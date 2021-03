”Kukaan ei ole koskenut minua kuten tuo nainen” – miehet kertovat seksikerrasta, joka päihitti kaikki muut

Muun muassa luonnossa leikityt eroottiset leikit, hotellihuoneen kimppakivat ja salarakkaan kanssa puuhastelu ovat jääneet lukijoiden mieleen.

Miehet paljastivat Ilta-Sanomien seksikyselyssä, minkälainen seksi on heidän mielestään ollut parasta. Kyselyyn vastasi 5000 henkilöä.

Juttu ihanimpien ja mieleenpainuvimpien seksikokemusten ympärillä jatkuu, ja on lukijoiden ikimuistoisimpien seksitarinoiden vuoro.

Lukijat kertovat ainutlaatuisista kokemuksistaan oman kumppanin tai satunnaisen seksikaverin kanssa. Osa muistelee lämmöllä kimppakivaa tai kiinni jäämisen jännitystä.

Myös oman makuuhuoneen ulkopuolella leikityt seksileikit olivat jääneet monelle mieleen, ja miehet kertovat kiihkeistä lemmenhetkistä muun muassa meren rannalla, Tallinnan-laivan saunaosastolla sekä työ- ja hotellihuoneissa.

Päästetään suomalaiset miehet ääneen!

”Meressä vastarakastuneena”

Nämä miehet ovat nauttineet seksistä autiolla hiekkarannalla ja luonnon helmassa. Himon yllättäessä on leikkiin ryhdytty myös autossa työmatkalla.

”Parasta seksiä mitä olen ikinä saanut oli Kreikan autioilla hiekkarannoilla ja meressä vastarakastuneena. En ikinä edes kuvitellut, että mikään voi olla niin hienoa kuin nauttia nuoresta alastomasta naisesta autiolla hiekkarannalla Egeanmeren aalloissa.”

Osa innostui muistelemaan työpaikan kuumia romansseja.­

”Parasta seksiä olen saanut työkaveriltani. Milloin työhuoneessani, milloin hotellissa. Joskus jopa työmatkalla autossa. Kukaan ei ole koskaan aiemmin katsonut tai koskenut minua tavalla kuten tuo nainen teki. Eikä ole suhteemme päättymisen jälkeenkään tehnyt. Töiden ohessa kiusoittelu vei kiihottumisen äärimmilleen ja tasaisin väliajoin se purkautui fantastisena seksinä. Tämä nainen tiesi mitä tahtoi seksin aikana ja otti mitä halusi. Nyt hän on hyvässä parisuhteessa ja minulla on kauniit muistot jäljellä.”

”Olisit voinut pyytää kauniimminkin”

Kiihkeät yöt hotellissa ja intohimon hetket kiinnijäämisen uhan alla ovat tuoneet miehille lisämaustetta kuumiin hetkiin.

”Parhaimmat nautinnot olen saanut työmatkoilla, kun hotellin tanssiravintolasta tai yökerhosta on käyty kesken illan tai illan päätteeksi lemmiskelemässä. Luulen, että hitaat tanssit olivat usein valmista esileikkiä naisille.

Mieleenjäävin näistä oli, kun sanoin naiselle, että olisi ihanaa tanssia sinun kanssasi koko yö. Nainen vastasi: ’Jos tahdot jotain enemmän, niin kysy suoraan.’ Impulsiivisesti kysyin: ’Annatko p*llua.’ En ollut koskaan muulloin pyytänyt näin suorasti. Nainen ei vastannut mitään, painautui vain yhä tiiviimmin minua vasten.

Sitten hotellihuoneessa parin sänkypolkan jälkeen raukeina olimme kainalokkain ja kumppani sanoi: ’Olisit voinut pyytää hiukan kauniimminkin.’”

”Parhaat kokemukset ovat Silja Europan kylpyläosastolla, täysin tuntemattoman naisen kanssa. Hetken jutustelun jälkeen se oli pukuhuoneen puolella menoa, julkisessa tilassa kiinni jäämisen pelko antoi kyllä säväykset.

Toinen, mikä on jäänyt mieleen on itseäni yli 10 vuotta nuoremman, alle 20-vuotiaan naisen kanssa seksin merkeissä vietetty yö. Tämä nainen oli uskomattoman halukas ja kyltymätön, myös hienoja keskusteluja seksin välillä. Vieläkin muistelen häntä, toivottavasti tulisi vielä joskus vastaan. Se oli yö, jota en unohda.”

Moni muisteli lämmöllä hotellihuoneessa vietettyjä intohimon hetkiä.­

”Parasta seksiä ovat olleet kaikki ne kerrat, kun kumppani on toiminut aktiivisesti ja näyttänyt, että haluaa minua ja seksiä. Ja tietysti myös kun on ollut tunne, että sovimme hyvin yhteen myös fyysisesti. Paljon on ollut seksikokemuksia, joissa on joutunut miehenä tekemään kaiken työn ja arvuuttelemaan nauttiiko toinen oikeasti.

Toiset ovat seksuaalisesti aktiivisempia kuin toiset ja hyvään seksiin pitää kumppaneiden halujen kohdata samalla tasolla. Seksihalujen kohtaaminen ei aina tarkoita, että parisuhteessa oltaisiin samalla aaltopituudella. Jostain syystä itsellä on seksi toiminut paremmin tapailusuhteissa kuin parisuhteissa.”

”Laukesin ilman minkäänlaista kosketusta”

Kimppakiva ja rohkeat leikit porukalla ovat olleet näiden miesten ikimuistoisimpia seksihetkiä.

”Paras reissu on Joensuussa nuoren parin kolmantena pyöränä. Annoin molemmille kunnon muistot.”

”Ylivoimaisesti paras kokemus oli kun olimme vaimon ja toisen pariskunnan kanssa bdsm-hommissa. Minä olin sidottuna ja toisen pariskunnan nainen toimi femdomina. Piiskasi kevyesti välillä minua ja välillä vaimoa jota pariskunnan toinen mies n*i silmieni edessä. Vaimoni laukesi niin intensiivisesti, että itse laukesin samalla ilman minkäänlaista kosketusta. Aivan uskomaton kokemus meille molemmille ja femdom oli tyytyväinen.”

”Pitkä suhde varatun naisen kanssa”

Monen miehen mieleen ovat jääneet intohimoiset suhteet rakastajattarien ja vanhempien tai varattujen naisten kanssa.

”Joidenkin kanssa se vain toimii. Oli pitkä suhde varatun naisen kanssa, joka aina välillä kävi kyläilemässä luonani. Seksi oli aina niin nautinnollista hänen kanssaan. Nyt hän on siirtynyt jo ajasta iäisyyteen pari vuotta sitten ja kaipaus on suuri.”

”Rakastajatar yllätti ja antoi kunnon suuhoidon käsitellen samalla anaalia. Luulin kuolevani, orgasmi oli niin raju.”

”Nuorena 25-vuotiaana sällinä oli suhde vanhemman yksinhuoltajan kanssa. Oltiin viikonloppu mökillä ja hän istui sylissäni melkein koko ajan. Oltiin aika kyltymättömiä.”

Sellaista! Millainen on ollut sinun uskomattomin seksikokemuksesi? Kommentoi alle.