Tällaista on naisten mielestä paras seksi – ”En tiedä, miten se mies sen teki”

Naiset paljastivat Ilta-Sanomien seksikyselyssä, minkälaisesta seksistä he ovat nauttineet kaikkein eniten.

”Yksi ikimuistoisimmista kerroista on se, kun menimme ’seksilomalle’ kumppanini kanssa, eli varasimme kahdestaan mökin neljäksi yöksi. Harrastimme seksiä aina, kun siltä tuntui, ja toteutimme monia villejä fantasioita ja mieltymyksiä.”

Näin kertoi 32-vuotias nainen, kun pyysimme seksikyselyn vastaajia kuvailemaan, minkälainen on heidän elämänsä paras seksikokemus.

Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

”Seksi on aikuisten leikkiä”

Seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoo, että vaikka terapiaan hakeudutaan lähinnä ongelmien vuoksi, vastaanotolla puhutaan toki myös hyvästä seksistä.

– Totean usein, että seksi on aikuisten leikkiä, ja huumori on sallittua, hän sanoo.

Seksistä hyvin erityistä voi tehdä se, että siinä esille pääsevät kaikkein intiimeimmät ja yksityisimmät ajatukset.

Samalla on hyvä muistaa, että ajatukset seksistä muuttuvat ajan kuluessa, ja seksi on aina erilaista eri kumppanien kanssa.

– Siksi hyvää seksiä voi olla kaikennäköinen seksi. Oli se sitten kiihkeää ja nopeaa tai hidasta ja sulavaa – yhden illan eläimellinen panosuhde tai pitkän suhteen kannattelemaa viipyilevää seksiä. Tai mitä tahansa tältä väliltä.

Eräät asiat kuitenkin yhdistävät hyviä seksikokemuksia:

– Nautinto, keho, mieli, ajattomuus ja läheisyys. Se, että tulee kohdatuksi ja nähdyksi – seksissä katseella on valtava voima.

Hyvää seksiä voi olla kaikenlainen seksi, ja sitä voi kokea niin pitkässä suhteessa kuin yhden illan kohtaamisessakin, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling.­

Tällaista on paras seksi

Kysyimme seksikyselyssä, minkälainen oli elämäsi paras seksikokemus, ja mikä teki siitä niin mahtavan.

Näin naiset vastasivat:

”Se, kun ensimmäisen kerran rakastelimme nykyisen mieheni kanssa. Seksiä olimme jo aiemmin harrastaneet, ja toki sekin oli ollut mahtavaa, mutta vasta kun tunteet toisiamme kohtaan olivat todella syventyneet, seksistä tuli jotain aivan uskomatonta. Tunnelataus oli käsittämätön, ja rakastelun jälkeen olimme molemmat vähän ymmällämme, että miten edes voi olla jotain näin upeaa.” Nainen, 26

”Erään Tinder-tuttavan kanssa olimme lähetelleet kuumia viestejä jo jonkin aikaa, ja kun tapasimme kasvokkain, päädyimme sänkyyn. Hän oli todella komea ja taitava. Kokemuksesta teki niin mahtavan se, että tunsin itseni todella arvostetuksi ja seksikkääksi, sillä hän halusi minua niin avoimesti ja kehui kaikkea minussa. Olimme molemmat vapautuneesti omat itsemme, sillä tiesimme, ettei suhde tulisi koskaan etenemään. Se oli täysin estotonta seksiä, ja kaipaan sitä tunnetta, että voin sanoa tai tehdä sängyssä mitä tahansa.” Nainen, 30

”Mökillä olimme koko päivän pukeutumatta ja nautimme takkatulesta, viinistä ja rakastelusta lukemattomat kerrat päivän aikana.” Nainen, 72

”Kimppa naisten ja miehen kanssa: sain olla juuri niin avoin ja porno kuin halusin ja sain tyydytystä joka paikkaan samaan aikaan.” Nainen, 30

” Se oli täysin estotonta seksiä, ja kaipaan sitä tunnetta.

”Seksi meidän parvekkeellamme. Olimme ottamassa aurinkoa ja makasimme aurinkotuoleilla. Molempien alkoi tehdä mieli, mutta minä tein aloitteen. Kiipesin miehen päälle, suutelin, hän suuteli takaisin – ja sitten asiat etenivät juuri siihen itseensä. Se mikä seksistä teki niin mahtavaa, oli vain se yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunne.” Nainen, 26

”Tunnelataus ja kiihotus oli korkealla, kun olimme odottaneet avioliittoon ensimmäistä yhdyntää. Jännitys ja kiihko teki siitä kokemuksesta upean! Yhdeksi tulemisen läheisyys ja herkkyys ja se, kun sain kehollani ’osoittaa’ miehelleni, että olen sinun. Olimme yhtä.” Nainen, 31

”Se vain teki kaikesta jotenkin niin tuhmaa ja kiihkeää”

Monille vastaajille parhaana kokemuksena ovat jääneet mieleen ne kerrat, kun seksissä on tapahtunut jotakin täysin uutta, yllättävä tilanne on vienyt mukanaan, tai paikkana on ollut jokin muu ympäristö kuin makuuhuone.

”Yksi ikimuistoinen kokemus oli se, kun juhlimme hääpäivää mieheni kanssa. Olimme varanneet lomamökin Toscanasta, ja pihalla oli poreallas upealla näköalalla. Rakastelimme ensin altaassa ulkoilmassa ja sitten siirryimme sänkyyn. Se oli mahtavaa, koska oli aikaa ja niin ihanat puitteet.” Nainen, 43

”Seksi varatun miehen kanssa salaisessa paikassa. Se vain teki kaikesta jotenkin niin tuhmaa ja kiihkeää.” Nainen, 36

”Ensimmäinen kerta samaa sukupuolta olevan kanssa. Se oli samaan aikaan jännittävää ja odotettua. Siitä oli puhuttu, ja olin sitä itse mielessäni ajatellut – ja kun se vihdoin toteutui, niin wow!” Nainen, 46

”Ensimmäinen kerta samaa sukupuolta olevan kanssa. Kun se vihdoin toteutui, niin wow!” sanoo eräs.­

”Laiturilla kuumana kesäpäivänä. Hyttyset sekä paarmat piinasivat, ja polvet menivät ruville – mutta silti se oli paras kokemus ikinä. Syynä varmasti se, että oli kumppani, jota rakasti sydämensä pohjasta.” Nainen, 29

”Ensimmäistä kertaa sidottuna käsistä ja jaloista, ja huivi silmillä. Rauhallinen ja hidas tunnelma, piinaava odotus, mitä ihanaa seuraavaksi tapahtuu... Toisen armoilla olemisessa oli jännitystä ja jopa pelkoa, mutta tiesin kuitenkin olevani turvassa.” Nainen, 47

”Vieläkin ajatus kiihottaa”

Joskus yksikin kohtaaminen voi olla ikimuistoinen.

”Parhaita ovat olleet myös satunnaiset seksikumppanit. Heidän kanssaan on ollut välillä ihania kokemuksia: hyvää, intohimoista seksiä monta tuntia. Kerran laivalla tapasin erään intohimoisen palomiehen, joka rakasti nuolla naista....voi luoja. Vieläkin muistelen sitä lämmöllä.” Nainen, 45

”Olin lähtenyt baarista erään tuttavan matkaan. Hänen luonaan ei varsinaisesti mitään ehtinyt tapahtua, kun ovelle tuli pari tuttuani hakemaan minua heidän luokseen. Ei ollut kovin reilua ekalle pokalle, mutta lähdin heidän mukaansa. Menimme porukalla saunaan, ja siitä jatkoimme pesuhuoneessa, makkarissa ja joka paikassa kolmestaan, monin eri tavoin. Vieläkin ajatus kiihottaa!” Nainen, 46

” En tiedä, miten se mies sen teki. Kunpa tapaisin hänet uudestaan.

”Silmissä näkyi tähtiä ja huone pyöri”

Järisyttävimmät orgasmit eivät unohdu, vaikka aikaa olisi kulunut jo vuosia.

”Se kerta, kun olimme taas pitkän kaavan mukaan puuhailleet. Oli lelut ja kaikki mukana, ja miehen siinä touhutessa kimpussani lelujen kanssa sain niin järisyttävän squirttaus-orgasmin, että silmissä näkyi tähtiä ja huone pyöri. Mies vain osasi tehdä kaiken oikein.” Nainen, 37

”Tänä päivänäkään en tiedä, miten sain parhaimman orgasmini ikinä, ja siitä on aikaa kohta kymmenen vuotta. Olin täysin selvinpäin, eli pitäisi kyllä tietää, mutta en tiedä, miten se mies sen teki. Koskematta edes klitorikseen. Kunpa tapaisin hänet uudestaan.” Nainen, 52

”Ensimmäinen seksikerta mieheni kanssa. Minun on vaikea saada orgasmia, mutta hänen kanssaan sain sen heti ensimmäisellä kerralla. Olemme edelleen yhdessä, ja orgasmit sen kuin lisääntyvät.” Nainen, 45

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.