”Olen ollut suhteissani se, jolla ei ole ikinä ollut pää kipeä”, 42-vuotias nainen kertoo – tältä tuntuu, kun halut eivät hälvene

Joidenkin mielestä jatkuva halu energisoi, toisia se rassaa.

42-vuotias nainen kuvailee kokeneensa ”suoranaista himoa” seksiin teinistä saakka.

– Ajatukseni ovat seksuaalisia, ja kuvani esimerkiksi Facebookissa ovat hyvin seksuaalisia. Tyydytän itseäni lähes päivittäin, nainen sanoo jutussamme.

Kerroimme jutussa Ilta-Sanomien kyselystä, jonka mukaan 43 prosenttia vastaajista haluttaa ”melkein koko ajan”.

– Mitä enemmän seksiä saan, sitä enemmän minun alkaa tehdä sitä mieli. Luulin, että tämä tasoittuisi iän myötä, mutta päinvastoin, minusta on tullut vain enemmän kokeilunhaluisempi. Olen ollut suhteissani se, jolla ei ole ikinä ollut ”pää kipeä”, 42-vuotias nainen kertoo.

”Ihanaa. Tyttöystäväni on samanlainen, joten voimme alkaa harrastaa seksiä lähes missä tahansa, jos siltä tuntuu.” – Mies, 35­

”Haittaahan se”

Joidenkin mielestä halu on aina ihana asia. Toisia voi stressata, jos seksi pyörii koko ajan mielessä.

– Kohta 18 vuotta on jo menty tässä parisuhteessa niin, että seksiä on käytännössä joka päivä. Ne päivät, jolloin on jäänyt välistä, toinen on ollut tosi sairaana tai poissa. Usein useammankin kerran päivässä harrastetaan seksiä. Ja silti tekee mieli muitakin! Jokaisen hyvännäköisen, oikeaa sukupuolta edustavan vastaantulijan kohdalla alkaa mielikuvitus laukata, samoin jos leffoissa tai sarjoissa näkee jonkun seksikkään, kertoo eräs lukija.

– Haittaahan se elämää, kun koko ajan on seksi mielessä ja sitä tekee mieli. Esimeriksi töihin on tosi vaikeaa keskittyä.

Kumppani on välillä sanonut, että vähempikin määrä seksiä riittäisi.

– On ihanaa antaa ja saada, tuottaa ja vastaanottaa nautintoa. Ja kun hallitsee temput, saa haluttomankin puolison aika äkkiä haluamaan.

Seksin voi aloittaa esimerkiksi jalka- tai hartiahieronnalla.

– Kummasti toinen syttyy aina lopulta!

Lukija antaa muille yhden vinkin halujen herättelemiseen: seksi on muutakin kuin petipuuhia.

– Kun osoittaa arvostusta ja kunnioitusta arjessa, ja näkee vaivaa toisen kiihottamiseen ja tyydyttämiseen, ei jää vaille.

” Sängyssä kirjaa lukiessa on pakko kierähtää kumppanin päälle, kun ajatus saa vallan. Ei ole ketään koskaan haitannut.

IS:n kyselyssä vastaajat kertoivat myös näin:

Energisoivaa ja ärsyttävää

”Joskus on vaikea keskittyä mihinkään muuhun, jos halut on kovin pinnassa. Masturbointi onneksi auttaa pahimpaan, mutta parasta olisi, jos olisi se kumppani, jonka kanssa pitää halut kurissa.” – Nainen, 36

”Mukavaa! Seksuaalista energiaa voi käyttää hyödyksi luovasti. Voi tehdä taidetta tai vaikka ihan vaan kotitöitä. Ja vapautunut seksuaalinen energia välittyy jotenkin ulospäin. Vaikken olekaan mikään missi, niin käännän päitä ohikulkiessani.” – Nainen, 39

”Se on ärsyttävää. Housun haarasauma hankaa, ja tulee niin kivoja tuntemuksia, että on pakko käydä vessassa. Yleensä suljen tuon puolen pois työpäivän ajaksi. On myös inhottavaa, jos itseä himottaa kokoajan ja kumppanilla on kuiva kausi.” – Nainen, 34

”Aihe on mielessä lähes koko ajan, mutta ei haittaa, vaikkei toinen aina innostukaan. Kun asiaa pidetään ”vireillä”, niin on helppo heittäytyä seksiin. Pientä vihjailua ja paljon koskettelua ja toisen huomioimista.” – Mies, 57

”Se häiritsee kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ensimmäinen ajatus ensikerran tavatessa on minkälaista seksi on hänen kanssaan. Aika usein se selviää pian.” – Mies, 72

”Ihan jees oikeastaan. Jos se tunne on liian voimakas, eikä seksiä ole tarjolla, täytyy vain masturboida. Ei siitä tarvitse turhan isoa juttua tehdä.” – Mies, 23

”Ruokatunnillakin tekisi mieli helpottaa oloa. Joskus on ahdistavaa, kun kesken kokouksen on seisokki. Pyrin välttämään vähäpukeisia kuvia ja flirttiä.” – Mies, 51

”Kesken työpäivän voi iskeä kauhea panetus eikä keskittymisestä meinaa tulla mitään. Tai sängyssä kirjaa lukiessa on pakko kierähtää kumppanin päälle, kun ajatus saa vallan. Ei ole ketään koskaan haitannut, ja hyvä niin kauan kuin halut kohtaavat.” – Nainen, 32

”Ajattelen paljon seksiä. Stimuloin myös haluani katselemalla inspiraatiomielessä seksikuvablogeja. Halukas olo on jotenkin energisoivaa.” – Mies, 39

”Rasittavaa, kun omalle puolisolle riittää kerta viikkoon. Hän on jopa miettinyt, että mitä pitäisi keksiä, että minäkin olisin tyytyväinen.” – Mies, 44

”Pienikin seksuaalinen asia, esimerkiksi viesti kumppanilta, tuntuu alapäässä, mutta vain hyvällä tavalla. Kiihotun todella herkästi, myös ilman fyysistä yhteyttä eli puhelut ja viestitkin saavat innostumaan.” – Nainen, 39

”Mukavaa! Onneksi mies on samaa sorttia. Meillä on seksiä 4–6 kertaa viikossa, mikä on mielestäni ihanaa kun ottaa huomioon, että minä olen yli 40-vuotias, ja mieheni lähestyy kuuttakymppiä.” – Nainen, 43