikumppaneita.­

Katse omaan nautintoon

– Olen määrän sijasta panostanut laatuun. Oman pitkäaikaisen kumppanin kanssa seksi on parasta. Kun luottaa toiseen ja tietää toisen toiveet, niin kaikki on helpompaa kuin ventovieraan kanssa, sanoo eräs lukija.

Hagman kannustaa niin ikään tarkastelemaan seksielämän laatua. Nautinko? Osaanko kertoa mistä nautin?

Sen sijaan, että pyrkii vertaamaan itseään muihin, katse kannattaisi kääntää siihen, tuntuuko oma seksielämä juuri itsestä hyvältä. Millaisesta seksistä pitää, mitä haluaa, osaako puhua tarpeistaan – on kyse sitten kumppaneista tai kerroista.

Ilta-Sanomien seksikyselyyn vastanneilla on ollut kolmeenkymmeneen ikävuoteen mennessä keskimäärin vähän yli 11 seksikumppania: naisilla noin 11 ja miehillä 12.