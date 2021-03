Suomalaiset kertoivat IS:n seksikyselyssä, millä tavalla erilaista seksiä he haluaisivat.

”Haluaisin kokeilla paljon erilaisia juttuja ja olisin hyvin avoin kaikenlaisille kokeiluille. Mieheni haluaa kyllä seksiä, mutta vain yhden teeman ympärillä. Olen esittänyt toiveita, eli ei se uskalluksesta kiinni ole, mutta täysin hyödytöntä kyllä.”

Näin avautuu 38-vuotias nainen Ilta-Sanomien seksikyselyssä, jossa kysyimme, haluaisitko jollakin tavalla erilaista seksiä – mutta et uskalla sanoa siitä kumppanillesi. Kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta kertoo, että huono keskusteluyhteys ja itseilmaisun parantaminen ovat ongelmia, joita pari- ja yksilöterapiassa käsitellään jatkuvasti.

– Yksi yleinen muutostoive on, että omia tunteitaan ja tarpeitaan oppisi ilmaisemaan paremmin. Se on työlästä, mutta toivoa on aina ja yhteyden parantaminen on mahdollista.

Keskusteluyhteys voi katketa ajan myötä

Yhteys toiseen saattaa hetkeksi katketa lukuisista eri syistä. Seksuaaliterapeutin mukaan osin kyse on parisuhteen elinkaaresta.

– Alkuun pari kertoo toisilleen paljon, ja puhutaan itselle aroistakin asioista. Koetaan, että toiselle on helppo puhua, ja usein samankaltaiset elämänkokemukset tuntuvat yhdistävän.

” Töykeä käytös ja seksi eivät sovi samaan lauseeseen.

Tämän jälkeen seuraa normaali ja tärkeä erillistymisen vaihe.

– Yhteiselon kuluessa lisääntyvät myös epäilykset, luulot, väärinkäsitykset ja oletukset. Se on normaalia, seksuaaliterapeutti muistuttaa.

Erillistymisestä huolimatta keskusteluyhteyden tulisi kuitenkin säilyä niin avoimena, että myös seksistä ja siihen liittyvistä toiveista voidaan puhua, eikä parin keskustelu typisty vain yhteisten asioiden hoitamiseen.

–On tärkeää tiedostaa, että seksiä ei voi suorittaa, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling.­

Seksikertojen laskeminen ei lisää nautintoa

Seksuaaliterapeutti sanoo, että tyypillisesti puheen tavoissa on joitakin eroja naisten ja miesten välillä – mutta ”valitettavasi molemmat osaavat kommunikoida huonosti, jos vuorovaikutustilanne parisuhteessa kärjistyy vaikeaksi”.

– Töykeä käytös ja seksi eivät sovi samaan lauseeseen, hän muistuttaa.

Linkoaho-Nordling kertoo, että osa terapiaan tulevista haluaa lisätä seksikertoja, ja siksi he laskevat niitä.

– Väitän, että me suomalaiset olemme tunnetasolla vaille jäänyt kansakunta jo lapsuudesta alkaen. Suoritamme, sillä se on osa meidän dna:tamme.

– Laskeminen on kuitenkin ehdottoman väärä tapa ymmärtää ja lisätä omaa tai toisen nautintoa. On tärkeää tiedostaa, että seksiä ei voi suorittaa.

Keskustele seksistä ja siihen liittyvistä toiveista näin:

Sovi kumppanisi kanssa rauhallisesta keskusteluhetkestä (ei väsyneenä, kiukkuisena, nälkäisenä jne.)

Mieti ennalta, mitä haluat kertoa. Asetu aloillesi, rauhoita mielesi ja aloita sanomalla, että kerrot itsellesi tärkeästä asiasta. Ole rohkea ja puhu.

Kun toinen puhuu, kuuntele häntä keskittyneesti.

Muista, että parisuhteessa toisen tuomitseminen ei kannata.

”Testaisin mielelläni monia eri asentoja”

Kysyimme seksikyselyssä, mitä erilaista lukijat haluaisivat tehdä seksissä, mutta eivät uskalla sanoa siitä kumppanilleen. Tällaisista toiveista kertoivat naiset:

”Haluaisin seksiä useammin, mutta en kuulemma itse tee aloitetta, eli syy on minun. Miehen aloite on tyyliä käsi housuun ja touhuun. Minun aloitteeni on pussailu tai hyväily, en hyökkää ensimmäisenä alapääosastolle. Eikö hän vain osaa lukea minua? Haluaisin siis kiihkeän mutta rauhallisemman aloituksen enkä sitä, että mennään suoraan asiaan.” Nainen, 37

”Testaisin mielelläni monia eri asentoja, jotka eivät välttämättä toimisi tai olisi helppoja toteuttaa – mutta niitä voisi kokeilla, jos vaikka löytyisi jotain uutta. Hienovaraisesti olen yrittänyt jo joitain ehdottaa, mutta aika huonolla menestyksellä.” Nainen, 52

”Minä pidän leluista useammin kuin mies ja huomaan, että niiden toivominen latistaa miehen fiiliksiä. Hän ikään kuin ottaa toiveeni niin, että hän ei riitä. Kyse ei ole siitä, mutta nykyään toivon sitten leluja vähemmän.” Nainen, 30

”Olen saanut edelliseltä mieheltä täydellistä suuseksiä, mutta en osaa opettaa tekniikkaa nykyiselle. Toivoisin myös enemmän henkistä yhteyttä suorittamisen sijaan. Yhdyntä itsessään ei useimmiten tunnu juuri miltään.” Nainen, 43

” Kiusoitellaan, pussaillaan ja hyväillään hyvin pitkään.

”Haluaisin saada orgasmin, mutta tuntuu että siinä kestää liian kauan, enkä oikein tiedä miten sen saisin.” Nainen, 19

”Joskus olisi kivaa, että seksi olisi vähän yllätyksellisempää ja vähemmän pelkkää rynkytystä. Kaipaan ehkä hellempää ja enemmän aikaa vievää seksiä, jota vaikka herätellään esiin koko päivä.” Nainen, 32

”Nyt pitkässä parisuhteessa mieleeni on tullut vähitellen ajatus kokeilla seksiä kolmannen osapuolen kanssa, miehen tai naisen. Myös ajatus luvallisesta seksikokemuksesta jonkun kanssa olisi jännittävä.” Nainen, 36

”Haluaisin pidempään kestävää seksiä, jossa kiusoitellaan, pussaillaan ja hyväillään hyvin pitkään ilman, että kosketaan genitaaleihin.” Nainen, 22

”Pitäisin myös peppuseksistä, mutta luulen, ettei mieheni ole viehättynyt ajatukseen. Viiden vuoden suhteen aikana olemme kokeilleet kolmesti.” Nainen, 26

” Toivoisin, että seksimme olisi kiihkeämpää ja hieman rajumpaa.

”Toivoisin, että seksimme olisi kiihkeämpää ja ehkä jopa hieman rajumpaa, mutta kumppanini pitää enemmän hellästä rakastelusta.” Nainen, 24

”Haluaisin saada olla alistuvampi, mutta puolisolleni dominoiva rooli on vaikea. Olen puhunut asiasta vihjaillen, mutta totuutta en ole sanonut suojellakseni häntä. Hänen seksuaalinen identiteettinsä on hatara.” Nainen, 33

”Toivoisin, että mieheni kokeilisi penisjatketta, mutten uskalla ehdottaa sitä koska tiedän, että hän loukkaantuisi.” Nainen, 40

”Haluaisin sitoa mieheni silmät seksin ajaksi ja ottaa itse ohjat, mutta mies ei tunnu innostuvan siitä.” Nainen, 28

”Roolileikit kiinnostaisivat. Etenkin, jos kumppani olisi pukeutunut vaikka poliisiksi.” Nainen, 35

–Yllättäisipä kumppanini minut esimerkiksi olemalla dominoiva minua kohtaan, sanoo 26-vuotias mies.­

”Ottaisipa nainenkin välillä ohjat”

Myös miehillä on seksin suhteen toteutumattomia toiveita. Näin samaan kysymykseen seksikyselyssä vastasivat miehet:

”Ottaisipa nainenkin välillä ohjat. Tuntuu, että joudun aina itse tekemään raskaamman homman asennoissa sekä aloitteen seksiin.” Mies, 20

”Haluaisin olla täysin toisen kontrollissa. Hän voisi viedä minut useita kertoja reunalle ja lopettaa. Kiihottuneena haluaisin myös tuntea kipua esimerkiksi läpsien tai piiskaten.” Mies, 39

”Minulla on useita fantasioita pissaleikeistä kipuun ja tantraseksistä pikapanoihin metsässä. Monista olen puhunut, mutta kumppani ei jaa ajatuksiani, ja toiveet aiheuttavat hänelle vain turhaa stressiä.” Mies, 38

” Haluaisin olla se, joka määrää.

”Olisipa seksiä useammin. Silloin kun sitä on, se on lähes poikkeuksetta hyvää. Haluaisin joskus kokeilla anaaliseksiä, mutta tiedän ettei kumppanini ikinä suostuisi siihen, joten tyydyn pitämään sen fantasiana. Kun joskus katson pornoa, huomaan usein katsovani nimenomaan anaaliyhdyntöjä.” Mies, 46

”Tahtoisin, että nainen penetroisi minua dildolla tai stimuloisi muuten eturauhastani. Haluaisin myös laueta hänen suuhunsa ja suudella häntä sen jälkeen intohimoisesti. Näitä en vain kehtaa pyytää häneltä.” Mies, 42

”Alistaa ja tulla alistetuksi. Olen hyvin avoin, ja varsinaisia rajoja ei ole tullut vastaan. Tykkään valtaleikeistä, seksuaalisesta kontrollista, kimpoista, kivusta ja seksistä eri muodoissa.” Mies, 43

”Haluaisin saada enemmän seksileluja makuuhuoneeseen käyttöön. Lisäksi anaaliseksi, jossa minä olen saajan roolissa, kiinnostaa kovasti. Välillä kaipaan myös avointa suhdetta.” Mies, 35

”Innostuisin, jos hän haluaisi käyttää muutakin yöasua kuin vanha t-paitaa.” Mies, 37

”Haluaisin olla se, joka määrää, ja ettei koko ajan tarvitsisi miettiä, tuleeko liikaa sotkua tai muuta vastaavaa. Liian harvoin saan antaa suuseksiä, itse en sitä saa juuri ollenkaan.” Mies, 40

” Yllättäisipä kumppanini minut esimerkiksi antamalla eroottisen hieronnan.

”Aktiivisempaa saisi olla makuuhuoneen puolella, ja tästä on keskusteltu puolison kanssa. Muutosta ei vain tapahdu, vaikka mitä yrittää.” Mies, 31

”Yllättäisipä kumppanini minut enemmän seksin suhteen. Esimerkiksi seksikkäillä alusvaatteilla, olemalla dominoiva minua kohtaan, antamalla eroottisen hieronnan.” Mies, 26

”Haluaisin, että vaimoni tekisi edes joskus aloitteen seksiin ja osoittaisi hyväillen, että hän haluaa minua ja haluaa tehdä minulle hyvää.” Mies, 56

”Seksi luonnossa olisi upea kokemus. Siitä on puhuttu, mutta emme ole vielä toteuttaneet.” Mies, 58

”Tykkään stay up -sukista, mutta toiselle on tärkeää ’tulla hyväksytyksi sellaisenaan’.” Mies, 48

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5 003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.