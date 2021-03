Hyvästit häpyhäpeälle! Suomalaiset kertovat, miten oppivat ajattelemaan itsestään kauniisti: ”Pimppini on täydellinen”

Ulkonäköä tärkeämpää on se, että vulva voi hyvin ja tuo elämään iloa. Nyt heitetään pimppeihin liittyvä häpeä romukoppaan!

Pimppini on täydellinen, eikä yksikään seksikumppani ole vielä ilmaissut vastakkaista mielipidettä, ilmoittaa yksi pimppikeskusteluun osallistunut.

Viime aikoina tunteita on herättänyt uutisointi koetusta häpeästä omaan vulvaan eli näkyviin, naisen ulkoisiin sukuelimiin liittyen.

Häpyhäpeä voidaan karkeasti määritellä oloksi, jossa oma vulvan alue koetaan poikkeavaksi tai rumaksi.

Häpeä voi olla niin voimakasta, että se aiheuttaa haittaa elämän eri osa-alueilla, esimerkiksi oman seksuaalisuuden toteuttamisessa tai uimahallissa käymisessä, kertoi Helsingin Naistenklinikalla työskentelevä naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Outi Riihimäki Ilta-Sanomille joulukuussa.

Hän korosti tuolloin, ettei ole olemassa kahta samannäköistä alapäätä.

– Jokainen pimppi on yksilöllinen ja arvokas juuri sellaisena kuin se on. Pimpin ulkonäöllä ei ole mitään merkitystä siihen, miten se toimii. Enemmän kannattaa keskittyä siihen, mitä iloa ja hyvää se voi elämään tuottaa.

”HÄPESIN joskus nuorempana, mutta en ole enää vuosiin välittänyt sen ulkonäöstä. Olen nimittäin tajunnut, että pointti on kaikkea muuta kuin katsoa sitä”, kommentoi eräs keskustelija Vauva.fi-sivustolla, jossa keskusteltiin häpyhäpeästä.

Häpyhäpeä voi Outi Riihimäen mukaan syntyä varomattomista sanoista. Yhdelläkin arvostelevalla tölväisyllä voi olla kauaskantoiset seuraamukset.

– Kehottaisin seksikumppaneita kehumaan kasvojen ja muun ulkoisen kauneuden lisäksi myös sukuelimiä. Naiselle on tärkeää kuulla, että hänen pimppinsä on täydellinen sellaisenaan, hän sanoo.

Keskustelupalstalla moni kiitteleekin kumppanilta saamiaan kauniita kommentteja, jotka ovat antaneet häpeälle kyytiä ja kohottaneet itsevarmuutta oman kehon suhteen.

”EN häpeä yhtään. En ole niin tarkkaan tutkinutkaan kyseistä värkkiä, mutta ex joskus sanoi, että sulla on kyllä tosi kaunis pimppi. Kiitos!” sanoo eräs.

”Löysin miehen, joka muutti seksuaalielämäni suunnan”

Ilmiöstä on keskusteltu Vauva.fi-sivuston parissakin keskustelussa. Moni kertoi iän karttuessa päässeensä eroon häpyhäpeästä.

”HÄPESIN alapäätäni todella kauan. Aloitin seksielämän ennen kuin olin valmis ja siksi olen yhä edelleenkin epävarma itsestäni, sainhan silloin nuorena palautetta niin ulkoisista ominaisuuksistani kuin sänkytaidoistanikin. Sitten noin kaksivitosena löysin miehen, joka muutti seksuaalielämäni suunnan. Hänelle pystyin kertomaan avoimesti estoistani ja siitä, mistä ne johtuvat.”

”HÄPESIN vuosia alapäätäni, mutta jossain vaiheessa lakkasin välittämästä. Entä sitten, jos en mahdu jonkun tuntemattoman kauneusihanteeseen? Oma mieheni rakastaa alapäätäni, hänestä se on kaikessa runsaudessaan ’rivon näköinen’.”

”EN suoraan sanottuna enää jaksa käyttää energiaa alapääni (tai minkään muunkaan ruumiinosani) kauneuden miettimiseen. Älkää käyttäkö aikaanne moiseen. Arvostakaa itseänne ja vartaloanne.”

”Kukaan ei ole haukkunut tai yökkinyt”

Useat kommentoijat muistuttavat, että häpyhäpeä on useimmiten vain päänsisäinen asia. Seksikumppaneilla harvoin on alapään muodosta tai ulkonäöstä pahaa sanottavaa.

”HÄPYHUULET ovat lähes kaikilla epäsymmetriset. Minullakin on toinen puolet suurempi, eikä ole ikinä kukaan haukkunut tai yökkinyt. En muista koskaan edes kuulleeni miesten puhuvan häpyhuulista, joten en usko, että heille asia on kovinkaan tärkeä.”

”TAJUSIN myöhään vasta, että alapääni ei välttämättä ole kaikista kaunein, koska minulla on ulkonevat häppärit. Mutta mitä sitten! Seksi on nautintoa varten, enkä usko että kukaan seksistä kieltäytyy siksi, ettei värkin ulkonäöstä tykkää.

”ONKO ne miesten vehkeet aina täydellisiä? Villi veikkaukseni on, että valtaosalle (lähes kaikille) kelpaa ihan minkä näköinen pimppi tahansa, kunhan siihen vaan pääsee käsiksi.”

”Jokaisen pimppi on kaunis”

Myös miehet innostuivat ylistämään naisen alapäätä keskustelupalstalla.

”LÄHTÖKOHTAISESTI jokaisen naisen pimppi on kaunis ja yksilöllinen, ainutlaatuinen.”

”MINUSTA on äärimmäisen kummallista, että jonkun mielestä on olemassa sen näköisiä pimppejä, joita pitäisi hävetä. Itse olen nähnyt kohtuullisen monta eri näköistä pimppiä, ja mielestäni ihan jokainen on ollut omalla tavallaan kaunis.”

Yksi kirjoittaja haluaa vielä lähettää viestinsä kaikille, jotka jollain tapaa häpeävät omaa alapäätään:

”SINULLE, joka aliarvostat pimppiäsi. Tutki ja helli sitä. Se on tärkeä osa sinua. Nauttikaa naiset pimpeistänne!”

