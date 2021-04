Jenna tarttui salaa miehensä puhelimeen ja se muutti kaiken – koko totuus kaksoiselämästä paljastui karulla tavalla kuukausia myöhemmin

”Pettäminen tuskin ikinä unohtuu kokonaan, mutta sen kanssa on opeteltu elämään”, Jenna sanoo.

Pikkuhiljaa Jenna alkoi huomata muutoksia puolisonsa käytöksessä. Toiselle paikkakunnalle opiskelujen perässä muuttanut mies oli ilmeisesti alkanut saada uudenlaista huomiota.

– Hän käyttäytyi hyvin ylimielisesti ja liian itsevarmasti, Jenna kuvailee.

Oikeastaan mies oli muuttunut ihan eri ihmiseksi.

Jenna oli ollut puolisonsa kanssa yhdessä neljä vuotta, kun mies muutti toiseen kaupunkiin. Kun Jenna vieraili miehensä luona, he viettivät aikaa lähinnä kahdestaan. Opiskelukavereiden kanssa mies ei kuulemma jaksanut viettää aikaa, sillä he olivat reilusti nuorempia.

– Joululomalle tultaessa huomasin, että hän viestitteli taukoamatta. Puhelin kulki mukana kaikkialle, jopa suihkuun. Otin asian puheeksi puolisoni kanssa, mutta hän kiisti kaiken.

Joulua vietettiin kummankin vanhempien luona ja viestittely vaan jatkui. Uutenavuotena he lähtivät matkalle etelään.

– Viestittely jatkui ja vaistoni sanoi, että nyt kaikki ei ole kunnossa.

Salasuhde paljastuu

Eräänä aamuna Jenna heräsi ennen puolisoaan. Hän ajatteli, että toisen viestejä ei ole oikein lukea, mutta jokin sai hänet tarttumaan puhelimeen.

Puoliso oli viestitellyt naispuolisen luokkakaverinsa kanssa ja ilmeni, että heillä oli jo syventynyt salasuhde.

– Loppuloma meni shokissa ja viimeisinä iltoina en pystynyt enää olemaan hiljaa. Kerroin puolisolleni, mitä olin nähnyt. Hän suuttui viestien lukemisesta ja oli sitä mieltä, että hän ei ole minua pettänyt, sillä viestittely ei ole pettämistä. Matkalta palattua hän häipyi samantien takaisin opiskelukaupunkiinsa ilman mitään selityksiä.

Muutaman kuukauden päästä mies palasi takaisin vannoen rakkauttaan.

– Kerroin, etten pysty enää luottamaan häneen ja sanoin, että yhteen palaaminen tulisi olemaan pitkä prosessi, jotta luottamus saadaan kuntoon. Sanoin myös, että uudelleen yrittäminen vaatii sitä, että hän pistää kaikki välit poikki toiseen naiseen.

Puoliso sanoi jo tehneensä sen ja kertoi, että toinen nainen ei merkinnyt mitään.

– Muutaman viikon päästä tästä lupasin antaa hänelle uuden mahdollisuuden ja hän lupasi, että tekee kaikkensa, jotta saamme luottamuksen takaisin.

Raskaus vahvisti pettämisen

Viikko ennen vappua Jenna lähti tyttökavereittensa kanssa ulkomaille lomailemaan. Sieltä hän meni suoraan puolisonsa luo. Kaikki ei ollut kohdallaan.

– Yritin saada totuutta irti, mutta sain lähinnä haukut niskaani, että olen liian mustasukkainen. Loppuviikonlopusta puolisoni käytös muuttui ahdistavammaksi ja hän kysyi minulta abortin hintaa sekä sitä, missä voisi tehdä sukupuolitautitestit. Menin ihan täydelliseen shokkiin ja kysyin, että onko suhde jatkunut ja onko toinen nainen raskaana.

Puoliso heitti kaiken vitsiksi ja kiisti asian.

– Lopuksi hän sanoi, ettei jaksa enää etäsuhdetta ja jätti minut.

Syksyllä Jenna sai tietää kavereiltaan, että hänen puolisolleen oli syntymässä alkuvuodesta lapsi.

– Tasan kahdeksan kuukautta siitä kun olin vieraillut puolisoni opiskelukaupungissa viimeistä kertaa.

” Pahimmalta tuntuu, että ihminen, johon olen luottanut, pystyy pettämään ja valehtelemaan asiasta.

Ystäväpiiri jakautui

Yhteisille ystäville puoliso käänsi Jennan mukaan asian niin, että hän oli eronnut Jennasta jo alkukeväästä.

Ystäväpiiri jakautui kahteen. Osa ystävistä uskoi Jennaa, osa hänen puolisoa.

Jälkipyykissä Jenna menetti ystäviä sekä puolison perheen, jonka kanssa hän oli ollut hyvissä väleissä.

– Aluksi tuntui hirveältä, että osa ystävistäni kääntyi minua vastaan, vaikka olin itse tullut petetyksi. Tuntui raastavalta kuulla, kuinka osa ystävistäni tai ihmisistä, joita olin pitänyt ystävinäni, juoruilivat selän takana eivätkä puhuneet tapahtuneesta kanssani lainkaan.

Perheen tuki tärkeää

Pettämisestä yli pääseminen ei ole ollut helppoa.

– Pettämisen aikoihin kärsin unettomuudesta, sain paniikkikohtauksia, en pystynyt keskittymään kunnolla töihin ja koin sellaista ahdistusta, jota on vaikea pukea sanoiksi. Kaikki se pettymys, hylätyksi tuleminen ja valehtelu tuntui ylitsepääsemättömältä siinä tilanteessa.

Jenna syytti myös itseään valinnoista. Siitä, että hän oli psyykannut itsensä luottamaan uudelleen. Ajatellut, että jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden virheen jälkeen.

Onneksi lähimmiltä ystäviltä ja perheeltä tuli tukea. Heille Jenna pystyi kertomaan kaikesta uudelleen ja uudelleen. Vaikka omille vanhemmille pettämisestä kertominen tuntui nöyryyttävältä, oli sekin lopulta helpottavaa.

– Lopulta kun en halunnut enkä jaksanut enää kuormittaa lähimmäisiäni, hain apua terapeutilta. Terapia tuntui helpottavalta ja antoi erilaista perspektiiviä asioiden ja tunteiden käsittelyyn.

Jenna sai myös neuvoja siihen, miten elämää voi puolison uskottomuuden jälkeen jatkaa. Terapia jatkuu yhä.

Jenna on etsinyt apua itsetutkiskeluun kirjallisuudesta, joogasta sekä mindfulnessista. Kuvituskuva.­

Arvet, joita yhä hoidetaan

Vertaistuki on antanut Jennalle voimaa päästä yli vaikeimmista hetkistä. On ollut arvokasta kuulla muiden kokemuksista sekä nähdä muista ihmisistä, että tapahtuneesta on mahdollista päästä yli, ja että onnellisuus voi löytyä ikävienkin kokemusten jälkeenkin.

Uusi harrastus ja sitä kautta saadut uudet tuttavuudet ovat myös antaneet uutta positiivista ajateltavaa ja parantaneet oloa.

Pettäminen on jättänyt arvet, joita edelleen hoidetaan.

– Petetyksi tuleminen tuntuu yhä häpeälliseltä ja välillä ahdistavalta. Pahimmalta tuntuu, että ihminen, johon olen luottanut, pystyy pettämään ja valehtelemaan asiasta. Pettäminen tuskin ikinä unohtuu kokonaan, mutta sen kanssa on opeteltu elämään.

Haastateltavan nimi on muutettu. Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 29.10.2019.