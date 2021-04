Totuus baarituttavuudesta paljastui vasta aamupalapöydässä: ”Yksi nuoruuteni hävettävimpiä pohjanoteerauksia”

Suomalaiset paljastivat moraalittomimmat tekonsa.

Monet katumusta aiheuttaneet teot liittyvät seksiin tilanteessa, jossa vähintään toinen osapuoli on ollut varattu.­

Rehellisyys maan perii vai periikö?

Meistä jokainen on varmasti tehnyt jotain, joka on alkanut kaduttaa myöhemmin. Osa on saattanut sortua myös tekoihin, jotka ovat loukanneet toisia ihmisiä.

Toisen satuttaminen aiheuttaa meille usein suurimpia moraalisia tuskia. Teon tunnustaminen saattaa kuitenkin helpottaa tunnontuskia.

Suomalaiset ovat paljastaneet Vauva.fi-keskustelupalstalla moraalittomimmat tekonsa. Kokosimme yhteen paljastuksia.

”Hänen liittonsa ei ollut hyvä”

– Varattu mies otti minuun yhteyttä ja pidettiin suhdetta yllä noin 3 kuukautta ennen kuin hän jätti sitten vaimonsa. En ole siitä ylpeä, mutta olemme onnellisia yhdessä. Hänen liittonsa ei ollut hyvä eikä onnellinen.

Poikaystävän puhelin houkutti liikaa

– Ratsasin joskus poikaystävän (nyt jo ex) puhelimen ja selvitin jälkikäteen ne numerot. Nuorena varastellut kaupoista ja rahaa vanhemmilta/sukulaisilta. Ensimmäinen taitaa olla se moraaliton ja muut ihan rikoskamaa.

”Olen hyödyntänyt ulkonäköäni ja seksikkyyttäni”

– Puhun aina silloin tällöin ihmisistä pahaa heidän selkiensä takana. En varsinaisesti valehtele, mutta joskus vähän käytän värikynää. Valehtelen melko usein, yleensä ihan turhista pikkujutuista. Olen hyödyntänyt ulkonäköäni ja seksikkyyttä edetäkseni elämässä. Lupaan ummet ja lammet, mutta ikinä en niitä lupauksia jaksa kuitenkaan pitää, eikä ole missään vaiheessa ollut tarkoituskaan.

”Onneksi en kertonut sitä”

– Pussailin ensirakkauteni kanssa, vaikka olin jo varattu toiselle. Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, mietin että onneksi en kertonut siitä, koska eroon se olisi johtanut. Elämäni rakkaus on tämä nykyinen.

”Ajattelin jatkaa”

– Harrastan ystävien luona lokkeilua eli menen juttelemaan ja viettämään aikaa vaan ilmaisen ruuan takia ja esitän kiinnostunutta. Osaan kyllä olla myös ystävällinen, mutta syynä ovat säästöt pankkitilille. Ajattelin jatkaa, vaikka tämä saattaakin olla moraalitonta. Nyt ikävä kyllä koronaviruksen aikaan ei ole voinut nähdä tuttuja.

”Aamulla oli morkkis”

– Tapailimme mieheni kanssa lähes vuoden, ennen kuin aloimme virallisesti seurustelemaan. Sanotaan häntä nyt vaikka Matiksi. Minulla oli tuona aikana paljon epävarmuutta suhteestamme, ja kävinkin sitten erään toisen miehen kanssa muutaman kerran treffeillä. Suutelimme, mutta ei mitään enempää, ei ollut seksiä. En koskaan kertonut Matille tästä.

Kerran olimme kaupungilla syömässä tämän treffimiehen kanssa, istuimme kesäiltaa puistossa iltamyöhään asti. Kävellessäni kotiin keskiyöllä soitin Matille, että onko jo nukkumassa, saanko tulla viereen. Ja hänen kainaloon nukahdin sitten mukavan toisen miehen kanssa vietetyn treffi-illan päätteeksi.

Aamulla oli niin morkkis siitä toisen miehen tapailusta kun Matin vierestä heräsin, että lopetin sen treffailun siihen paikkaan.

”Totuuden paljastuttua olin jo koukussa”

– Tapailin varattua miestä usean vuoden ajan. Tulin alussa harhaan johdetuksi, mies väitti olevansa eronnut. Totuuden paljastuttua olin jo koukussa. Loppujen lopuksi taisin tuon parin kannalta tehdä hyvän teon: mies pysyi yhdessä vaimonsa kanssa osaltaan sen johdosta, että tapaili minua. Tosin en tiedä, ovatko vielä yhdessä. Kyseessä patologinen valehtelija, ehkä psykopaatti.

”En ole ylpeä”

– En ole ylpeä, mutta olen kostonhimoissani kerran yhdelle miehelle järjestänyt sokkotreffit naisen kanssa, jolla oli kamala vauvakuume. Tiesin miehen halveksineen yh-äitejä ja -isiä ja senkin, että humalassa paineli paljaana. Niinhän siinä kävi, kuten suunnittelinkin ja heille syntyi vauva. Nyt käy lasta vähän sääli, kun vanhemmat eronneet.

”Olen ihan hirveä ihminen”

– Muutin miehen luo, kun asunnossa oli vielä hänen eksänsä tavaroita. Olimme tavanneet kun hän vielä seurusteli. Heitin kaikki eksän tavarat yhteen läjään eteiseen, shampoot, vaatteet, henkilökohtaiset tavaransa. Jotain meni rikkikin siinä touhussa. En tiedä, kenen hän ajatteli hänen tavaransa siihen heittäneen, mutta varmasti aavisti totuuden.

Olen ihan hirveä ihminen muutenkin: olen nuorena harrastanut seksiä minua tuplasti vanhemman, neljän lapsen isän kanssa, olen kyläpaikoissa tutkinut kaappien sisällöt ja varastanutkin jotain, lukenut kaverien päiväkirjat ja ratsannut kumppanieni puhelimet ja sähköpostit.

Nykyään olen perheenäiti. Ymmärrän itseäni, sitä miksi toimin kuten toimin. Olin epätasapainoinen, empatiakyvytön ja itsekäs. Enemmän kuin että olisin pahoillani, olen häpeissäni. Tai ehkä se on sama asia, en tiedä.

”Vaimo tuli kotiin vauvan kanssa, kun söimme aamiaista”

– Harrastin (erittäin hyvää) irtoseksiä miehen kanssa hänen pikku kerrostalokodissa. Tavattiin baarissa. Miehen vaimo oli synnytyslaitoksella. Tilanne ei kunnolla selvinnyt minulle kuin vasta siinä vaiheessa, kun vaimo tuli kotiin vauvan kanssa, kun söimme aamiaista ja mies sanoi, että esitä olevasi kaverini. Hädissään kai, kun kuuli oven avautuvan. Luuli, että tässä voi olla pokkana.

Äiti lennätti luonnollisesti minut pihalle alta aikayksikön haukkujen kera. Tämä on yksi nuoruuteni hävettävimpiä pohjanoteerauksia. Miksi elämäni seksikkäin mies oli täysi sika? Tuon jälkeen lopetin irtosuhteet käytännössä kokonaan. Totesin, että hyväkin seksi on arvotonta minulle, jos ei ole parisuhdetta.

”En kestänyt moraalisesti tätä”

– Suhteen loppumetreillä etsin seksiseuraa netistä. Tapasin tätä seuralaista lenkkipolulla. Enemmän harrastimme tuhmaa viestittelyjä. En kestänyt moraalisesti tätä, joten vihdoin erosin ja lopetin kyseisen miehen kanssa treffailun ja viestittelyn. Kyseinen mies (hän myös petti kumppaniaan kanssani) on edelleen naisensa kanssa ja heillä on myös vauva. Nainen ei tiedä mitään.

”Tein sen pönkittääkseni asemaani”

– Vuosia sitten, sinkkuaikoinani, päädyin kerran samaan sänkyyn yhden hyvää päivää -tutun avopuolison kanssa, kun tämä tuttu oli pois kaupungista. En ollut tyypistä edes kiinnostunut, vaan tein sen puhtaasti pönkittääkseni asemaani kaveripiirin mehiläiskuningattarena. Ikävästi tehty, ja nykyään hävettää. En tiedä saiko tuttu koskaan tietää. Erosivat ilmeisesti muista syistä tämän petturin kanssa muutama vuosi myöhemmin.

”Vaihdoin työpaikkaa ja muutin maalle”

– Aloitin seksisuhteen naimisissa olevan vanhemman työkaverimiehen kanssa. Harrastimme seksiä työaikana ja iltaisin työpaikan punttisalilla. Vaimo jätti miehen saatuaan tietää asiasta. Emme ole yhdessä, enkä edes kadu. Ex-vaimo tosin mustamaalasi minut niin, että vaihdoin työpaikkaa ja muutin maalle lasteni ja uuden miehen kanssa.

”Olen aiheuttanut miljoonat draamat”

– Olen touhunnut kavereiden miesten kanssa, ylipäätään olen usein ollut varattujen miesten kanssa. Olen kateuksissani lapsena salaa rikkonut kavereiden leluja ja lukenut heidän päiväkirjojaan ja penkonut tavaroitaan. Olen maannut kavereiden veljien kanssa ja olen jopa eksynyt sänkyyn kavereideni kanssa, miesten sekä naisten – ja olen siis hetero. Olen aiheuttanut miljoonat draamat lähipiirissäni ja sotkenut useiden ihmisten välit juoruilemalla kaikki kuulemani asiat eteenpäin.

Eikä ikinä uskoisi, että olen oikeasti ajatteleva ja tunteva todella herkkä nainen. Syytä käytökselleni en ole löytänyt. Vanhemmiten olen rauhoittunut paljon ja parhaani teen, etten tuo draamaa meidän perheeseemme. Joskus olen niin väsynyt kaikesta draamasta, että lukittaudun kotiini sosiaalisten piirien ulkopuolelle ja nautin vain lapsistani ja miehestäni.

Vauva.fi ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 9.5.2020.