Seksuaaliterapeutti kertoo, mikä auttaa orgasmin saamiseen – ja mikä kysymys itseltään kannattaa kysyä seksin jälkeen

Erilaisia orgasmeja voi olla helpompi kokea yksin kuin kumppanin kanssa, sillä omassa seurassaan voi estoitta heittäytyä hetkeen. Seksuaaliterapeutti kertoo myös, mikä kysymys itseltään kannattaa kysyä seksin jälkeen.

Itsessä ole mitään vialla, jos orgasmin kanssa on ollut haasteita. Toisilla orgasmin oppiminen vie vain pidemmän aikaa.­

Orgasmi on oppimiskokemus, sanoo seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen Kaalimato.comin tiedotteessa.

Orgasmin saavuttaminen vaatii ensisijaisesti sitä, että omaa seksuaalisuuttaan ja omia orgasmejaan pitää tärkeänä asiana, hän muistuttaa.

Muun muassa vuonna 2015 tehdyssä Finsex-tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin naisten orgasmiin vaikuttava tekijä on naisen oma käsitys orgasminsa arvosta.

– Itsessä ole mitään vialla, jos orgasmin kanssa on ollut haasteita. Toisilla orgasmin oppiminen vie vain pidemmän aikaa, Lavikainen sanoo.

”Kaikilla on lähtökohtaisesti kyky orgasmiin”

Kropan ja sukupuolielinten anatomian tuntemisesta on hyötyä.

– Heillekin, jotka eivät ole koskaan kokeneet orgasmia, on hyviä uutisia: kaikilla ihmisillä on lähtökohtaisesti kyky orgasmiin.

Itsetyydytyksessä erilaisia orgasmeja voi olla helpompi kokea kuin kumppanin kanssa, sillä omassa seurassaan voi estoitta heittäytyä hetkeen.

Jotta orgasmirefleksi laukeaa, täytyy tietyn nautinnollisen kynnyspisteen ylittyä.

– Seksivälineillä orgasmin saavuttaminen saattaa olla helpompaa kuin käsin tai kumppanin kanssa, sillä stimulaatio on yleensä riittävän voimakasta ja tasaista sekä stimulaatiokulmaa voi säädellä hyvin itse. Joillakin seksivälineillä voi myös ylettää paremmin kehon eri pisteisiin, Lavikainen kertoo.

Myös orgasmin voimakkuuteen voi vaikuttaa usealla tapaa itse: säätelemällä vireystilaansa, tuomalla yhdyntään tai masturbointisessioon visuaalisia virikkeitä tai kokeilemalla erilaisia seksivälineitä ja tapoja koskettaa kehoa. Myös tunnesiteellä kumppaniin on vaikutus seksin nautinnollisuuteen.

Kysy itseltäsi seksin jälkeen tätä

Seksin ydin ei kuitenkaan ole Lavikaisen mukaan arkisissa tai edes tajunnanräjäyttävissä orgasmikokemuksissa, vaan seksin nautinnollisessa matkassa.

– Jatkuvasti voimakkaampien orgasmien tavoittelun sijaan tärkeämpää olisi minusta kysyä itseltään, jäikö masturbaatiohetkestä tai seksistä kumppanin kanssa tyydyttynyt ja hyvä olo. Tyydyttynyt voi olla ilman orgasmiakin.

Seksuaaliterapeutti kannustaa olemaan utelias omaa kehoaan ja nautintoaan kohtaan.

– Jätä liiallinen orgasmikeskeisyys ja erilaisten orgasmien keskinäinen arvottaminen vähemmälle, hän neuvoo.

Jäikö masturbaatiohetkestä tai seksistä kumppanin kanssa tyydyttynyt ja hyvä olo?­

Kerro silti myös tarpeesi ääneen

Muun muassa erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström on kuitenkin muistuttanut, ettei omasta orgasmista kannata luopua.

– Jos aina sanoo, ettei haittaa, vaikka ei tule, jättää usein myös sanomatta ääneen, että todellisuudessa olisi halunnut saavuttaa nautinnon huipun, Kihlström kirjoittaa kirjassaan Iso O – matkaopas huipulle (Kosmos).

– Harva nainen on aidosti onnellinen, jos kumppani on jatkuvasti ainoa, joka saa nauttia orgasmeista, ja itse joutuu jäämään ilman.

”Kun sain rentouduttua tarpeeksi suuseksissä...”

Kaalimato.comin tiedotteessa kerrotaan myös suomalaisten tarinoita erilaisista orgasmikokemuksista. Näin miehet ja naiset kokevat erilaisia orgasmeja.

”Olen kokenut erilaisia orgasmeja niin yksin kuin yhdessäkin. Klitorisorgasmi tuntuu huomattavasti rajummalta ja hetkellisemmältä, kun taas g-pistettä stimuloidessa orgasmi on lempeämpi ja kokonaisvaltaisempi. Näiden kahden yhdistelmä on taivaallinen! Tajunnan räjäyttävin kerta oli entisen kumppanin kanssa, kun ensimmäistä kertaa sain rentouduttua tarpeeksi suuseksissä: tulin kerta toisensa jälkeen enkä enää muistanut tai kokenut siinä hetkessä mitään muuta kuin autuutta.”

– Nainen, 23

”Todellakin on eroavaisuuksia orgasmeissa. Välillä on sellainen puolihuolimaton ja välillä taas tuntuu, että taju lähtee. Itsellä ainakin omasta (ja toisen) fiiliksestä paljon riippuu myös orgasmin laatu. Yleensä kiimainen seksi tuottaa paremmat orkut kuin laiskat panot. Sama pätee myös sooloseksiin.”

– Mies, 40

”Sinkkuna on tullut tehtyä enemmän käsitöitä ja panostettua leluihinkin. Parhaimmillaan orgasmeja on tullut nautittua 14 yhden päivän aikana. Olen huomannut, että vaginaalinen penetraatio antaa itselleni eniten iloa – silloin orgasmi on hidas, pitkä ja aaltoileva. Klitoriksen kautta saadut orgasmit ovat kevyempiä ja lyhyempiä. Pelkästä anaalipenetraatiosta en ole vielä saanut orgasmia, mutta senkin haluaisin kokea. Järisyttävin orgasmi oli, kun leikin pitkään leluillani antamatta itseni laueta. Lopulta orgasmi kesti useita minuutteja ja loppui vasta, kun irrotin lelut itsestäni.”

– Nainen, 29

”Orgasmeja on koettu laidasta laitaan. Joskus hiljaisia ja vaatimattomia ja toisinaan räiskyviä ja tajuntaa hämärtäviä. Parhaimmat orgasmit ovat tulleet eturauhasta hieromalla tai pidempien itsetyydytyssessioiden lopuksi. Pitkään jatkunut leikki tuottaa yleensä voimakkaimman kliimaksin. On yhdynnässäkin tullut koettua voimakkaita laukeamisia, mutta ne ovat hieman harvemmassa.”

– Mies, 40