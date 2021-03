Emmi Asikainen sai voimakkaita hermostollisia oireita sen jälkeen kun hänen kumppaninsa yllättäen päätti suhteen. Tarvitaan aikaa, ystäviä ja itsetutkiskelua ennen kuin selviää äkillisestä erosta.

”Tulin jätetyksi hyvin yllättäen vajaa vuosi sitten ollessani parisuhteessa Elina Gustafssonin kanssa. Se oli todella voimakas tilanne, joka tuntui äkkikuolemalta. En voinut uskoa tapahtunutta todeksi. Yritin ymmärtää toisen kriisiä ja olin kyllä tiennyt, että parisuhteeseen tulee myös vaikeita tilanteita. Oli kuitenkin mahdotonta hyväksyä, että oikeasti eroamme heti.

Heti ensimmäisenä soitin ystävilleni. Eromme oli järkytys heillekin.

Eron jälkeen toimin ja tein, mutta kehoni oli voimakkaassa hälytystilassa. Koin vahvoja hermostollisia oireita, jotka vaikuttivat negatiivisesti nukkumiseen, syömiseen ja luottamiseen. Töissä esitin olevani kunnossa, mutta itkin takahuoneessa. Kun eromme julkistettiin, jouduin selviytymään siitäkin, että kaikki muut ihmiset tiesivät tapahtuneesta ennen kuin olin itse ehtinyt käsitellä sitä. Jouduin lohduttamaan muita, koska he olivat niin surullisia puolestani. Pari asiakasta yritti iskeä minua.

Minua auttoi eteenpäin se, että sain soittaa ystävilleni. He sanoivat, että saan puhua erosta niin kauan kuin haluan. Jatkoin terapiaa, jossa olin käynyt jo ennen eroa. Lähdin pois somesta ja tukeuduin henkisyyteen. Luin kirjoja, kuuntelin eroa käsitteleviä podcasteja, nautin musiikista, maalasin tauluja ja meditoin aivan järkyttäviä määriä. Eniten apua sain vertaistuesta, kun aloin vähitellen kuulla, että muillekin on tapahtunut samaa. Tällä hetkellä opiskelen näyttelijäntyötä ja sekin on keino auttaa itseäni.

Moni tilanne eron jälkeen teki erityisen kipeää. Jouduin kohtaamaan yhteiset arjen ja muistot kaikkialla. Oli pakko hankkia esimerkiksi uudet kahvikupit. Mietin myös, pitäisikö muuttaa. Viime kesä oli niin vaikea, etten muista siitä mitään.

Välillä mietin, että olen jo selvinnyt, mutta sitten suru iski taas päin pläsiä. Päätin kuitenkin, etten tee mitään sellaista, mikä lopulta vain pahentaisi oloa. Halusin pysyä paikoillani ja mennä kivun läpi, antaa tunteiden tulla ja mennä. Vähitellen kipeiden muistojen tilalle on tullut korjaavia kokemuksia ja elämä on mennyt eteenpäin.

Vähän aikaa sitten katselin terassiamme, jossa meditoin viime vuonna eron takia niin helvetisti. Tuli olo, että vitsi, asun yhä tässä ja olen selviytynyt. Silti tunnen yhä hämmennystä tapahtuneesta. Se on vaikuttanut kykyyni luottaa ihmisiin ja minun on yhä vaikea nukkua ja rentoutua uuden ihmisen kanssa, koska se laukaisee kehossani muistot eron jälkeisestä ajasta, jolloin heräilin koko ajan.

Kehotan kaikkia jätetyksi tulleita pyytämään apua ja tukea toisilta ihmisiltä. Minulle ammattilaiset sanoivat, että käsittelen kuin “sokkikuolemaa”. On hyvä muistaa, että kyseessä on oikeasti iso juttu. Kaikkien tunteiden, myös vihan, läpi on vain mentävä, mutta muistettava samalla, ettei tapahtunut määritä omaa ihmisarvoa. On hyvä löytää oma juttunsa, jolla vapauttaa tunteita kehosta ulos.

Jätetyn läheisiltä toivon kykyä myötäelää. Toista ei tarvitse auttaa väkisin. Itseltäni meinasi mennä hermo, kun sain neuvoja pyytämättä.

Nykyään minulla on jo sellainen olo, että olisin taas valmis rakkauteen.

Emmi Asikainen, yrittäjä ja opiskelija