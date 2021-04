Eriävät näkemykset uskollisuudesta kuumensivat tunteita Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa. Mustasukkaisuus on tuttu tunne myös terapiavastaanotolla, pariterapeutti kertoo.

Maajussille Morsian maailmalla -ohjelmassa torstaina nähtävä keskustelu morsianta etsivän Mustafan, 42, ja Sannan, 49, välillä kuumensi Ilta-Sanomien lukijoiden tunteita siitä, millainen ajanvietto vastakkaisen sukupuolen kanssa on parisuhteessa ok.

Mustafa on kertonut jo aiemmin Sannalle toivovansa kumppaninsa olevan mustasukkainen. Keskustelun aikana selviää, ettei Mustafa haluaisi tulevan morsiamensa viettävän aikaa toisten miesten kanssa.

Sanna puolestaan voisi lähteä toisten miesten kanssa lomamatkalle. Hän myös kertoo saunovansa välillä homokavereidensa kanssa. Mustafa ei ymmärrä ollenkaan, miksi Sanna haluaisi viettää aikaa toisten miesten kanssa, vaikka nämä olisivat hänen ystäviään.

Monet kommentoijat ovat olleet Sannan kanssa yhtä mieltä siitä, ettei parisuhteen tulisi tietenkään rajata elämästä ystäväkontakteja.

” Se, että tapaa ystäviä, ei tarkoita että he olisivat etusijalla. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia. Jos puolisolta pitää kieltää ystäväkontaktit, olit mitä sukupuolta tahansa, se ei ole terve parisuhde millään muotoa, nimimerkki Uwu kirjoittaa.

– Onhan ihmisillä ystäviä jo ennen vakiintunutta parisuhdetta. Pitääkö nämä ihmiset poistaa ystävistä, mikäli he ovat toista sukupuolta. En ole hypännyt ”kaikkien” kanssa sänkyyn ennen avioliittoa, miksi tekisin sen nytkään, nimimerkki Ymmärtämätön ihmettelee.

– On kyllä hullu ajatustapa, että kaikki vastakkaisen sukupuolen kanssa olevat tekemiset, kaverisuhteet ja ystävyyssuhteet liittyisi seksiin. Jos semmoista epäilee toisesta, niin ilmeisesti epäilijä itse ajattelee kaikista vastakkaisen sukupuolen edustajista sillä tavoin. Ehkä ei kannata parisuhteeseen lähteä, jos ei toiseen luota, eikä itsekään ole luotettava. Paras tapa päästä kumppanista eroon on omistushalu ja mustasukkaisuus. Niitä ei kenenkään tarvitse sietää, eikä epäluottamusta, nimimerkki Jusali sanoo.

Mustafa maalaili keskustelussa skenaariota, jossa Sanna saatettaisiin esimerkiksi huumata, jos tämä lähtisi toisten miesten kanssa lomamatkalle.­

Monet ovat kuitenkin puolustaneet kärkkäästi Mustafan kantaa siitä, ettei vastakkaisen sukupuolen kanssa matkustelu tai saunominen kuulu parisuhteeseen.

– Ei parisuhteeseen kuulu hengata miespuolisten kavereiden kanssa, saunomisesta puhumattakaan. Kyllä puoliso kuuluu olla etusijalla eikä mieskaverit. Sama myös toiste päin. En voisi hyväksyä jos aviopuolisoni tekisi samoin, Mari kirjoittaa.

” Ohhoh, onpas morsianehdokkaalla outo asenne. En minä ainakaan hyväksyisi, että mun mies saunoisi toisten naisten kanssa tai itse saunoisin muiden miesten kanssa, kommentoi puolestaan Susanna.

– Ei moni suomalainen mieskään tuollaista touhua katselisi, ei sitä turkkilaisuuden piikkiin tarvitse laittaa.

– Parisuhteeseen ei kannata lähteä, ellei sen vertaa kykene ottamaan huomioon kumppaninsa tunteita itsekeskeisyydeltään ja oikeuksiltaan. Ystävyys on eri asia kuin miesporukoissa saunominen ja reissailu.

Sanna on ohjelmassa yksi Mustafan morsianehdokkaista.­

Mustasukkaisuus on ymmärrettävä tunne, jonka taustalta löytyy usein epävarmuutta itsestä tai toisesta, sekä ihan puhdasta menettämisen pelkoa, erityistason seksuaaliterapeutti ja pariterapeutti Jonna Räisänen kertoo. Teema on hänelle terapiavastaanotolta tuttu.

– Kun jokin aihe itsessään herättää tunteita, omaa näkökulmaa lähdetään usein puolustamaan voimakkaasti. Silloin toisen näkökulman tai ajatusten kuuleminen aiheesta voi olla hankalaa, Räisänen kertoo IS:lle.

– Mustasukkaisuus on itsessään kuitenkin täysin normaali tunnekokemus. Oleellista on, pystyykö kumppanille sanoittamaan ääneen, mitä siellä mustasukkaisuuden taustalla on? Onko vaikea luottaa itseensä, onko taustalla petetyksi tulemisen kokemuksia, liittyvätkö ajatukset vahvasti omiin arvoihin?

Myös kulttuuri, arvot ja ihanteet vaikuttavat, miten olemme oppineet suhtautumaan eri asioihin.

” Jos mustasukkaisuus näyttäytyy niin, että lähdetään kieltämään toista tai rajoittamaan esimerkiksi ystäväpiiriä, voi toinen kokea sen äärettömän loukkaavaksi. Ärtymys voi nousta siitä, että toinen ei luota, vaikkei olisi tehnyt mitään väärää, Räisänen selvittää.

Huolestuttavana Räisänen pitääkin tilanteita, jossa omia mustasukkaisuuden tunteita ei olla pystytty käsittelemään. Tällöin mustasukkaisuus saattaa näyttäytyä toisen tekemisten rajoittamisena.

– Sillä ikään kuin tuodaan turvan tunnetta omille tunteille. Tämä ei kuitenkaan auta, sillä aina tulee uusia tilanteita, joissa mustasukkaisuus nostaa päätään.

Kuinka mustasukkaisuuden tunteista tulisi sitten keskustella?

Räisänen huomauttaa, että mustasukkaisuudesta puhuttaessa on tärkeää ensinnäkin avata, mitä termillä oikeastaan tarkoitetaan: Kukaan tuskin haluaa, että kumppani rajoittaisi omaa elämää tai määräilisi, ketä saa ja ei saa tavata.

Mustasukkaisuuden toivominen kumppanilta voi liittyä merkityksellisyyden tunteeseen: Jos toista ei kiinnosta, missä menen tai kenen kanssa liikun, välittääkö hän minusta ollenkaan?

Tärkeää on määritellä myös omat ja parisuhteen rajat, Räisänen muistuttaa. Toisille saunassa käyminen vastakkaisen sukupuolen kanssa voi olla vain saunomista, toiselle alastomuuteen liittyy aina intiimiyttä.

Olennaiseksi Räisänen mainitsee myös sen, että mustasukkainen osapuoli pystyisi sanoittamaan tunteitaan, ajatuksiaan, muistojaan ja kokemuksiaan mustasukkaisuuden takana.

– Usein epävarmuuksien tai pelkojen sanoittaminen kumppanille herättää toisessa herkemmin empatiaa toista kohtaan. Silloin on helpompi ymmärtää, miksi jokin tilanne aiheuttaa ahdistusta tai vaikka raivon tunteita. Esimerkiksi, että ”koen epävarmuutta, kun käyt saunassa miespuolisen tai naispuolisen ystäväsi kanssa.”