Nelikymppinen nainen ja mies kertovat, millainen kumppani on hyvä sängyssä: ”Oli miellyttävää herätä tähänkin aamuun”

Lukijat toivovat seksikumppaneiltaan toisen huomiointia ja aktiivisuutta.

Seksi on molempien vastuulla.­

Tiedoksi kumppaneille: nelikymppinen nainen on äärettömän intohimoinen ja itsevarma seksikumppani.

Ainakin jos erästä Ilta-Sanomien lukijaa on uskominen.

– Oli miellyttävää herätä tähänkin aamuun, kun saman peiton alta kuiskattiin: Nauti, minä vien nyt, nainen kommentoi jutussamme.

Pohdimme jutussa, millaisia piirteitä niin sanotusti hyvään seksikumppanilla mahdollisesti on.

– Aloitekykyinen, kokeilunhaluinen, innokas oppimaan uutta ja opettamaan uutta, nelikymppinen nainen luettelee.

Nelikymppiselle mieslukijalle itsevarmuus on ykkösjuttu.

– Minulle ei enää uppoa sellainen tyyppi, joka häpeilee jotain piirteitään. Pitää olla läsnä, kiihkeä, haluttava ja haluava. Ihminen omana itsenään, häpeilemättä.

Oikeanlaista kemiaa

Moni liputtaa tietynlaisen kemian puolesta.

”Se hitonmoinen kemia, jolloin kaikki tuntuu ihanalta, ja jolloin kummankaan ei tarvitse tehdä tiettyjä asioita miellyttääkseen toista.”

”Ensikatse! Se kemia. Muuta ei tarvita. En lähde kenenkään kanssa leikkimään, jos en tunne kemiaa, se on yhteinen. Nainen tietää mitä tahtoo ja mies.”

Seksi on kuin pizza

Seksin ei tarvitse olla rakettitiedettä. Eräs lukija jopa väittää, ettei huonoa seksiä ole.

”Huonoa seksiä ei ole, eikä seksiin ikinä kyllästy, vaikka olisi 30 vuotta samalla tavalla samassa asennossa. Seksi on kuin pizza, huonokin pizza on hyvää. En ymmärrä, miten orgasmi voisi olla huono, sehän on aina hyvä.”

Hän lisää, että jos osaa tilata, usein myös saa.

”Ja jos nyt joku ajattelee, että olen huono rakastaja, niin voin ollakin, koska olen juuri niin huono tai hyvä kuin mitä toinen tilaa. Jos toinen ei pyydä tai ehdota mitään, ei siinä osaa olla välttämättä mieliksikään, kun ei osaa lukea toisen ajatuksia. Jos taas toinen ehdottaa jotain, pyrin toki täyttämään hänen toiveensa.”

” Seksi on kuin pizza, huonokin pizza on hyvää.

”Tärkeimmät ovat toisen huomioon ottaminen, kommunikointi ja sopivasti vaihtelua. Eihän tuo rakettitiedettä ole. Toisten kanssa sujuu helpommin ja toiset haluaa jotain mikä ei kolahda. Silloin on paras etsiä uusi.”

”Rakkaus, toisen huomioiminen ja jalot keskustelut sekä kivat yllätykset = positiivisesti poikkeavat jutut ja jekut painavat vaa’assa ainakin yhtä paljon kuin omatekoinen hernekeitto ja siihen kuuluvat pannarit.”

Seksimieltymykset vaihtelevat, ja jokainen on hyvä omalla tavallaan.­

Irti suorittamisesta

Ihmiset ovat todella paineistettuja hyvän seksin laatumääritelmistä, kuten ”kuinka hyvä” ja ”kuinka monta kertaa”, seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoi jutussamme.

– Jokaisella ihmisellä on itse oikeus määritellä, minkälaista hänelle on hyvä seksi.

Lukijat tunnistavat paineet.

”Rakastelu on kahden sitoutuneen henkilön kaunis ja intiimi asia. Nyt siitä on tehty nautintoon tähtäävä suoritus vähän kenen kanssa haluttaa. Sitä ohjataan ikään kuin rakastuneet ihmiset eivät ohjautuisi itse asiassa, joka on intiimein heidän välillä.”

”Paras sänkykumppani on sellainen, joka ei ota turhia paineita suorittamisesta ja jonka kanssa homma hoituu yhtä nopeasti kuin salama kirkkaalta taivaalta.”

Pari vinkkiä

Kumppanin aloitteellisuus ja vastavuoroisuus ovat monen arvostamia asioita.

”Naisille vinkki: seksi ei ole vain miehen vastuulla. Osallistukaa, tehkää aloite, olkaa yhtä innoissanne ja mukana kaikessa kuten mieskin. Miehet: naisen orgasmi ja nautinto ovat yhtä tärkeitä kuin teidänkin. Jos laukeatte minuuteissa, jatkakaa naiselle nautinnon tuottamista muulla tavoin.”

”Kokeilunhaluisuus, kyky heittäytyä ja kuunnella toista. Täsmäävät libidot. Ei pelkää seksileluja tai nautinnon antamista muutenkin kuin yhdynnällä. On sinut menneisyytensä ja mahdollisten huonojen kokemusten kanssa, eikä tuo liikaa painolastia mukanaan sänkyyn.”