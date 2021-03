Suomalaiset kertovat haluttomuudesta: ”Jälkeenpäin ajatellen oli tyhmää jumittua siihen”

Keskustelupalstalla keskustellaan siitä, kuinka kauan itse kukin olisi valmis olemaan ilman seksiä kumppanin haluttomuudesta johtuen.

Pari vuotta menisi helposti. Ei tässä väsymyksessä jaksa muutenkaan innostua, eräs keskustelija miettii.

Vauva.fi-sivustolla puhutaan siitä, kuinka pitkää seksittömyyttä voisi kumppanin haluttomuuden takia olla.

Kerroimme aiemmin, kuinka väsymys ja poikkeuksellisen elämäntilanteen aiheuttama uupumus voivat ilmetä seksuaalisena haluttomuutena.

– Uupumus vie seksihaluja, ja se on ihan normaalia, sanoi Väestöliiton terapiapalveluiden psykologi Jaana Ojanen.

Vauva.fi:n keskustelussa on niin ikään huomattu, että stressi vie seksihaluja.

”Haluton on yleensä pahasti stressaantunut. Jos kumppani tuntuu ällöttävältä, niin taustalla on jokin tapahtuma, pitkään jatkunut luottamuspula, valtapeli, jotain muuta, mikä saa olon tuntumaan turvattomalta. Mistä haluttomuutesi johtuu? Tunteet löytyvät, jos perussyy löytyy”, yksi kommentoi.

Osa vastaajista kirjoittaa, että parisuhteen kannalta muut yhdessä pitävät syyt ovat petipuuhia tärkeämpiä.

”Olen asennoitunut niin, ettei mitään seksiä enää ole. En odota mitään tapahtuvan, olen kai hyväksynyt, että tällaista meillä on. Haluttomuus ei ole mikään erityinen ongelma, eikä ainakaan syy erota puolisosta, josta tykkään ja jota rakastan ja jonka kanssa haluan olla. Ollaan oltu yhdessä nuoresta asti, nyt olemme kolmekymppisiä. Tällä hetkellä viime kerrasta on ainakin 2 vuotta, ja tällaisia vuosien täystaukoja on ollut ennenkin.”

”En usko, että läheisyys loppuisi ikinä”

Moni muukaan kirjoittajat ei olisi valmis eroamaan – vaikka seksittömyyttä olisi edessä koko loppuelämä.

”Olen 46-vuotias ja haluja on, mutta en jättäisi rakasta miestäni ja parasta ystävääni sen takia, että meillä ei olisi seksiä. En ainakaan lähtisi vieraisiin, sillä onhan minulla omatkin kädet ja en usko, että minun ja mieheni läheisyys loppuisi ikinä. Saisin siis ihan taatusti olla hänen kainalossaan niin paljon kuin tähänkin asti ja meidän arkemme olisi yhtä hyvää kuin tähänkin asti. Olemme olleet mieheni kanssa lähes 25 vuotta yhdessä, ja se asia ei minulta unohdu. En siis pilaisi elämääni toisen miehen takia. En, vaikka seksittömyyttä olisi koko loppuelämä.”

”Parisuhdetta kannattaa elvyttää muilta osa-alueilta, ja seksi tulee lopulta mukana. Tärkeintä on olla jumittumatta seksiin”, pohtii eräs.­

”Jos on pakko, niin olisin valmis olemaan ilman seksiä koko loppuelämäni. Rakastan puolisoani, en minä hänen kanssaan elä ja ole ja koe asioita vain ja ainoastaan seksin takia. Rakastan ja välitän hänestä hänen itsensä takia. Ja tiedän mistä puhun. Puolisoni on sairastanut syövän, leikattu ja hän on toipunut siitä. Elämme jatkoajalla ja koko elämä on mennyt pohjiaan myöten uusiksi.”

Kumppanin sairauden takia ollaankin usein valmiita odottamaan.

”Jos johtuu sairaudesta, niin voisin odottaa vaikka loppuelämän. Muussa tapauksessa haluttomuus täytyy yhdessä selvittää. Harvoin se vain pelkkää puolison veemäisyyttä on.”

” Harvoin se vain pelkkää puolison veemäisyyttä on.

”Apua pariterapiasta”

Moni myös pohtii haluamattomuuden syiden selvittämistä. Jokaisessa suhteessa on niin ikään eri määrä seksiä ja oma määränsä haluja.

”Jos kyse on silkasta haluttomuudesta, ei siis mitään lääketieteellistä syytä tai kuormittavaa elämäntilannetta, olisin valmis odottamaan noin kuusi kuukautta. Sen jälkeen pariterapiaan. Jos ei löydy ratkaisua, pitää miettiä muita vaihtoehtoja, jos halut vain eivät kohtaa.”

”Jos toiselle tulisi joku sairaus, ettei pysty, ei varmasti olisi seksi itselläkään mielessä. Voisi mennä omin käsin vuosi tai pari. Jos kyse olisi jostain muusta, alkaisin miettiä, onko kumppani edes minulle sopiva. Eläisinkö mieluummin yksin, jos kerran seksitöntä on. Ymmärrän satunnaisen kuivan kauden, toki halut vaihtelevat ja tilanteet muuttuvat. Mutta jos kumppani useita viikkoja putkeen kieltäytyisi, miettisin mikä minussa tai suhteessa on vikana.”

Myös seksitön yhdessäolo on läheisyyttä

Yksi kirjoittaja vinkkaa, että ei pitäisi jumiutua haluttomuuteen liikaa.

”Keskittyisin oman mielen hoitamiseen ja omaan mielenrauhaan. En seksiin. Seksin saamisesta parisuhteessa voi tulla kriisi ja asia, johon jää itsekin pyörimään. Kokemusta on. Jälkeenpäin ajatellen oli tyhmää jumittua siihen.”

Myös psykologi Jaana Ojanen kehottaa vapauttamaan itsensä huolesta haluttomuuteen liittyen ja keskittymään omaan palautumiseen.

– Haluttomuus on varmasti ohimenevää sikäli mikäli uupumuksesta toipuu, hän toteaa ja suosittelee panostamaan seksin sijaan muuhun läheisyyteen parisuhteessa.

Samaa mieltä ollaan keskustelupalstalla.

”Seksistä voi olla pidempiäkin taukoja. Puoli vuotta. Vuosikin. Parisuhdetta kannattaa elvyttää muilta osa-alueilta, ja seksi tulee lopulta mukana. Aikaa kannattaa antaa. Toisilla luontaisesti seksi on vähäisempää ja senkin voi hyväksyä. Löytäisipä kaikki siltäkin osin sopivan parin. Tärkeintä on olla jumittumatta seksiin. Keskity parantamaan muita osa-alueita. Se voi yllättäen auttaa koko ongelmaan.”

Osaa kommenteista on lyhennetty.