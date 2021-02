Mies tapasi baarissa kauniin naisen ja yksi asia johti toiseen – yllätys työpaikalla oli aamulla melkoinen

Baari, hissi, työpaikka, kauppa... Suomalaiset kertovat, kuinka kiusallisiin tilanteisiin yhden illan jutun yllättävä kohtaaminen voi johtaa.

Se voi hävettää, naurattaa tai sitten molempia. Hetki, kun yhden illan juttu tulee yllättäen vastaan.

Tilanteita tuntuu riittävän, selviää Ilta-Sanomien seksikyselystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5003 henkilöä, ja se toteutettiin tammikuussa.

Suomalaiset avautuvat kokemuksistaan:

”Luikin pakoon kaupassa”

”Yksi oli kaupan kassatyttönä, ja lähinnä tuli kisa siitä, kumpi punastuu enemmän. Pitihän se mukana olevalle nykypartnerillekin selittää.” – Nainen, 32

”Olin mieheni kanssa kaupassa eri hyllyillä, kun yhden illan juttu tuli juttelemaan. Tuttavallisesti hän kysyi, että milloin ottaisimme uusinnan. Siinä oli sitten keksiminen, miten valehdella miehelleni, että mistä uusinnasta oli kyse.” – Nainen, 38

”Olin kaupassa uuden mieheni kanssa. Huomasin, että edessä kassallani oli vanha yhden illan juttu. Jouduin selittämään miehelleni, että tarvitaan vielä jotain kaupan puolelta, ja luikin pakoon.” – Nainen, 27

”Olin kaupassa äitini kanssa, kun mies tuli vastaan vaimonsa kanssa. Äiti tunsi molemmat ja jäi juttelemaan, itse liukenin paikalta nopsaan. Ikäeroakin oli silloin yli 20 vuotta” – Nainen, 32

”Muutaman kerran opiskelupaikkakunnallani käydessä seksikumppanini on tullut vastaan kaupassa. On vaan kävelty ohi kuin ei tunnettaisikaan. Niin on paras.” – Nainen, 25

”Töissä ja harrastusten parissa lukuisia kertoja. Onhan ne joskus vähän kuumottavia tilanteita, mutta ei mitään hämmentäviä hetkiä kuitenkaan.” – Nainen, 36­

”Ajattelin, että ei hän minua huomannut – olin väärässä”

”Tuli vastaan työpaikallani lapsensa kanssa. Kiiruhdin pois ja ajattelin, että ei hän varmaan minua huomannut tai tunnistanut. Kun vilkaisin taakseni, huomasin hänen ilmeestään olleeni väärässä.” – Nainen, 34

”Olin hääkuvaajana, ja morsiamen veli oli muutaman vuoden takainen yhden yön juttuni. Morsiamen äiti oli suunnitellut, että veli voisi auttaa kuvauksissa. No, auttoihan hän. Vähän oli ehkä kiusallista, mutta eipä se kuvauksia haitannut.” – Nainen, 30

”Konsertissa huomasin jonkun etäisesti tutun näköisen hepun. Katseet kohtasivat moneen kertaan, kunnes muistui jokin rietas yksityiskohta eräistä jatkoista hotellihuoneessa.” – Nainen, 34

”Viimeksi viime viikonloppuna hiihtokeskuksessa kaakaota jonottaessa tiskin takana oli yhden illan juttu 10 vuoden takaa. Oli tuskallisen pitkä kaakaojono!” – Nainen, 30

”Luojan kiitos tyttöystäväni ei nähnyt”

”Olimme olleet tyttöystäväni kanssa yhdessä vasta hetken, kun eräs nainen käveli kaupassa vastaan. Ensimmäinen ajatukseni oli se, että hän tulee juttelemaan parin viikon takaisesta seksistä. Liukenin paikalta nopeasti toiselle osastolle. Sanoin, että käyn hakemassa perunoita. Nainen ei onneksi tullut juttelemaan.” – Mies, 36

”Olin silloisen tyttöystäväni kanssa yökerhossa. Ikivanha yhden illan juttu tuli vastaan, kouraisi alapäästäni ja iski silmää. Luojan kiitos silloinen tyttöystäväni ei nähnyt!” – Mies, 24

”Nainen tuli lastenvaunuja työntäen vastaan miehensä kanssa. Ohitettuaan minut hän käänsi päänsä, puristi huulensa, pudisti päätään ja lausui äänettömästi, että ”ei ole sun”. Ilmeisesti ilmeen oli kauhistunut.” – Mies, 55

Pikaseksiä vessassa

”Oltiin poikien kanssa viihteellä. Tutustuin baarissa kauniiseen naiseen. Yksi johti toiseen, ja aamulla herättiin vierekkäin. Seuraavana päivänä menin uuteen työkohteeseen, joka oli kyseisen naisen toimisto.” – Mies, 37

”Olin kahden kaverin kanssa samoilemassa pohjoisessa. Samaan autiotupaan tuli miehensä kanssa nainen, jonka kanssa olin harrastanut pikaseksiä ravintolan invavessassa reilu kuukausi aikaisemmin. Hymyilimme.” – Mies, 61

”Tuli äijänsä kanssa viettämään iltaa kavereitteni luo. Vähän oli alkuun kiusallista, mutta ei tehty asiasta mitään numeroa. Kun siirryttiin viiniin, asia oli helpompi jättää huomiotta.” – Mies, 42

”Törmättiin naistenvaateliikkeessä, kun olin ostamassa joululahjaa naiselle, jonka olin hiljattain tavannut. Vaihdettiin kuulumisia. Ehdotus uudesta yöstäkin heitettiin ilmoille, mutta maltoin kieltäytyä.” – Mies, 49

”On useastikin. Usein molemmilla on ollut pidempi ja kysyvämpi katse, jota on seurannut vaimea moikkaus. Erään kerran yksi yhden yön säätö tuli vastaan uuden miehensä kanssa, kun olin Aasiassa menossa lautalla pienemmälle saarelle. Hetken siinä mietin, että mistä tuo nainen on tuttu, kunnes hän huomasi minut ja moikkasi. Törmäsimme pariskuntaan saarella vielä muutamaan otteeseen.” – Mies, 31

”Firman juhlissa. Hänen ei edes pitänyt olla siellä, mutta jotenkin jonkun toisen avecina oli sinne päässyt. Kyllä oli outoa istua samassa pöydässä ja jutella säästä.” – Mies, 36

”Seuraavana iltana baarissa. Vähän se nolotti, kun olin seurassa, joka ei tiennyt minun harrastavan myös miehiä. Heille selvitin kyseessä olevan vanha työkaverini.” – Mies, 32

”Hän sattui istumaan miehensä kanssa viereisessä pöydässä ravintolassa. Hiukan poskemme punoittelivat, mutta asia pysyi salassa.” – Mies, 43

”Muutamaa viikkoa myöhemmin laivalla lasten risteilyohjaajana, kun olin omien lasteni kanssa risteilyllä.” – Mies, 40

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5003 henkilöä. Kysely tehtiin 25.–31. tammikuuta 2021.