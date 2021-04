Naiset paljastavat, mikä seksissä todella on vuosien varrella yllättänyt – nainen, 45: ”Noin 7 vuotta sitten tapahtui jokin vapautuminen”

Naiset avautuivat kokemuksistaan ja havainnoistaan IS:n seksikyselyssä.

Seksin suhteen kaikki yllätykset eivät tapahdu parikymppisenä, vaan esimerkiksi jotkut mieltymykset saattavat tulla ilmi vasta aikuisemmalla iällä.

Seksimieltymykset voivat myös vaihdella jopa odottamattomalla tavalla eri elämäntilanteissa.

– Seksuaalisuus ei ole muusta elämästä eristetty osa-alue vaan siihen vaikuttaa kaikki, mitä meille tapahtuu. Siksi seksuaaliset mieltymykset, niin suosikit kuin inhokit, voivat muuttua paljonkin vuosien varrella. Päteehän sama syömiseenkin – harva mieltää samat asiat herkuikseen 15- ja 55-vuotiaana, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen kertoi aiemmassa jutussamme.

Joskus täydellinen yllätys voi seurata myös kumppanin vaihtumisesta.

– Seksuaalisen yhteensopivuuden merkitystä ei kannata vähätellä, vaikka kanssasi seksuaalisuudeltaan symmetristä olentoa ei olekaan olemassa, Tanskanen sanoi.

Kysyimme IS:n seksikyselyssä, mikä seksissä on eniten yllättänyt – ylipäätään tai tietyn seksikerran aikana.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Näin vastasivat naiset:

”Eniten olen yllättynyt siitä, miten erilaisia miehet ovat sängyssä: seksitavat, anatomia, äänet, haju, maku, halu, mieltymykset, ja niin edelleen. Luulin, että kaikki seksi on aika lailla samanlaista kuin 2000-luvun perusleffoissa näkee, mutta irtosuhteiden kautta olen oppinut, että on niin suuria eroja, että homma menee laidasta laitaan.” Nainen, 31

”Noin seitsemän vuotta sitten tapahtui jokin vapautuminen. Tutustuin eri fetisseihin ja bdsm:ään, mikä oli itselleni pohdiskelun paikka ja vapautti ajatuksiani ja suhtautumistani. Vaikka en itse tunne kaikkiin juttuihin vetoa eikä kaikki kiihota, niin on erittäin kiinnostavaa miettiä ihmisten seksuaalisuutta ja sen monipuolisuutta. Seksuaalisuus on todella mielenkiintoista! Toivottavasti jossain vaiheessa myös vielä opiskelen aihetta tarkemmin ja laajemmin.” Nainen, 45

”Se, että seksi ja halut todellakin muuttuvat elämän aikana. Olen aina pitänyt itseäni todella seksikkäänä ja seksiä tarvitsevana henkilönä – mutta lasten ja stressin takia haluni ovat kiven alla. Niitä joutuu välillä todella houkuttelemaan esiin.” Nainen, 32

”Miehen haluttomuus on ollut yllätys. Aina puhutaan vain siitä, miten miehet ajattelevat ja haluavat seksiä koko ajan, ja naiset ovat muka niitä, jotka aina ’pihtaavat’.” Nainen, 29

”Kun olimme olleet mieheni kanssa yhdessä 15 vuotta, jouduimme puhumaan suhteemme jatkosta. Rakastimme toisiamme, mutta jokin kipinä oli hukassa. Tällöin puhuimme fantasioistamme ja haluistamme ensimmäistä kertaa, ja näin kipinä syttyi uudelleen. On ollut mahtavaa huomata, miten oman miehen näkeminen vieraan naisen kanssa onkin ollut kiihottava näky – samoin kuin miehestäni on ollut kiihottavaa nähdä minut vieraan miehen kanssa.” Nainen, 38

Vaihtamalla paranee?

”Minulla oli monen vuoden ajan sama seksikumppani. Tuota ennen aiemmat seksikokemukseni olivat käytännössä yhden tai kahden illan juttuja, joissa ei ehtinyt muodostua hyvään seksiin vaadittavaa luottamusta. Kun sitten harrastin seksiä uuden ihmisen kanssa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, huomasin, kuinka hän otti minut huomioon seksin aikana aivan eri tavalla – ja seksi oli paljon parempaa kuin olin aiemmin edes uskaltanut ajatella. Vaihtamalla paranee?” Nainen, 26

–Harrastin seksiä naisen kanssa, ja koko käsitykseni seksuaalisuudestani muuttui täysin, kertoo 25-vuotias nainen.­

”Se on yllättänyt, että seksi voi olla niin nautinnollista. Pitkän parisuhteen jälkeen alkanut uusi elämä uuden kumppanin kanssa on tuonut uusia ulottuvuuksia myös seksielämään. Ymmärrän nyt, että kaikki kumppanit eivät ole keskenään yhtä yhteensopivia kuin toiset. Joskus se vain vaihtamalla paranee kuin yö ja päivä.” Nainen, 45

”Eniten on yllättänyt oma vapautumiseni seksin suhteen pitkän ihmissuhteen päätyttyä. On kuin olisin saanut luvan elää uudelleen, nauttia ja olla nainen uudelleen. Olen myös löytänyt itsevarmuuteni oman kehoni ja seksuaalisuuteni suhteen nyt, kun olen vapaa nauttimaan seksistä aivan uudella tavalla.” Nainen, 39

”Se, että olen lesbo. Miesten kanssa seksi oli aina vain hyvin epämiellyttävää ja pettymys. Sitten harrastin seksiä naisen kanssa – ja koko käsitykseni seksuaalisuudestani muuttui täysin.” Nainen, 25

”Se, että peniksiä on niin erilaisia, ja jos penis on vääränkokoinen itselle – eli liian iso tai liian pieni – seksi ei tunnu hyvältä. Eli vain kokeilemalla tietää, kuka on oikea ihminen rinnalle. Kaikki eivät ole.” Nainen, 38

”Miten seksin laatu voi vaihdella mahtavasta siihen, että melkein itkee, kun se oli niin huonoa.” Nainen, 22

”Kun itselleni kävi niin ensimmäisen kerran, olin todella hämmentynyt”

”Se on yllättänyt, että toisen kumppanin kanssa en saavuttanut koskaan orgasmia yhdynnän aikana, mutta toisen kanssa saan orgasmin joka ikinen kerta.” Nainen, 23

”Miten helppoa orgasmin saaminen sitten kuitenkin on. Nuorempana en saanut ikinä ja nykyään saan lähes joka kerta. Tähän on varmasti vaikuttanut iän tuoma itsevarmuus ja luotto kumppaniin, joka on äärimmäisen huomioiva ja varmistaa aina, että minä tulen ennen häntä.” Nainen, 33

”En tiennyt naisen ejakuloinnista. Silloin kun itselleni kävi niin ensimmäisen kerran, olin todella hämmentynyt.” Nainen, 28

”Ne kerrat kun olen onnistunut antautumaan nautinnolle aivan täysin ovat olleet tajunnanräjäyttäviä kokemuksia. Mieskin on ollut onnellinen silloin. Jotkin tietyt uudet asennot ovat joskus yllättäneet, kuinka hyvältä ne ovat tuntuneet. Ja myös se, kun tilasin ensimmäisen kerran seksileluja, että miten kivaa niiden kanssa on sen jälkeen ollut.” Nainen, 32

32-vuotias nainen kertoo huomanneensa, että tarvitsee tunteen mukaan, jotta nauttii seksistä.­

”Se on yllättänyt, etten saa mitään irti irtosuhteista. Ajattelin niiden olevan jees juttu, kun pidän kuitenkin paljon seksistä, mutta selvästi tarvitsen siihen sen tunteen mukaan.” Nainen, 32

”En tarvitse mitään tunnetta siihen, että pystyn harrastamaan seksiä vaikka uppo-oudon kanssa. Pelkkä halu riittää.” Nainen, 46

”Olisinpa tiennyt tämän nuorempana”

”Eniten olen yllättynyt siitä, miten rentoa ja hauskaa seksi on, kun vanhenee. Nyt se ilo taas löytyy sitten villien nuoruusvuosien. Vaihdevuosihelvetti mielialavaihteluineen alkaa jäädä taakse, kiitos hormonikorvaushoidon, ja nyt on aika taas nauttia.” Nainen, 52

”Niin kliseistä mutta totta: seksi paranee iän myötä! Yllättävänä juttuna on tullut se, kun olen oppinut squirttaamaan.” Nainen, 36

”Se, että löysin 67-vuotiaana parhaan seksikumppanin koko elämäni aikana. Opin seksistä aivan uusia asioita.” Nainen, 68

”Eniten on yllättänyt se, että vielä 15 avioliittovuoden jälkeenkin jaksan syttyä kumppanista.” Nainen, 40

”Ylipäätään se, miten paljon vapautuneempi sitä on näin varttuneemmalla iällä. Kunpa olisin tiennyt ja uskaltanut kaiken tämän nuorempana. Olisin voinut nauttia seksistä paljon, paljon enemmän.” Nainen, 36

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.