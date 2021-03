Nämä seksin aikana lauotut kommentit eivät unohdu – amerikkalaismiehen sanat meinasivat saada pokan pettämään

Ilta-Sanomien seksikyselyssä paljastettiin, minkälaisia kommentteja seksin aikana on kuultu parhaimmillaan – ja pahimmillaan.

Jotkut seksikyselyn vastaajista toivoivat, että voisivat kuulla enemmänkin sanoja seksin aikana. Osa taas sanoi suoraan, ettei pidä siitä, että seksin aikana puhutaan yhtään mitään, vaan ”puheet on pidetty ennen seksiin ryhtymistä”.­

Seksin aikana väärällä nimellä kutsuminen, kesken kaiken puhelimeen vastaaminen ja kommentti anopista ovat asioita, jotka todennäköisesti jäävät mieleen pidemmäksikin aikaa.

Toisaalta myös intiimillä hetkellä sanottu rakkaudentunnustus voi olla niin ihana, että sen muistaa loppuelämänsä.

Suomalaiset paljastivat Ilta-Sanomien seksikyselyssä, mikä on pysäyttävintä, mitä heille on seksin aikana on sanottu.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Näin vastaajat kertoivat:

”Tapahtui yhden illan jutun kanssa”

”Tämä tapahtui yhden illan jutun kanssa ja oikeastaan seksin jälkeen. Olimme miehen kanssa baarissa kiihkeissä tunnelmissa, ja mielestäni mies oli ’asiallinen’. Päädyin hänen mukaansa hotelliin, mutta en ajatellut asiaa ihan näin: ’Paljonko maksaa?’ hän kysyi seksin jälkeen.” Nainen, 36

”Harrastin amerikkalaisen miehen kanssa kerran seksiä, ja hän ei voinut olla hiljaa. Hän toisti koko ajan englanniksi, että ’vau, olet niin kuuma’, ’oh, olet niin mahtava’, ’ah, olet niin kaunis, oh my God’. En tiennyt mitä vastata, ja koko ajan meinasi pokka pettää.” Nainen, 31

” Avioeron harkinta alkoi siitä kommentista, jonka ”uskollinen” aviomieheni tokaisi.

”’Voidaanko jättää kortsu pois?’ kun kyse on ollut yhden illan jutusta.” Nainen, 28

”Kysyttiin jo aktin alettua, että ei kai sinulla ole sukupuolitauteja.” Mies, 55

”Rakastan sinua”

”Järkytyin, kun mies kertoi kesken aktin rakastavansa minua, vaikka emme olleet tunteneet kovin kauan, ja suhteemme oli sovitusti olemassa vain seksiä varten. Romanttisten tunteiden ei siis pitänyt kuulua siihen.” Nainen, 23

”Kun kumppani sanoi rakastavansa minua. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän sen minulle sanoi, mutta en odottanut sitä siinä hetkessä. Tilanne muuttui heti paljon intiimimmäksi.” Nainen, 22

”’Rakastan sinua’, ja sitten yhdeltä livahti suusta: ”ihana rakas!” vaikka emme olleet yhdessä.” Mies, 29

”Rakastan sinua niin paljon, kiitos kun tulit elämääni.” Nainen, 44

”Hän laittoi suhteemme poikki”

”Pysäyttävintä on ollut ehkä se, että juuri ennen aktia hän halusi puhua ja laittoi seurustelusuhteemme poikki. Olin hänen luonaan, ja kotiin oli matkaa 400 kilometriä. Olin sängyllä alasti ja kiihottuneena, kun suhde laitettiin poikki. Ja sitten piti muka olla kuin ei mitään olisi tapahtunut.” Nainen, 37

”Ex-aviomies sanoi kesken seksin 30 vuoden avioliiton jälkeen, että ’kyllä sinä vain olet paras seksissä’. Ratsastukseni loppui kuin seinään, vaikka hän kuvitteli sen olevan kehu. Avioeron harkinta alkoi siitä kommentista, jonka ’uskollinen’ aviomieheni tokaisi.” Nainen, 72

”Tunnelma latistui todella”

”Ensitreffit päättyivät seksiin, ja mies kuiskasi seksin aikana korvaani minun olevan kaikkea, mitä hän on ikinä halunnut. Tunnelma latistui todella – ensimmäisillä treffeillä ei voi tuollaista tietää.” Nainen, 25

”Kun ei meinannut millään onnistua: ’Mikä sinussa on oikein vikana?’” Mies, 37

”Ensimmäisellä kerrallani muutaman minuutin jälkeen: ’En jaksa enää’. Ja sitten herra käänsi kylkeä ja kävi nukkumaan.” Nainen, 24

” Miehen ollessa sisälläni hän kertoi haaveilevansa harrastavansa seksiä parhaan ystäväni kanssa.

”Puoliso rupesi keskustelemaan anopista. Silloin into lopahti.” Mies, 44

”Sanoin: haluan sinua. Vastaus oli: ja et ole ainoa. Vähän turhankin pysäyttävää, halut katosivat.” Nainen, 44

”’Sinä et todellakaan tule helposti’. Painin silloin orgasmivaikeuksien ja suorituspaineiden kanssa.” Mies, 30

”Mies itki kesken aktin, kuinka on rakastunut vielä exäänsä”

”Entinen poikaystävä kutsui minua väärällä nimellä.” Nainen, 43

”’Sinä ajattelet jotain toista!’ Mikä ei todellakaan pitänyt paikkaansa.” Mies, 54

”Miehen ollessa sisälläni hän kertoi haaveilevansa harrastavansa seksiä parhaan ystäväni kanssa.” Nainen, 37

”Silloinen kumppani teki aloitteen seksiin, sanoi sen aikana ex-kumppaninsa nimen – ja ettei pysty tähän.” Mies, 25

” Äkkiä nyt, minun täytyy lähteä hakemaan miestäni pikkujouluista.

”Mies purskahti itkuun kesken aktin ja itki, kuinka on rakastunut vielä exäänsä.” Nainen, 30

”Perätön syytös pettämisestä kesken aktin. Loppui se kerta, ja muutama tuleva.” Mies, 38

”Se, kun mies kertoi, miten ihanaa oli harrastaa seksiä erään toisen naisen kanssa.” Nainen, 63

”Odotas, vastaan ihan nopeasti tähän”

”’Tehdäänkö toinen lapsi?’ Ja tämä exäni suusta, jonka kanssa emme olleet enää yhdessä eikä ollut tarkoituskaan palata yhteen.” Nainen, 20

”’Odotas, vastaan ihan nopeasti tähän" – ja puhelu kestää liian kauan...” Nainen, 30

”’Hei katso, tuo naapuri tuijottaa meitä’. Asuin kerrostalossa, ja harrastimme seksiä niin, että itse seisoin ja puoliso oli sylissäni. Naapuri oli tullut parvekkeelle tupakalle ja ilmeisesti kuullut, mitä tapahtuu, ja päättänyt vähän vilkaista.” Mies, 31

”Äkkiä nyt, minun täytyy lähteä hakemaan miestäni pikkujouluista.” Mies, 39

”’Minusta tuntuu, että tulin raskaaksi’ (ja niinhän siinä kävi).” Mies, 35

