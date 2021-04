Jenny Rostain jäi äkillisessä erossa ilman kotia. Ystävä onneksi auttoi tragedian läpi, syötti ja hoivasi.

”Parisuhteeni edellisen kumppanini Tommi Kovasen kanssa päättyi muutama vuosi sitten niin, että minut jätettiin. Muihinkin suhteisiini miesten kanssa on liittynyt tragediaa. Koska olen itse aikoinaan pettänyt ja jättänyt, ymmärrän parisuhteen ikävien tilanteiden psykologian ja inhimillisyyden. Silti ne ovat kovia kokemuksia.

Välitön reaktioni yllättävään eroon oli epäusko. Tuntui kuin matto olisi vedetty jalkojen alta. Koko pohja arjelta ja haaveilta, joita olimme yhdessä kumppanini kanssa rakentaneet, hävisi yhdessä päivässä. Ripustauduin toivoon, että toinen tulisi järkiinsä, mutta eihän niin tapahdu, kun toinen on vakaasti päättänyt erosta.

Jäin tyhjän päälle. Minulla ei ollut kotia. Koska olen ollut parisuhteissa sellainen, että olen viettänyt eniten aikaa puolisoni kanssa, ystäväpiirikin oli supistunut. Onneksi ystäväni Tuija otti minut luokseen asumaan, kunnes löysin oman kodin. Hän piti minut hengissä, syötti ja hoiti. Sain tukea myös terapiasta ja muutamalta tärkeältä ystävältä.

–Olen oppinut kääntämään tuskan, menetyksen ja tragedian opiksi, Jenny Rostain sanoo.­

Voi kestää kauan, että eron todelliset syyt selviävät. Jos toinen haluaa erota tai on pettänyt, niin totuus on, ettei suhde ole voinut hyvin. Jotain on ehkä salattu ja piiloteltu kauankin, eikä sitä ole uskallettu kertoa, koska on pelätty toisen reaktiota. Se on inhimillistä. Oma kuva suhteesta voi olla päinvastainen. Ihmiset ovat sokeita todellisuudelle. Kestää aikaa hyväksyä tapahtunut ja nähdä, mitkä asiat suhteessa ovat olleet rikki ja mitkä asiat eivät ole olleet terveitä kummankaan kannalta.

Itselleni oli traagista tuntea, että menetän sen rakkauden kokemuksen, joka minulle oli usean vuoden aikana rakentunut. Aivan kuin se ei olisi ollut totta, koska nyt oli paljastunut muuta. Sittemmin olen hyväksynyt, että sillä hetkellä kokemukseni oli totta, eikä sitä voi viedä minulta pois. Hyvät muistot eivät ole vähemmän arvokkaita, vaikka kävi näin.

Tällä hetkellä minulle on ensisijaisen arvokasta se, että ihminen, jota tapailen, on minulle rehellinen omasta elämäntilanteestaan. Avoimuus on hienoin lahja, mitä voimme antaa toisillemme. Kipeistäkin asioista on puhuttava, koska se syventää suhdetta. Mikään muu ei syvennä suhdetta niin paljon. Jos ei pysty olemaan avoin, suhteesta pyristelee irti ennemmin tai myöhemmin, koska on huono olla.

–Muille jätetyksi tulleille haluan sanoa, että uskon tulevaisuudessa odottavan vielä suurempia seikkailuja ja syvempiä kokemuksia ihmissuhteista, Jenny Rostain sanoo.­

Muille jätetyksi tulleille haluan sanoa, että uskon tulevaisuudessa odottavan vielä suurempia seikkailuja ja syvempiä kokemuksia ihmissuhteista. Itse olen itkenyt monen ihmisen elämän verran itkuja omassa elämässäni, mutta olen oppinut kääntämään tuskan, menetyksen ja tragedian opiksi. Ilman sitä ne ovat vain kivuliaita asioita, jotka painavat alas tulevissa ihmissuhteissa. Minulle on ollut esimerkiksi tärkeää opetella olemaan itseni kanssa, rakastamaan itseäni ja hyväksymään oma arvoni, etten enää etsi sitä muista ihmisistä.

Ex-kumppanini ovat löytäneet uudet puolisot ja elävät elämässään onnellista aikaa. Minä elän elämässäni elämäni onnellisinta aikaa nyt ilman kumppania. Jos rakastun, olen siitä kiitollinen.”

Jenny Rostain, kirjailija ja näyttelijä