45-vuotias mies sopi seksitreffit netissä – hotellihuoneessa kävi ilmi todellinen yllätys

Miehet paljastavat IS:n seksikyselyssä, mikä seksissä on eniten yllättänyt.

– Naisen ulkonäkö ja olemus eivät kerro ollenkaan siitä, millaista seksiä nainen haluaa.

Näin kertoo 25-vuotias mies huomanneensa, kun kysyimme IS:n seksikyselyssä, mikä seksissä on eniten yllättänyt – ylipäätään tai tietyn seksikerran aikana.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Aiemmin kerroimme naisten kokemuksista, ja näin samaan kysymykseen vastasivat miehet.

Tämä seksissä on yllättänyt miehet

”Miten paljon seksi antaa boostia ja hyvää mieltä ihan arkielämään! Ikään kuin saisin seksin kautta jonkin tarkoituksen tai elämänjanon ja halun yrittää enemmän ihan arjessa. Kai sitä niin odottaa seuraavaa kertaa...” Mies, 44

”Eniten on yllättänyt se, että tunteilla ja seksillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. On ihan turha kenenkään väittää, että seksiä ei voi harrastaa, jos ei ole rakastunut. Kyllä voi, ja tunteiden puuttuminen pelistä vapauttaa seksin harrastamista valtavasti. Toki, jos mukana on vielä tunteet, niin sitten ollaan jo niin sanotusti nextillä levelillä. Enkä suosittele yhden illan juttuja, jos niitä ei todella halua. Parasta on, kun on vakiokumppani – ihan jo tautienkin kannalta.” Mies, 52

37-vuotias mies kertoo yllättyneensä eniten siitä, miten tärkeää henkinen yhteys on seksissä.­

”Se, että seksistä nauttii eniten parisuhteessa – kun joskus kuvittelin, että asia on päinvastoin.” Mies, 35

”Se, miten tärkeää on tunne. Seksi tarvitsee tunne-elementin. Seksikästäkään naista ei välttämättä halua, jos mukana ei ole henkistä yhteyttä.” Mies, 37

”Olen yllättynyt ja harmissani siitä, että on ihmisiä, jotka suhteen alussa ovat innostuneita kokeilemaan ja myös puhuvat siihen suuntaan. Sitten kun aikaa kuluu, todellisuus tulee esiin, eikä enää kokeillakaan mitään uutta. Ja kun koettaa kysellä, olisiko toisella jotain, mitä hän haluaisi kokeilla, mitään ei keksitä. Tylsää. En ihmettele, miksi niin paljon juostaan vieraissa.” Mies, 37

”Kirjastonhoitaja” paljastui miestennielijäksi

”Yllättävintä on ollut, kun siveellinen, kiltti, eleetön ’kirjastonhoitaja’ on paljastunut hirmuiseksi miestennielijäksi ja aika pornoksi – ja kun reteän itsetietoinen, kaunis ja seksikäs nainen onkin lopulta kovin epävarma itsetunnoltaan ja seksuaalisuudeltaan.” Mies, 54

”Eniten yllätti, kun sovin seksitreffit netissä erään hieman itseäni vanhemman naisen kanssa. Hotellihuoneessa tajusin hänen olevan kaverini äiti...” Mies, 45

”Kuinka kimppakiva onkin niin yleistä, ja kaikki sitä tekevät. Tämä on helpottanut omia kokeiluja, kun aina löytyy joku mukaan.” Mies, 36

”Se, kuinka kovaa toinen halusi piiskaa ja sitomista. Tein alkuyllätyksen jälkeen työtä käskettyä.” Mies, 53

”Oma fetissini ei olekaan muille ihmisille mikään negatiivinen juttu – vain omalle puolisolleni. Samoin myös se, että seksi toisen miehen kanssa olikin yllättävän mahtavaa.” Mies, 44

” Itäsuomalaiset naiset tekevät sitä paljon useammin ja voimakkaammin kuin länsisuomalaiset.

”Se yllätti eniten, kun alkuvaiheessa (yli 16 vuotta sitten) nykyisen avovaimoni kanssa seksiä harrastaessa hän squirttasi. Tätä ei ole tapahtunut ennen eikä jälkeen, vaan vain sen yhden kerran.” Mies, 58

”Olen teini-ikäisestä asti pukeutunut satunnaisesti salaa naiseksi, mutta se on yllättänyt, että tuo puoli minussa on selkeästi voimistunut nyt keski-iässä. Nykyään haaveilen selkeästi enemmän siitä, että saisin ’naisena’ harrastaa seksiä miehen kanssa.” Mies, 43

”Eniten yllättää aina se, kun monet alkavat itkeä tai pahimmillaan parkua orgasminsa jälkeen. Todella monella naisella on patoutuneita tunteita, ja yleensä se on onnen tunne – mutta miehenä sitä vain ei opi ymmärtämään. Itäsuomalaiset naiset tekevät sitä paljon useammin ja voimakkaammin kuin länsisuomalaiset. Ihan paras kiitos kuitenkin minulle miehenä naiselta.” Mies, 55

”Naiset haluavat ihan toisenlaista seksiä kuin koulussa opetettiin”

”Eniten on yllättänyt, että naiset haluavat niin rajua seksiä. Ihan toisenlaista kuin koulussa opetettiin, että pitää kuulemma olla hellä ja edetä varovaisesti.” Mies, 34

”Se, kun löysin täydellisen seksikumppanin. Kokemus oli aivan omaa luokkaansa, kaikki oli täydellistä.” Mies, 37

”Se, kun 46-vuotiaana huomasin ensimmäisen kerran, että pystyn samalla erektiolla tulemaan kahdesti.” Mies, 46

” Tuntui, että henki salpaantui ja kiemurtelin kumppanini päällä.

”Olen huomannut, miten omalta osaltani tarvitsen lähempää yhteyttä toiseen, jotta voin laueta.” Mies, 30

”Se on yllättänyt, kun nainen kastuu erittäin paljon. Niin, että sitä suorastaan roiskuu hommien aikana.” Mies, 37

”Kuinka mieskin voi saada useita orgasmin kaltaisia tuntemuksia peräjälkeen esimerkiksi suuseksiä saadessa.” Mies, 43

”Se, kun vaimo suostui kokeilemaan peppuseksiä ja piti siitä niin paljon, että laukesi lähes heti.” Mies, 40

–Se on yllättänyt, kuinka monta kertaa nainen voi seksin aikana laueta, sanoo 25-vuotias mies.­

”Ensimmäinen oma voimakas orgasmini yllätti. Tuntui, että henki salpaantui ja kiemurtelin kumppanini päällä.” Mies, 33

”Se on yllättänyt, kuinka monta kertaa nainen voi seksin aikana laueta.” Mies, 25

”Olen yllättynyt siitä, kuinka nopeasti tutustumisesta naisilta voi saada seksiä. Puolen tunnin deitin jälkeen ollaan jo lakanoissa.” Mies, 77

”Se, kuinka suuren nautinnon voi saada, kun itse antaa anaalia. Aivan käsittämätöntä, kuin jatkuvaa orgasmia ja ylikin, lähes tajun menetykseen.” Mies, 50

”Vanhassa vara parempi”

”Se on yllättänyt, että vanhassa vara parempi. Eli estottomuus ja heittäytyminen on ihailtavaa +50-vuotiailla naisilla.” Mies, 48

”Seksi on ehdottomasti parantunut vanhetessa, ja nyt olemme kuin teinit ennen muinoin.” Mies, 55

” Lähinnä yllättää se, että homma paranee koko ajan.

”Se on yllättänyt, että en millään jaksa esileikin jälkeen yli 10 minuutin rakastelua. Ei vain mielenkiinto riitä.” Mies, 41

”Eniten on yllättänyt naisten erilaisuus. Paras seksikumppanini on ollut 21 vuotta minua vanhempi, itse olen 46, ja hän 67.” Mies, 46

”Se, että kykyni on säilynyt, vaikka ikää on kertynyt. Kunto ja terveys ovat kunnossa.” Mies, 57

”Se on yllättänyt, että vanhetessa halut vähenevät, ja on vaikea kiihottaa itseä. Ja että seksi ei tunnu enää yhtä hyvältä.” Mies, 41

”Seniori-ikäisenä olen pystynyt pitkäkestoiseen seksiin, ja joskus tuntuu, että seksi paranee, kun ikää tulee lisää.” Mies, 70

”Lähinnä yllättää se, että homma paranee koko ajan, ja edelleen kipinöi!” Mies, 57

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.