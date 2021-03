Tästä tiedät olevasi liian mustasukkainen – 6 merkkiä siitä, että menet liian pitkälle

Pariterapeutti muistuttaa, että liiallista mustasukkaisuutta kokeva kärsii yleensä myös itse tilanteesta.

Mustasukkaisuudella on ikävä kaiku: moni ei myönnä tunnetta mielellään, ja parisuhteessa liiallinen mustasukkaisuus voi olla hyvin epämiellyttävä kokemus suhteen kummallekin osapuolelle.

Erityistason seksuaaliterapeutti ja pariterapeutti Jonna Räisänen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoo, että mustasukkaisuus on varsin tavallinen tekijä niiden ongelmien taustalla, joita pariterapiassa ratkotaan.

– Pitkään jatkuva mustasukkaisuus voi olla nakertavaa itselle ja rasittavaa kumppanille. Terapiaan mustasukkaisuuden vuoksi tulevat parit ovat yleensä siinä pisteessä, että mustasukkaisuus on alkanut tukahduttaa suhdetta.

”Tunnetta ei tarvitse säikähtää”

Vaikka mustasukkaisuus ääritapauksissa on jopa tuhoavaa, on hyvä huomata, että pohjimmiltaan kyseessä on täysin normaali tunne.

– Mustasukkaisuus on luonnollinen ja ymmärrettävä tunne, joka herää kaikilla ihmisillä jossakin vaiheessa. Tunnetta ei tarvitse säikähtää, sillä se voi vain kertoa jonkin asian olevan sinulle hyvin merkityksellinen, Räisänen sanoo.

Usein mustasukkaisuus on tilannekohtaista.

– Jos näet kumppanisi flirttailevan juhlissa jonkun toisen kanssa, on luonnollista, että mustasukkaisuuden tunne saattaa herätä. Siksi rajoista onkin hyvä keskustella – toiselle ne saattavat olla väljemmät kuin itselle.

Liiallista mustasukkaisuus on silloin, jos siihen ei ole todellista aihetta ja jos tunne alkaa paisua hallitsemattomaksi.

6 merkkiä, jotka kertovat että olet liian mustasukkainen

Aina kun kumppanillasi on omia menoja, päässäsi alkaa velloa epäluuloisten ajatusten mylläkkä. Ajatuksesi kiertävät kehää, etkä saa niiltä rauhaa. Kumppanin poissa ollessa kehittelet päässäsi hänen tekemisistään skenaarioita, joista voimakkaiden tunteiden vallassa tulee niin vahvoja, että alat itse pitää niitä täytenä totena. Koska omat kuvitelmasi tuntuvat todelta, et pysty keskustelemaan niistä kumppanisi kanssa rauhallisesti vaan syyttelet, tivaat ja vaadit sataprosenttisen vastauksen. Alat laatia kyseenalaisia sääntöjä: toisen kännykkää saa katsoa milloin vain tai erossa ollessa on lähetettävä viesti säännöllisin väliajoin. Kumppanisi alkaa välttää omia täysin harmittomia menojaan, jottei tulisi riitaa. Huomaat käyttäväsi suhteettoman paljon aikaa ja vaivaa siihen, että tutkit mitä kumppanisi somessa tekee ja mistä hän tykkäilee.

Mistä liiallinen mustasukkaisuus johtuu?

Pariterapeutti muistuttaa, että liiallista mustasukkaisuutta kokeva kärsii yleensä myös itse tilanteesta.

– Mustasukkaisuuteen liittyy ahdistusta, epävarmuutta ja pelkoa – mahdollisesti myös häpeää siitä, että miksi en pysty olemaan vapaa mustasukkaisuudesta.

Syyt mustasukkaisuuteen ovat syvällä, eikä niillä ole välttämättä mitään tekemistä nykyisen parisuhteen kanssa.

– Tyypillisesti mustasukkaisen suhdehistoriassa on uskottomuuden ja hylkäämisen kokemuksia. Kyse voi olla myös heikosta itsearvostuksesta tai siitä, että on riippuvainen toisesta.

Näin voit alkaa korjata tilannetta

Pariterapiassa tarkastellaan ensin, kauanko mustasukkaisuutta on ollut ja mistä se juontaa juurensa.

– Mitään oikotietä tilanteen ratkaisemiseen ei ole, vaan ensin pitää ymmärtää, mikä kipu siellä pohjalla on. Sen jälkeen lähdetään hahmottamaan tilanteita, jotka synnyttävät mustasukkaisuutta.

Räisänen muistuttaa, että mustasukkaisuudelle on tehtävissä paljonkin.

– Omaa käytöstä voi aina muuttaa, eikä huonoa käytöstä voi oikeuttaa sillä perusteella, että ”mä nyt vaan oon tällainen”. Voit opetella kunnioittamaan toisen rajoja: kaikkea ei tarvitse jakaa, ja toisen yksityisyyttä tulee kunnioittaa.

Ensimmäinen askel on liiallisen mustasukkaisuuden tunnistaminen ja myöntäminen.

– Sen sijaan että syyttelet toista, sano suoraan, että olet epävarma. Kun kumppanisi ei tunne olevansa hyökkäyksen kohteena, hän puolestaan voi suhtautua sinuun empaattisemmin.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 13.9.2020.