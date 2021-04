”Olemme olleet 30 vuotta naimisissa ja viimeiset viisi vuotta täysin selibaatissa” – Timo antoi vaimolleen kolme vaihtoehtoa

Romantiikka ja hellyys kuolivat Timon mukaan liitosta lopullisesti.

Jatkuva naljailu, kylmä käytös, vallankäyttö. Näihin kolmeen sanaan kilpistyy viisikymppisen Timon mukaan hänen liki 30 vuotta kestänyt avioliittonsa. Liittoa luonnehtii myös neljäs kipeä asia, seksielämän hiljentyminen.

Romantiikka ja hellyys kuolivat Timon mukaan liitosta lopullisesti jo monta vuotta sitten.

– Seurusteluajan ja avioliiton alkuaikojen normaali nuoren parin seksielämä muuttui lasten tulon myötä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä ja se on ihan ymmärrettävää, mutta meidän kohdallamme ei paluuta normaaliin koskaan tapahtunut. Pikkuhiljaa seksiä harrastettiin keskimäärin kerran kuussa, Timo kertoo.

Hän kertoo kyllä yrittäneensä pitää romantiikkaa. Oli ulkomaanmatkoja ja yhteisiä illallisia, ja Timo osallistui aktiivisesti kotitöihin.

– Suhde vaan kehittyi lasten tulon jälkeen sellaiseksi, että liki kaikista aloitteista tuli pakit ja se yksikin kerta vaikutti uhrautumiselta. Sitten alkoi se peli, jossa jo illan suussa vaimo aloitti pelaamaan, ettei joutuisi edes tilanteeseen, missä antaa pakit. ”Ai ai kun päätä särkee” tai ”mulla on aikainen herätys voi kun oon ihan naatti”.

Timon mukaan kumppani antoi ymmärtää, että aloitetta on turha edes tehdä.

Läheisyyden loppu

Lopulta Timo kyllästyi ja yritti ottaa asian puheeksi hyvässä hengessä.

– Sanoin, että minä kaipaisin paljon enemmän läheisyyttä ja seksiä kuin kerran kuussa. Lyhyen vaivautuneen keskustelun jälkeen harrastimme illalla seksiä, mutta hyvin pian oli kuin koko keskustelua ei olisi käytykään. Muutaman keskustelukerran jälkeen totesin, että tämä meidän suhde ei oikein muistuta avioliittoa enää. Meillä ei ole mitään läheisyyttä ja eletään enemmänkin kuin kaverit.

Timo tarjosi kolmea vaihtoehtoa.

– Joko erotaan, yritetään vielä ja käydään mahdollisesti pariterapiassa tai sitten sovitaan, että kumpikin elää omaa elämäänsä ja hoitaa seksuaaliset tarpeensa itsekseen loukkaamatta toisiaan. Vastaus oli aina, että hän ei halua erota, että täytyy yrittää tehdä töitä suhteen hyväksi ja että ei hänellä ole mitään seksiä vastaan.

Torjunta väsytti

Torjutuksi tuleminen alkoi väsyttää eikä Timo enää jaksanut olla aloitteellinen.

– Yrittäessäni halata tai muuten huomioida vaimoani, hänen tapansa reagoida oli joko laittaa kädet kasaan suojaksi meidän väliimme samalla kun hän jäykistyi ikään kuin ottamaan iskuja vastaan. Toinen tapa reagoida oli sanoa jotakin loukkaavaa, kun huomasi minun lähestyvän samalla kun hän mittaili minua arvostellen päästä kantapäähän.

Riittävässä humalatilassa oma mies vaikutti kyllä kelpaavan.

– Ainoat seksikerrat 3–4 kertaa vuodessa olivat kun hän tuli jostakin työ- tms. illanvietosta viiniä nauttineena tai meillä oli ollut vieraita, joiden kanssa oli nautittu alkoholia. Tällöin hän ilmaisi aamuyöstä halunsa tilanteessa, jossa normaalit ihmiset nukkuvat ja itsekin olin niin väsynyt tai ”viinissä”, että omalta osaltani homma loppui ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan.

Timo ei ole kokemustensa kanssa yksin. Jokin aikaa sitten kerroimme muun muassa tv-tähti Ulrika Jonssonista, jonka mukaan hänen miehensä ei suostunut useisiin vuosiin seksiin. Haluttomuus on yksi tyypillisimmistä seksiin liittyvistä pulmista.

”En voisi kuvitella käyväni maksullisissa”

Yhdessä vaiheessa Timo kokeili hakea romantiikkaa avioliiton ulkopuolelta, mutta se ei oikein luonnistunut.

– Olen ujo ja introvertti ja mielestäni seksiin kuuluvat kiintymys ja tunteet mukaan. En voi kuvitella käyväni maksullisissa naisissa vain fyysisen tyydytyksen vuoksi. Toisaalta ulkopuolisen rakkaussuhteen aloittaminen avioliiton aikana ei kuulu omaan arvomaailmaani. Olemme kohta olleet 30 vuotta naimisissa ja ainakin minä viimeiset viisi vuotta siis täysin selibaatissa.

Vaimon menoista Timo ei tiedä.

– Ehkä hän käy vieraissa tai ehkä hän ei kaipaa seksiä eikä läheisyyttä ja on tyytyväinen. Se mikä on jäljellä, on ainainen arvostelu ja valitus, teki mitä tahansa tai sanoi mitä tahansa.

Timo ei kykene ajattelemaan uutta suhdetta, ei edes eroa.

– Muutama vuosi sitten mietin vielä, että meillä kummallakin voisi olla mahdollisuus löytää uusi rakkaus ja onni tahoillamme. Nyt olen kypsynyt ajatukseen siitä, että naiset ja romantiikka ovat minun osaltani historiaa. Itsetunnosta, arvokkuudesta ja miehisyydestä ei ole enää mitään jäljellä. Kun keskitän ajatukset ja voimavarat työhön ja harrastuksiin, energiaa riittää jotenkin tasapainoiseen elämään.

